pourquoi la corruption politique est un rite de passage dans le New Jersey

« À Jersey, tout est légal tant qu’on ne se fait pas prendre », chantonne Bob Dylan dans la chanson des Travelling Wilburys, Tweeter and the Monkey Man. « En tant que natif du New Jersey, je me demande : « Comment oses-tu dire ça ? Mais c’est absolument vrai », a déclaré Derek Arnold, professeur principal à l’Université Villanova qui étudie les scandales politiques.

Le sénateur du New Jersey, Bob Menendez, était inculpé au niveau fédéral pour corruption le mois dernier par le bureau du procureur américain du district sud de New York, qui affirme qu’il aurait reçu des lingots d’or, de l’argent liquide et une luxueuse décapotable en échange de faveurs politiques accordées à trois hommes d’affaires locaux. Il a plaidé non coupable devant tous des charges.

La politique en proie à des scandales et à la corruption n’est pas seulement courante dans l’État Jardin. Cela peut être un rite de passage, voire un tremplin pour de futures campagnes. Menendez a été inculpé dans une affaire de corruption fédérale en 2015 qui s’est soldée par un procès nul deux ans plus tard. En septembre 2013, les personnes nommées par Chris Christie ont ordonné à l’autorité portuaire de fermer les voies de circulation sur le pont George Washington, prétendument parce que le maire de Fort Lee ne soutiendrait pas Christie, un scandale qui deviendra plus tard connu sous le nom de Porte du Pont. En 2004, le gouverneur de l’époque, Jim McGreevey, a démissionné, annonçant qu’il avait une liaison avec un homme qu’il avait nommé conseiller à la sécurité intérieure.

Menendez a refusé de démissionner – à deux reprises. Christie se présente à nouveau à la présidence. McGreevey regarde le Course à la mairie de Jersey City.

Chris Christie lors d'un événement de campagne à Concord, New Hampshire, en juillet.

«Nous portons presque [scandal] comme un insigne d’honneur », a déclaré Arnold. « Il y a toujours eu ce petit statut de challenger que ressentent les New Jerseys. » Les politiciens de ce pays ne sont peut-être pas fiers des accusations auxquelles ils font face, mais ils les acceptent avec une attitude du genre « c’est ce que nous faisons dans le New Jersey » et « seuls les forts survivent ».

Il a expliqué : « Dans le New Jersey, vous ne pouvez pas être reconnu officiellement sans avoir vos accusations ou vos relations. »

Arnold a déclaré que Menendez avait doublé ses actions, les désignant comme des activités qu’il mène au profit de ses électeurs. Dans la culture politique de l’État, la frontière est floue entre la corruption illégale, des gains privés en échange d’avantages spécifiques, et la corruption légale, des gains politiques en échange d’avantages spécifiques.

« [Politicians and voters] voyez-le comme quelque chose qui fait presque partie du travail », a déclaré Arnold.

Un Harvard étude qui mesurait la corruption politique par État conforte les observations d’Arnold, les chercheurs classant le New Jersey parmi les quatre premiers États en matière de corruption illégale. et corruption juridique.

Pourquoi la culture de la corruption politique a germé dans le Garden State n’est pas un mystère pour quiconque a regardé Boardwalk Empire. Le crime organisé a enfoncé ses griffes dans la politique du New Jersey pendant la période de la Prohibition, avec des gangsters – italiens, juifs, irlandais et d’autres issus des premières communautés ethniques de l’État – payant la police et les politiciens pour qu’ils détournent le regard, a expliqué Scott Deitche, auteur de Garden. State Gangland : la montée de la foule dans le New Jersey. L’État, même aujourd’hui, reste le seul endroit où la mafia n’est pas étiquetée avec une ville spécifique, comme la mafia de Boston, a déclaré Dietche. On l’appelle simplement la mafia du New Jersey. Les membres des cinq familles de New York, la famille de Philadelphie et la mafia locale basée à Elizabeth, la famille Decalvalcante, y opèrent.

Les soupçons quant à la présence de la mafia dans le New Jersey sont presque omniprésents dans l’État, mais six saisons de The Sopranos, une histoire fictive sur un chef de la mafia qui consulte un psychiatre dans le nord du New Jersey, ont cimenté l’association de l’État avec le crime organisé au début des années 2000. .

« Le New Jersey est unique par l’ampleur de sa corruption politique », a déclaré Deitche. Après la Prohibition et dans les années 1960, la politique et le crime organisé se sont entrelacés et resserrés. Les enfants qui ont grandi en jouant au stickball ensemble dans les quartiers urbains du New Jersey ont maintenu des liens de quartier jusqu’à l’âge adulte, a déclaré Deitche, même si l’un d’eux devient un acteur politique majeur et un autre un chef de la mafia. Tous deux originaires de Bayonne, Cornelius Gallagher, membre du Congrès du New Jersey pour sept mandats, et Joseph Zicarelli, de la famille criminelle Bonanno, auraient échangé des faveurs au cours de la carrière politique de Gallagher, a ajouté Deitche – bien que leur lien direct n’ait jamais été prouvé. Gallagher a purgé une peine de prison dans les années 1970 pour avoir conspiré avec deux responsables de Jersey City pour dissimuler près de 400 000 $ de pots-de-vin.

Deitche a expliqué que la prédominance des municipalités du New Jersey, où les maires et les conseils municipaux exercent un pouvoir important sur les contrats gouvernementaux, les a rendues vulnérables aux chiffres de la criminalité et aux politiciens corrompus. Alors que de nombreux États américains comptent quelques grandes villes et de nombreuses villes non constituées en société, le New Jersey compte 565 municipalités, selon le Bibliothèque de l’État du New Jersey. Une fois qu’une personnalité puissante établit des liens au sein d’un gouvernement local, elle peut presque prendre le contrôle de la communauté, a expliqué Deitche. Par exemple, Anthony « Little Pussy » Russo, membre de la famille génoise du crimequi, avec son frère John « Big Pussy » Russo, a inspiré le personnage des Sopranos, Salvatore Bonpensiero, est devenu le chef de la mafia du comté de Monmouth après avoir pris pied dans la ville de Long Branch dans les années 1970.

Bien que l’affaire Menendez n’ait aucun lien avec le crime organisé, a déclaré Deitche, il existe des facteurs de corruption politique.

Menendez a accédé au pouvoir en tant que maire d’Union City en 1986 après avoir témoigné contre le législateur de l’État William Musto, un ancien maire d’Union City qui l’avait encadré et qui a ensuite été accusé de racket, a rapporté The Bergen Record. De 1993 à 2006, Menendez a siégé à la Chambre des représentants – un siège qui, après le tirage au sort de sa circonscription, est désormais occupé par son fils. Après sa nomination et son élection ultérieure au Sénat, un Enquête du New York Times a soulevé des questions sur les contrats et les offres accordées aux contributeurs, collaborateurs et collecteurs de fonds de la campagne Menendez dans le cadre d’un projet de réaménagement du front de mer de Bayonne. Dans son Acte d’accusation de 2015le ministère de la Justice a affirmé que Menendez avait accepté des cadeaux et des dons de campagne entre janvier 2006 et janvier 2013 de la part de l’ophtalmologiste de Floride Salomon Melgen en échange de la défense des différends contractuels et de facturation de Medicare de Melgen.

Plusieurs démocrates du Congrès ont appelé Menendez à démissionner à la lumière de son scandale actuel, notamment son collègue sénateur du New Jersey Cory Booker et les représentants de la Chambre du New Jersey Andy Kim, Mikie Sherrill, Bill Pascrell, Frank Palone Jr et Josh Gottheimer, la Colline a rapporté. Le gouverneur Phil Murphy, qui devait nommer le remplaçant de Menendez, a demandé sa démission immédiate. Arnold a déclaré qu’il était surpris d’entendre la pression publique des démocrates pour que Menendez démissionne.

« Les gens sentent qu’ils doivent le faire sortir pour faire entrer une autre personne afin de conserver le siège », a expliqué Arnold. « Ou, s’il traîne en longueur, cela serait préjudiciable à la politique du New Jersey, comme d’habitude. »