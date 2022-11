Pourquoi la COP27 ne peut-elle pas être simplement une réunion virtuelle ? Réponses à vos questions

Cette idée d’histoire est venue de membres du public, comme vous, qui nous ont contactés. Envoyez-nous toutes vos questions sur la COP27 ou le changement climatique. Nous vous écoutons : ask@cbc.ca.

Alors que des dirigeants mondiaux et des délégués de haut niveau discutent et débattent de la question de savoir comment résoudre le changement climatique lors de la COP27 en Égypte, nous avons écouté vos questions sur la conférence sur le climat.

Commençons par les bases.

Qu’est-ce que la COP27 ?

Chaque année, les Nations Unies organisent ces conférences pour amener les gouvernements à s’entendre sur des mesures visant à limiter le réchauffement climatique alors que les pays luttent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

COP signifie “Conférence des Parties” et 27 signifie simplement qu’il s’agit du 27e événement de ce type depuis la tenue de la première réunion de la COP à Berlin en mars 1995 . Cette année, il se déroule à Charm el-Cheikh, en Égypte, jusqu’au 18 novembre.

Quel est l’objectif de la COP27 ?

Selon remarques liminaires par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, l’objectif ultime est d’encourager l’action en faveur des objectifs climatiques collectifs mondiaux engagés avec le Accord de Paris en 2015 .

Donc, essentiellement, l’objectif primordial est de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale au cours de ce siècle à moins de 2 °C, de préférence plus près de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. António Guterres a déclaré que cet objectif ne sera possible que si le monde parvient à zéro émission nette d’ici 2050.

Julie Segal, experte en financement climatique d’Environmental Defence, qui participe à la conférence, a déclaré que “le test décisif pour que cette COP soit un succès est d’aller de l’avant avec ce qu’on appelle un mécanisme de fonds pour les pertes et dommages”.

Elle dit que le financement des pertes et dommages garantirait que les pays riches fournissent des fonds aux pays qui supportent le plus lourd fardeau du changement climatique, mais qui ont moins contribué à la crise climatique elle-même.

Les dirigeants mondiaux doivent écouter ce dont les pays du Sud ont besoin en termes de financement, puis mettre en œuvre les efforts d’atténuation, a déclaré Segal.

REGARDER | Selon les pays du Sud, qui devrait payer pour les effets du changement climatique :

Les pays riches paieront-ils pour les catastrophes climatiques mondiales ? Les pays vulnérables portent le poids du changement climatique, même s’ils ne sont pas ceux qui en sont les moteurs. Lors de la COP27, les dirigeants des pays du Sud diront aux pays riches – les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde – qu’il est temps de payer les dommages.

Alden Meyer — associé principal chez E3G un groupe de réflexion sur le changement climatique – qui participe à la COP depuis sa création, affirme que la réduction des émissions à l’échelle mondiale et l’adaptation des pays en développement au changement climatique sont également les principaux sujets d’attention cette année, ainsi que le financement des pertes et dommages.

“Ceux qui les recoupent, c’est la finance [and] la nécessité de mobiliser beaucoup plus de financements pour faire ces trois choses », a-t-il déclaré.

Quel est l’enjeu de ces négociations ?

“L’avenir de la planète est en jeu”, a déclaré Meyer.

Le secrétaire général de l’ONU a délivré un message similaire au début de la conférence.

“L’humanité a le choix : coopérer ou périr”, a déclaré António Guterres aux délégués. Il les a exhortés à accélérer la transition des combustibles fossiles et à accélérer le financement des pays les plus pauvres qui luttent jusqu’à présent sous les effets du changement climatique.

Malgré des décennies de pourparlers sur le climat, les pays n’ont pas réussi à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, et leurs promesses de le faire à l’avenir sont insuffisantes pour empêcher le réchauffement climatique d’atteindre un niveau que les scientifiques jugent catastrophique.

António Guterres a même poursuivi en faisant la sombre déclaration selon laquelle l’absence de progrès jusqu’à présent avait fait accélérer le monde “ autoroute pour l’enfer .”

Y a-t-il eu des progrès depuis la COP26 ?

Lors de la réunion de l’année dernière, les dirigeants mondiaux ont convenu de s’éloigner des combustibles fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre plus rapidement que par le passé. Les 193 pays impliqués dans l’Accord de Paris ont convenu de revoir leurs contributions déterminées au niveau national (CDN).

La plupart des pays, dont le Canada, n’ont pas soumis de CDN mise à jour depuis la COP26. Ici C’est là que vous pouvez voir quels pays ont fait des soumissions et à quel point leurs nouveaux engagements sont solides.

Bien que les progrès mondiaux aient été lents, Meyer a déclaré que certains avaient été réalisés depuis la COP26 à Glasgow l’année dernière.

Selon les engagements actuels, les émissions mondiales augmenteront d’environ 10% d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2010, a déclaré Meyer. Il note que cela représente une amélioration par rapport à l’évaluation de l’année dernière, qui a révélé que les pays étaient sur la bonne voie pour augmenter leurs émissions d’environ 14 %.

“Alors oui, nous progressons, mais loin du rythme dont nous avons besoin, et nous n’avons pas assez de temps”, a-t-il déclaré.

Qui le Canada envoie-t-il à la COP27 ?

Selon Environnement et Changement climatique Canada, la délégation principale de ce pays compte environ 335 membres.

Le premier ministre Justin Trudeau n’est pas présent, mais le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, dirige le délégation . Il comprend des politiciens et des représentants des secteurs des affaires et du travail, de la plupart des provinces et des territoires, ainsi que des jeunes et des Représentants autochtones .

Qui paie pour les participants canadiens?

Le gouvernement fédéral paie pour la participation de fonctionnaires fédéraux, a déclaré Environnement et Changement climatique Canada à CBC News dans un courriel.

Il aide également à payer jusqu’à six représentants de chaque groupe : dirigeants autochtones, personnel de soutien, parlementaires, représentants des jeunes et organisations non gouvernementales environnementales.

Tous les autres participants, bien qu’accrédités auprès de la délégation canadienne, ont couvert leurs propres frais.

Ottawa dit également qu’ils travaillent avec tous les délégués pour s’assurer que toutes les émissions de carbone provenant des voyages à la conférence sont compensées.

Pourquoi ne peut-il pas s’agir d’une conférence virtuelle ?

Ce serait injuste, a déclaré Eddy Pérez, directeur de la diplomatie climatique internationale du groupe de défense Climate Action Network Canada.

“Cette réunion est pour la représentation mondiale. Et quand il s’agit de représentation mondiale, pour ceux qui sont, sont à 12, 13, 14 heures de route – où les fuseaux horaires sont complètement différents, il est injuste de les forcer à s’aligner sur nos fuseaux horaires, ” il a dit.

Segal est d’accord, affirmant qu’il est important que les délégations des pays les plus vulnérables à la crise climatique puissent se rencontrer en personne sur un pied d’égalité.

“Ce qui est vraiment important ici, c’est que tout le monde se rassemble, que toutes ces voix soient invitées à la même table pour que les gens soient tenus responsables des promesses qu’ils ont faites, que les gens aient les oreilles ouvertes à ceux qui sont en première ligne de la crise climatique », a-t-elle déclaré.