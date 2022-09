Pourquoi la Coupe du monde 2022 est-elle en novembre ?

Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, la Coupe du monde 2022 aura lieu en novembre.

Traditionnellement, la Coupe du monde se déroule pendant les mois d’été de juin, juillet ou août. Cependant, une fois que la FIFA a sélectionné le Qatar comme hôte de l’édition 2022, les organisateurs ont décidé que les températures estivales seraient trop chaudes pour la Coupe du monde.

Pour compenser cela, la FIFA a repoussé la Coupe du monde de quatre mois. Maintenant, la Coupe du monde se déroule du 20 novembre jusqu’à juste avant Noël.

Pourquoi la Coupe du monde 2022 est en novembre

Pour référence, les températures à Doha, au Qatar, se situent en moyenne autour de 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius). Avec le soleil tapant sur les joueurs, cela mettrait à rude épreuve leur capacité à performer.

Cependant, tout aussi important pour la FIFA, est la conséquence pour les fans. Avec des millions de personnes prêtes à voyager vers la petite nation, beaucoup ne seraient pas habitués à la chaleur et au soleil de la péninsule arabique. Il y aurait, par conséquent, des problèmes de santé en cas de coup de chaleur ou de déshydratation.

En fin de compte, la FIFA a décidé d’abandonner toute idée de jouer en été. Cependant, il s’est néanmoins engagé à jouer au Qatar. Même en novembre et décembre, les températures élevées peuvent atteindre environ 90 à 95 degrés Fahrenheit (32-35 degrés Celsius). Cependant, les sommets pendant la journée peuvent également atteindre en moyenne 75 degrés Fahrenheit (24 degrés Celsius). Bien que ce soit une plage austère, c’est mieux que la chaleur exorbitante de l’été.

Conséquences pour le sport

Il est logique de reculer la Coupe du monde pour la rendre plus cool pour les fans et les joueurs. Cependant, cela apporte des changements massifs pour le calendrier mondial du football.

Le tournoi d’un mois se déroulant en novembre et décembre, il y a une interruption massive du côté club du sport. Les équipes renvoient des joueurs pendant environ deux mois. Ce jam emballe les matchs avant la Coupe du monde. De plus, tous les jeux qui sont reportés pour diverses raisons sont repoussés dans la nouvelle année. La pression accrue sur le corps des joueurs avec plus de matchs pourrait s’avérer dommageable en ce qui concerne le jeu en Coupe du monde.

PHOTO : IMAGO / Xinhua