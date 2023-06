La Coupe du monde féminine 2023 aura lieu entre juillet et août de cette année, laissant les fans européens et américains perplexes quant à la raison pour laquelle elle commence si tard pendant les mois d’été.

Débutant avec le match d’ouverture du tournoi entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège à l’Eden Park d’Auckland le 20 juillet, la Coupe du monde féminine 2023 se terminera par la finale le 20 août au Sydney’s Stadium Australia.

Cependant, il y a une pause significative entre la saison européenne et la Coupe du monde, avec un mois de plus que ce qui est normalement connu dans les Coupes du monde masculines – malgré la dernière édition de 2022 au Qatar. La Super League féminine, par exemple, a été repoussée à la suite de la dernière Coupe du monde, qui a débuté deux semaines plus tard que la campagne 2022/23 le 29 septembre.

Alors pourquoi la Coupe du monde féminine 2023 commence-t-elle si tard ? QuatreQuatreDeux examine de plus près et détaille tout ce que vous devez savoir ci-dessous.

Pourquoi la Coupe du monde féminine 2023 commence-t-elle si tard ?

L’Australie et la Nouvelle-Zélande étant une si longue distance à parcourir pour la majorité des équipes, la FIFA voulait s’assurer que les joueuses disposaient de suffisamment de temps pour se remettre de leurs saisons en club avant de commencer leurs préparatifs pour la Coupe du monde féminine.

Cela a été encore exacerbé pour les 12 nations européennes en compétition en raison d’un accord négocié par la FIFA, l’Association européenne des clubs et d’autres parties prenantes de premier plan, qui stipulait que les joueurs ne seraient pas libérés par leurs clubs avant le 23 juin.

Plusieurs équipes de clubs européens ont exprimé en privé leur inquiétude quant à l’absence de pause entre la fin de la saison nationale et le début de la Coupe du monde, suggérant qu’une partie de la raison pour laquelle la FIFA a initialement choisi les dates de juillet et août était d’apaiser des équipes prestigieuses – bien que le tournoi n’a pas été repoussé depuis que les dates ont été annoncées pour la première fois en décembre 2021.

En 2022, la publication française L’Equipe a affirmé que la FIFA avait contacté plusieurs fédérations européennes de football sur la possibilité de reporter la Coupe du monde féminine de plusieurs mois, afin de garantir que le tournoi se déroule en été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Des villes comme Melbourne ont jusqu’à 11 heures d’ensoleillement pendant l’hiver, d’où les réflexions de la FIFA sur la possibilité de modifier le calendrier pour garantir que davantage de matchs se déroulent à la lumière naturelle, avec une météo plus favorable également.

Cependant, cela a été rapidement rejeté, les dates initiales du 20 juillet au 20 août étant conservées.

Quoi qu’il en soit, la FIFA n’a jamais explicitement publié de détails sur les raisons pour lesquelles la Coupe du monde féminine se déroule en juillet et août, bien que les raisons susmentionnées suggèrent de garder les joueurs en forme et de tirer des jeux dans les facteurs.