Pourquoi la Corée du Sud veut-elle être la meilleure amie de l’Australie ?

Points clés L’Australie et la Corée du Sud ont renforcé leurs liens de défense.

Le ministre de la Défense, Richard Marles, s’est rendu en Corée du Sud pour rencontrer son homologue.

M. Marles a également assisté au Forum des îles du Pacifique.

Lorsque la Chine et la Corée du Nord sont vos voisins bruyants, il vaut mieux avoir de bons amis.

Certains commentateurs disent que la Corée du Sud se tourne vers l’Australie pour une relation plus étroite et une coopération renforcée en matière de défense.

Le ministre de la Défense Richard Marles a rencontré son homologue coréen Lee Jong-sup à Séoul cette semaine, et les deux pays ont convenu de renforcer les relations bilatérales sur la défense et d’autres questions liées à la sécurité.

M. Lee a déclaré que la Corée du Sud participerait pour la première fois à l’exercice multinational Indo-Pacific Endeavour dirigé par l’Australie et à l’opération rendre sûr, visant à éliminer les explosifs sous-marins de la Seconde Guerre mondiale du fond du Pacifique.

Cela survient la même semaine qu’un lancement de satellite nucléaire nord-coréen a échoué, envoyant une fusée plongeant dans l’océan.

« De nombreux défis émergent dans la région, et nous avons besoin de tous les amis avec qui nous pouvons partager nos valeurs, et l’Australie est en tête de liste », a déclaré le général sud-coréen à la retraite Chun In-Bum à l’ABC.

Que s’est-il passé lors de la visite du ministre de la Défense en Corée ?

Après que M. Marles ait rencontré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, lui et M. Lee ont convenu de « travailler sur un cadre bilatéral renforcé », a déclaré M. Marles dans un communiqué.

Ces réunions se sont déroulées en marge de Séoul qui accueillait le premier Sommet Corée du Sud-Îles du Pacifique.

Dongkeun Lee, doctorant à l’Université nationale australienne, a déclaré que la visite de M. Marles était importante et que les exercices militaires conjoints pourraient être interprétés comme une relation plus étroite entre les deux pays.

« Les deux pays entretiennent une longue relation stratégique depuis un certain temps, mais il semble qu’ils l’aient oubliée. » dit M. Lee.

« Actuellement, nous avons un président de droite, ce qui signifie qu’il préfère plus de dissuasion (à la Corée du Nord) ou renforcer les alliances ou les partenariats avec des pays partageant les mêmes idées dans la région, et resserrera normalement les liens avec les États-Unis, l’Australie et le Japon. .”

C’est un modèle en matière de politique étrangère sud-coréenne, et la Chine n’aime pas cette approche.

La Corée du Sud est en train de devenir un important marchand d’armes dans le monde – les ventes d’armes ont bondi à plus de 17 milliards de dollars (25,7 milliards de dollars) en 2022, contre 7,25 milliards de dollars (11 milliards) l’année précédente, selon le ministère de la Défense du pays.

En 2021, l’Australie a signé un contrat d’un milliard de dollars pour des véhicules blindés avec la société coréenne Hanwha, le plus grand contrat de défense du pays avec un pays asiatique.

La Corée du Sud veut vendre plus d’armes à l’Australie et « serait très intéressée par la vente de navires de guerre » à son allié, a déclaré M. Lee.

« L’Australie est un marché vraiment attractif car l’Australie a beaucoup de pouvoir d’achat et les pays partagent des systèmes d’armes en tant qu’alliés des États-Unis », a-t-il déclaré.

La Corée du Sud est en lice pour remporter un contrat de 12 milliards de dollars (18 milliards de dollars) pour fournir le prochain véhicule de combat d’infanterie australien.

Selon les médias coréens, Hanwha a manifesté son intérêt pour l’achat d’une entreprise de construction navale australienne.

Jeffrey Robertson, professeur agrégé à l’Université Yonsei, est sceptique et a déclaré que la Corée du Sud considérait l’Australie plus comme un client que comme un partenaire.

« Si vous parlez à des politiciens de gauche en Corée, ils ont un point de vue totalement différent. Si vous lisez les médias en langue coréenne, si vous vivez en Corée, vous voyez que l’Australie n’est tout simplement pas importante en Corée. La seule justification est les ressources naturelles et la vente de matériel de défense », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’administration actuelle est conservatrice et « utilise beaucoup de rhétorique, y compris des termes tels que liberté, démocratie, droits de l’homme et tout le reste, mais pour dire la vérité, la diplomatie n’a pas vraiment beaucoup changé, il y a juste plus de rhétorique ».

Qu’est-ce que les deux pays espèrent réaliser dans le Pacifique ?

Le Forum Corée des îles du Pacifique a marqué la première fois où la Corée a réuni les dirigeants des nations insulaires du Pacifique afin de discuter du nouveau plan de la Corée du Sud pour s’engager davantage avec leurs pays.

« Le sommet démontre notre engagement commun à renforcer la coopération entre la Corée et le Forum des îles du Pacifique en faveur d’une région sûre, pacifique et prospère », a déclaré M. Marles.

En mai de l’année dernière, la Chine a mis de côté son projet de signer un accord régional controversé avec les nations insulaires du Pacifique.

L’Australie, la Corée du Sud et les États-Unis espèrent que les nations insulaires du Pacifique resteront à leurs côtés en termes de partenariats commerciaux et de défense.

Le forum représentait « la Corée faisant preuve d’un leadership admirable dans la région dans laquelle nos deux pays vivent », a déclaré M. Marles à Channel 7.

« Cela en dit long sur la façon dont la Corée et l’Australie voient le monde en termes très similaires. Vous savez, nous voyons tous les deux que notre sécurité réside dans la sécurité collective dans la région… »

Quelle est la prochaine étape pour les relations entre l’Australie et la Corée du Sud ?

Le professeur Robertson a déclaré que la relation devait être modernisée et que l’Australie devrait chercher à étendre sa présence culturelle en Corée du Sud.

« Un très gros problème est de rendre l’Australie pertinente », a-t-il déclaré.

« Ils doivent faire des choses comme avoir plus de médias en interaction avec la Corée, plus d’échanges médiatiques, plus d’échanges entre fonctionnaires du gouvernement, même des groupes de réflexion, faire des programmes conjoints entre les groupes de réflexion et traduire le travail. »

Dans la situation improbable où la Corée du Sud s’engagerait dans un conflit armé à travers sa frontière nord, l’Australie et les États-Unis prendraient sa défense.

Mais le professeur Robertson a déclaré que malgré la montée en puissance de la rhétorique et des essais nucléaires de la Corée du Nord, elle ne tirerait pas d’armes sur le Sud.

« Je ne pense pas que la Corée du Nord veuille vraiment s’engager dans un conflit avec la Corée du Sud, car ils perdront », a-t-il déclaré.

Le doctorant, M. Lee, a déclaré que les deux pays avaient des raisons égoïstes de se venir en aide.

« Nous comptons tellement sur le transport maritime, donc s’il y avait un conflit dans la mer de Chine méridionale, par exemple, la Corée du Sud et l’Australie ne pourraient pas utiliser ce canal de communication maritime, ce qui signifie qu’il y aura un certain impact sur le commerce des deux pays.

Avec des rapports supplémentaires par AAP.