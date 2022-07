Pourquoi la Corée du Sud ne peut pas quitter Internet Explorer

SEOUL – En Corée du Sud, l’un des pays les plus avancés au monde sur le plan technologique, il y a peu de limites à ce qui peut être fait facilement en ligne – sauf si vous utilisez le mauvais navigateur Web.

Sur Google Chrome, vous ne pouvez pas effectuer de paiements professionnels en ligne en tant qu’entreprise cliente de l’une des plus grandes banques étrangères du pays. Si vous utilisez Safari d’Apple, vous ne pouvez pas demander de financement d’artiste via le site Web National Culture and Arts. Et si vous êtes propriétaire d’une garderie, l’enregistrement de votre organisation sur le site Web du ministère de la Santé et du Bien-être n’est pas possible sur Firefox de Mozilla.

Dans tous ces cas, Internet Explorer de Microsoft, ou une alternative similaire, est le navigateur requis.