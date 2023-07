Pourquoi la Coupe du monde féminine n’a-t-elle pas lieu en juin cette année ?

La Coupe du monde féminine commence un peu plus tard cette année. Ce qui, dans les éditions récentes, était un tournoi de juin-juillet a été déplacé vers une fenêtre fin juillet-août. Bien qu’il ne soit pas aussi dramatique que le déplacement de la Coupe du monde 2022 en décembre, il s’agit toujours d’un changement notable dans le calendrier. Alors pourquoi la Coupe du monde féminine 2023 a-t-elle été repoussée à partir de juin ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Une première climatique pour le tournoi féminin

L’année 2023 marque la première fois que la Coupe du monde féminine se déroule dans l’hémisphère sud. Il est facile d’oublier, du point de vue des clubs américains et/ou eurocentriques, qu’il est actuellement hiver en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cela peut sembler agréable du point de vue des conditions de jeu. Par exemple, les températures varient généralement entre 40 ° F et 60 ° F à Sydney à cette période de l’année. Mais cela a aussi un inconvénient : la lumière du jour. Il y a moins de soleil pendant l’hiver et, par conséquent, de nombreux matchs se déroulent sous les projecteurs du stade. Les jours les plus courts de l’année sont fin juin / début juillet, donc changer les choses un mois plus tard a un peu aidé avec la situation de la lumière du jour. Pourtant, la finale de 2023 a lieu à 20h00, heure locale, à Sydney, bien après le coucher du soleil dans l’est de l’Australie.

L’évolution du paysage des clubs

Alors que la Coupe du monde féminine commence généralement en juin, cela n’a pas toujours été un événement estival. En fait, trois des cinq premiers tournois ont été joués du début au milieu de l’automne :

Tournoi Plage de dates Chine 1991 11 novembre – 30 novembre Suède 1995 5 juin – 18 juin États-Unis 1999 19 juin – 10 juillet États-Unis 2003 20 septembre – 12 octobre Chine 2007 10 septembre – 30 septembre Allemagne 2011 26 juin – 17 juillet Canada 2015 6 juin – 5 juillet France 2019 7 juin – 7 juillet Australie-Nouvelle-Zélande 2023 20 juillet – 20 août

Ces dates ont beaucoup à voir avec l’état du football professionnel féminin en club.

Avant 2001, aucune ligue féminine entièrement professionnelle n’existait dans le monde. En tant que tel, il n’était pas nécessaire de programmer la Coupe du monde autour des saisons de championnat. La ligue Women’s United Soccer Association, composée de huit équipes, a été fondée après le succès de la Coupe du monde de 1999, devenant ainsi la première véritable ligue de football professionnelle féminine. Cette ligue a commencé sa saison début avril et s’est terminée fin août.

Donc, dans cet esprit, il est facile de comprendre pourquoi la Coupe du monde 2003 a été déplacée après la fin de la saison WUSA, en septembre. Malheureusement, la WUSA a suspendu ses opérations quelques jours seulement avant le début de la Coupe du monde 2003. Cependant, la place de la Coupe du monde sur le calendrier est restée pour le tournoi de 2007.

Une nouvelle ligue aux États-Unis, Women’s Professional Soccer, a débuté en 2009. Elle a également joué en été, mais à partir de 2011, la Coupe du monde féminine est passée au créneau estival traditionnel.

Un jeu différent

En effet, à mesure que le football féminin s’est développé et amélioré dans le monde entier, une plus grande attention a été accordée aux joueuses et aux clubs au-delà des États-Unis. C’est particulièrement révélateur cette année. De plus en plus de joueurs internationaux viennent des grands noms du football européen. FC Barcelona. Chelsea. Arsenal. Wolfsbourg. Roms. Au fur et à mesure que ces clubs et compétitions associées prennent de l’importance, le jeu international doit évoluer pour les accueillir.

Regardons quatre des plus grandes ligues féminines d’Europe et les dates de fin de leurs saisons cette année :

Ligue Date de fin de saison FA Super League féminine (ANG) 27 mai Frauen-Bundesliga (GER) 29 mai Série A Féminine (ITA) 28 mai Ligue F (ESP) Le 21 mai

Si la Coupe du monde de cette année avait débuté comme elle l’a fait en 2019 (7 juin), cela n’aurait donné aux joueurs basés en Europe qu’une à deux semaines pour se préparer. Ou cela les aurait obligés à quitter leurs clubs à un moment clé de la saison. Ajoutez les voyages extrêmes en Australie et en Nouvelle-Zélande, et ce n’est pas un bon mélange.

Un accord apparent entre les équipes nationales et les clubs européens de premier plan pour ne pas libérer les joueurs avant le 23 juin a probablement quelque chose à voir avec le nouveau créneau horaire.

Bien sûr, la National Women’s Soccer League aux États-Unis ne profite pas du luxe d’une intersaison estivale. La grande empreinte géographique de la ligue et la variation extrême des climats pour ses clubs obligent la ligue à jouer pendant l’été américain. Et donc, à travers la Coupe du monde. Notamment, l’USL Super League envisage de devenir la deuxième ligue féminine de D1 aux États-Unis. Et cette ligue joue de l’automne au printemps, évitant le conflit estival avec la Coupe du monde.

Regarder vers l’avant

Dans l’ensemble, les principales raisons du retrait de la Coupe du monde féminine de juin sont positives. L’expansion et la croissance du football féminin en clubs sont extrêmement encourageantes pour le sport. Une participation et un intérêt accrus pour le jeu de club sont bien plus importants pour la santé globale du sport qu’un tournoi international qui dure quelques semaines tous les quatre ans. Il est donc logique de déplacer la Coupe du monde pour s’adapter.

Il est probable que la Coupe du monde 2027, éventuellement organisée aux États-Unis et au Mexique, occupe un espace similaire sur le calendrier. Nous saurons l’année prochaine quand le ou les hôtes du tournoi seront sélectionnés.