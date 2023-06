Pourquoi la Cour suprême n’a pas décidé de l’annulation du prêt étudiant de Biden

Le Washington Post | Le Washington Post | Getty Images

D'ici deux semaines, les juges de la Cour suprême devraient rompre pour leurs vacances d'été. Et pourtant, aucune décision n'a été rendue sur le vaste plan d'annulation des prêts étudiants du président Joe Biden. Pour de nombreux emprunteurs, l'attente a été anxieuse. « Attendre de savoir si cela passera ou non est au mieux éprouvant pour les nerfs, au pire débilitant », a déclaré Richelle Brooks, 35 ans, une mère célibataire à Los Angeles dont le paiement mensuel du prêt étudiant atteignait 1 200 dollars à un moment donné. « Nous restons tous connectés à nos téléphones chaque semaine. »

Les entreprises bombardent les petites entreprises avec des publicités pour le crédit d’impôt Covid Cependant, des experts juridiques ont déclaré qu’il était logique que cette décision prenne du temps. « Compte tenu de toutes les pièces émouvantes – et compte tenu de l’importance de l’affaire – je ne suis pas surpris de le voir arriver si tard dans le mandat », a déclaré Steven Schwinn, professeur de droit à l’Université de l’Illinois à Chicago. Dan Urman, professeur de droit à la Northeastern University, a accepté. « Les cas les plus compliqués et les plus difficiles ont tendance à prendre plus de temps », a-t-il déclaré.

Les juges examinent « plusieurs questions épineuses »

Il n’y a pas de précédent pour le type d’annulation de dette radicale que l’administration Biden tente de mettre en œuvre. Et à un coût estimé à 400 milliards de dollars, la politique serait parmi les actions exécutives les plus coûteuses de l’histoire des États-Unis. En conséquence, le plan de Biden « soulève plusieurs problèmes épineux », a déclaré Schwinn. « Cette affaire est un peu délicate – plus délicate que nous ne le pensons à première vue », a-t-il déclaré.

Il y a la question centrale de savoir si Biden a ou non le pouvoir d’annuler autant de dettes étudiantes sans l’autorisation du Congrès. Les responsables de l’administration insistent sur le fait qu’il agit dans le cadre de la loi, soulignant que la loi Heroes Act de 2003 accorde au secrétaire américain à l’éducation le pouvoir d’apporter des modifications au système fédéral de prêts étudiants en cas d’urgence nationale. Le pays fonctionnait tusous une déclaration d’urgence due à Covid-19 lorsque le président a déployé son plan d’annulation jusqu’à 20 000 $ de dette pour les emprunteurs. Pourtant, les plaignants qui tentent de bloquer le pardon disent que le président utilise à tort la loi, qui, selon eux, n’autorise que des applications étroites d’allègement et non le type d’annulation de prêt généralisée que le président veut offrir. Environ 37 millions de personnes bénéficieraient du programme de Biden.

Les plaignants ont laissé certains juges sceptiques

Les juges doivent également déterminer si les plaignants contre l’administration Biden ont réussi à prouver qu’ils seraient lésés par la politique du président, ce qui est généralement une exigence pour obtenir le droit de poursuivre. La nécessité de prouver ce que l’on appelle la capacité juridique est conçue pour empêcher les gens d’intenter des poursuites contre différents politiques et programmes simplement parce qu’ils ne sont pas d’accord avec eux. Deux contestations judiciaires contre le programme ont été portées devant la Haute Cour: une intentée par six États dirigés par le GOP – Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska et Caroline du Sud – et une autre soutenue par la Job Creators Network Foundation, une organisation de défense conservatrice. Les États soutiennent qu’une réduction des activités de prêt pour les entreprises de leurs États qui s’occupent des prêts étudiants fédéraux nuirait à leur résultat net. Pendant ce temps, la plainte de la Job Creators Network Foundation porte sur deux étudiants emprunteurs qui seraient partiellement ou totalement exclus de l’aide.

Jed Shugerman professeur de droit à l’Université Fordham et à l’Université de Boston [Justice] Barrett était vocalement et profondément mal à l’aise de décider que l’un des plaignants avait qualité pour agir.

Avant que les juges n’examinent ces contestations lors des plaidoiries fin février, la plupart des experts juridiques s’attendaient à ce que les juges conservateurs se rangent du côté des plaignants. Cependant, plusieurs experts ont ensuite changé de ton. Justice conservatrice Amy Coney Barrett semblaient particulièrement peu convaincus que les plaignants aient prouvé qu’ils avaient été blessés, a déclaré Jed Shugermanprofesseur de droit à l’Université Fordham et à l’Université de Boston. « Barrett était vocalement et profondément mal à l’aise de décider que l’un des plaignants avait qualité pour agir », a déclaré Shugerman. Au moins un ou deux autres juges conservateurs semblaient également en conflit sur la question de la qualité pour agir, a déclaré Shugerman, ajoutant une raison supplémentaire pour laquelle la délibération prend du temps.

Décision toujours attendue avant la fin du mandat

Dans les affaires très médiatisées qui attirent beaucoup d’attention politique comme le plan d’annulation des prêts étudiants de Biden, les juges ont également tendance à rédiger des décisions plus longues qui tentent de montrer qu’ils sont arrivés à leur conclusion par un raisonnement juridique plutôt que partisan, a déclaré Shugerman. Et les opinions plus longues prennent plus de temps à écrire. Pourtant, les emprunteurs anxieux peuvent être soulagés de savoir que la Haute Cour est susceptible d’annoncer sa décision début juillet, a déclaré Schwinn: « Cela arrivera presque sûrement avant la fin du terme. »