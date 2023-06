Pourquoi la contre-offensive de Kiev a été discrète jusqu’à présent

Des militaires ukrainiens montent au sommet d’un véhicule blindé de transport de troupes dans la région de Zaporizhzhia le 11 juin 2023. Anatolii Stepanov | AFP | Getty Images

Lorsque la contre-offensive de l’Ukraine a commencé la semaine dernière, il n’y a eu ni fanfare ni annonce officielle, mais ce n’était pas tout à fait inattendu. Kiev avait insisté à plusieurs reprises au cours des mois précédant la contre-offensive, alors qu’elle plaidait pour et attendait davantage de livraisons d’armes de ses alliés internationaux, qu’elle n’annoncerait pas à l’avance le début de ses actions visant à reprendre une bande de terres occupées par la Russie dans le sud du pays. et l’est de l’Ukraine. Pourtant, après son lancement presque imperceptible et ses progrès modestes ces derniers jours, ainsi que des informations faisant état de combats « extrêmement violents » et de contre-attaques des forces russes autour des quelques colonies que l’Ukraine dit avoir reprises, les observateurs pourraient être pardonnés de se sentir quelque peu déçus jusqu’à présent. Mais les analystes militaires disent qu’il y a une raison pour laquelle cette dernière contre-offensive se déroule avec prudence et que Kiev a une stratégie – celle de sonder les faiblesses le long des lignes défensives longues et profondes de la Russie, et que des attaques à plus grande échelle devraient suivre. Certes, quiconque s’attend à plus d’un « big bang » de cette contre-offensive et à ce que l’Ukraine reprenne de façon spectaculaire une grande quantité de territoire en un temps record – similaire aux contre-offensives antérieures réussies dans la région du nord-est de Kharkiv en septembre dernier ou dans la région du sud de Kherson à l’automne – est susceptibles d’être déçus, selon les analystes. « Il n’est pas surprenant que l’Ukraine soit prudente », a déclaré jeudi à CNBC Nick Reynolds, chargé de recherche sur la guerre terrestre au sein du groupe de réflexion sur la défense et la sécurité basé à Londres, RUSI. « Je dirais que si cette contre-offensive n’aboutit pas finalement à un big bang, je ne pense pas que quiconque devrait être vraiment surpris. Peut-être qu’ils pourront trouver certains points faibles et prendre de grandes quantités de terrain ou cela pourrait être une offensive plus progressive », a-t-il noté, avertissant que la Russie avait repositionné ses forces armées pour des opérations défensives et qu’elles sont « beaucoup plus efficaces en matière de défense ».

Lentement mais surement, on réussit?

Seule une poignée de villages ont été repris grâce à de modestes progrès réalisés au cours de la semaine dernière et il y a des rapports selon lesquels la Russie contre-attaque et conteste plusieurs colonies que l’Ukraine a récupérées. Les gains territoriaux relativement limités de l’Ukraine jusqu’à présent réaffirment également les attentes antérieures selon lesquelles une offensive dans le sud serait progressive et extrêmement difficile, en particulier sans la supériorité aérienne, a déclaré jeudi à CNBC Andrius Tursa, conseiller pour l’Europe centrale et orientale chez Teneo, un cabinet de conseil en risques politiques. « La partie russe anticipe une telle offensive depuis des mois et a mis en place des lignes défensives à plusieurs niveaux et bien équipées dans la région », a-t-il déclaré. Les analystes de la défense disent que l’Ukraine essaie soigneusement de sonder la profondeur des défenses russes, y compris des kilomètres de tranchées, des fossés antichars, des dents de dragon conçues pour bloquer le chemin des véhicules militaires et d’autres fortifications, principalement situées le long de la ligne de front s’étendant de Zaporizhzhia dans le sud de l’Ukraine au Donbass à l’est. « Nous pouvons maintenant voir la première étape de cette contre-offensive », a déclaré mardi à CNBC Oleksandr Musiyenko, expert militaire et chef du Centre d’études militaires et juridiques de Kiev. « Nous essayons de trouver les endroits les plus faibles de la ligne de défense russe. C’est le premier point. Ce que je peux également dire, c’est que les forces ukrainiennes ont eu un certain succès, libérant certains villages et territoires autour de Velyka Novosilka à Donetsk … et la contre-offensive aussi continue autour de Bakhmut », a-t-il dit.

Un véhicule militaire se déplace sur une route alors que l’armée ukrainienne mène une opération visant les tranchées des forces russes dans la région de Donetsk, où se déroulent les affrontements les plus intenses du pays. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Des responsables ukrainiens de la défense ont déclaré plus tôt cette semaine que sept colonies avaient été libérées au cours de la dernière semaine de combats à Donetsk et que la zone du territoire actuellement sous contrôle s’élevait à 90 kilomètres carrés, ou 35 miles carrés. Néanmoins, le vice-ministre ukrainien de la Défense a concédé mercredi que les combats étaient « extrêmement féroces » et que la contre-offensive n’avait eu jusqu’à présent qu’un « succès partiel ». CNBC a contacté le ministère ukrainien de la Défense pour plus de commentaires et attend une réponse. Musiyenko pensait que des attaques plus importantes des forces ukrainiennes étaient en cours et était optimiste quant à la rupture des lignes défensives russes. « Nous verrons les principaux coups de poing des forces ukrainiennes dans un avenir proche. L’objectif principal en ce moment est de couper et de détruire le pont terrestre vers la Crimée. [referring to a swathe of land in southern and eastern Ukraine connecting mainland Russia to Russian-occupied Crimea] et ensuite aller de l’avant. L’Ukraine a également des perspectives d’avancer dans la région du Donbass et même de libérer Bakhmut. » « Nous verrons donc de plus grandes attaques des forces ukrainiennes dans un avenir proche, et ce qui est également très important, c’est que les Russes ont utilisé toutes leurs réserves qu’ils ont déjà, mais pas l’Ukraine », a-t-il ajouté.

De grandes attentes

L’Ukraine a beaucoup à prouver avec cette dernière contre-offensive, devant montrer à ses partenaires internationaux que l’approvisionnement continu en armement de l’OTAN en vaut la peine, qu’il est utilisé efficacement et qu’il peut être décisif dans l’issue de la guerre. Le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré mardi que la Maison Blanche ne commenterait pas « les rebondissements de la contre-offensive ou les mises à jour du champ de bataille sur ce qui est manifestement une situation très active et continue. Nous laisserons cela à l’armée ukrainienne pour en parler. « Reynolds de RUSI a déclaré que les armes fournies par l’Occident ne changeraient pas radicalement les performances de l’Ukraine sur le champ de bataille. « Je pense qu’une grande partie des capacités dont ils ont été dotés ont été utiles, mais l’armée ukrainienne s’efforce toujours d’absorber une grande partie de l’équipement qui lui a été fourni, une grande partie a été fournie au coup par coup », a-t-il déclaré, notant que, comme tel que « nous n’aurions certainement pas dû nous attendre à des performances radicalement différentes basées sur une sorte d’équipement occidental ».

Une capture d’écran capturée à partir d’une vidéo montre des soldats ukrainiens dans la région de Donetsk en Ukraine, le 12 juin 2023, un point chaud majeur de la guerre entre Moscou et Kiev. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images