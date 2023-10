Pourquoi la connexion au compte personnel du casino en ligne est-elle bloquée?

Les joueurs sont perplexes lorsqu’ils ne peuvent pas se connecter à leur compte et retirer l’argent qu’ils ont honnêtement gagné. L’utilisateur commence à paniquer et à penser qu’il a été trompé. Il est inutile de tirer des conclusions hâtives. Pour commencer, le joueur doit contacter l’équipe d’assistance.

Comment contacter l’assistance du club de jeu en ligne?

Un casino virtuel qui ne dispose pas d’une équipe de consultants ne peut pas obtenir de licence. Par conséquent, l’utilisateur doit d’abord vérifier l’opérabilité de la salle de chat interne. Si personne ne répond sous cette forme, il vaut mieux trouver une autre plateforme pour jouer aux machines à sous pour de l’argent.

Le moyen le plus simple de contacter les représentants de l’administration est d’écrire à LiveChat. Sur les plateformes des casinos professionnels, la réponse arrive en 20 secondes. Vous pouvez également communiquer avec les représentants du club via Telegram. Aujourd’hui, chaque nouveau casino en ligne france réputé dispose de son propre canal et de son chat interne.

Pourquoi un compte est-il bloqué?

La cause la plus fréquente des problèmes d’autorisation est l’erreur du joueur lui-même. L’utilisateur oublie son mot de passe ou se trompe dans la combinaison de caractères de son e-mail. Pour cette raison, le système n’accepte pas le visiteur et, après 10 tentatives infructueuses, bloque temporairement le compte.

Il est facile de résoudre ce problème. Vous devez fournir votre surnom ou votre identifiant par l’intermédiaire du chat d’assistance. L’opérateur vérifiera immédiatement l’état du profil, débloquera la page et fournira un lien direct pour changer le mot de passe. La situation s’aggrave lorsque le compte est déjà bloqué à l’initiative de l’administration du club en ligne.

Le blocage des utilisateurs se produit pour diverses raisons:

Le visiteur peut avoir enfreint les règles du club en ligne. La principale condition est l’âge de la majorité. L’administration ne peut pas permettre à des adolescents de jouer pour de l’argent. Cela conduira à la révocation de la licence et à une affaire pénale. Si, lors de la vérification, le joueur a indiqué de fausses données ou a lié les documents de quelqu’un d’autre, il est inscrit sur la liste noire.

L’utilisateur peut s’être enregistré plusieurs fois. Il s’agit d’une erreur courante des joueurs débutants. Aucun casino en ligne sous licence ne peut créer plus d’un compte. Les contrevenants sont rapidement identifiés à l’aide d’un logiciel spécial. Un profil dupliqué est bloqué en même temps que le compte principal.

Le visiteur a essayé de pirater des machines à sous. Tout accès non autorisé au serveur du club de jeu sera sanctionné par une interdiction à vie. Par ailleurs, les amateurs doivent se rappeler qu’il n’existe pas aujourd’hui de logiciel capable de pirater le générateur de nombres aléatoires des machines à sous vidéo.

Lorsqu’ils établissent le classement des casinos en ligne, les experts ne prennent pas seulement en compte le nombre de bonus et les caractéristiques des machines à sous vidéo. Les analystes prennent également en compte la loyauté du service d’assistance. Dans les grands casinos en ligne, les amateurs n’ont pas l’habitude de s’amuser. L’utilisateur est bloqué de manière inconditionnelle. En revanche, les nouveaux clubs s’adressent aux joueurs inexpérimentés.

L’opérateur débloque le compteur, vous permet de retirer les dépôts ouverts et l’argent gagné. Dans un autre cas, les représentants du service de retour d’information aideront à supprimer l’ancien profil et à en créer un nouveau sans enfreindre les règles et les conditions de l’accord d’utilisation.

D’ailleurs, le lien vers le contrat d’utilisation se trouve déjà sur la page principale du site officiel du casino. Dès la fenêtre d’enregistrement, le visiteur pourra accéder à la section où les responsabilités de chaque partie sont décrites en détail.