Pourquoi la conférence des Nations Unies sur le climat de cette année est une question d’argent

Le sujet principal : l’argent

L’une des plus grandes conversations de la COP27 portera sur une question : qui devrait payer la facture du changement climatique ?

Ce fut une année sans précédent pour les catastrophes climatiques. Les inondations au Pakistan ont tué plus de 1 000 personnes, détruit près de 2 millions de maisons et causé environ 15 milliards de dollars de dommages et intérêts. Sécheresse dans Afrique de l’Est a anéanti les récoltes, menaçant les habitants de toute la région avec la famine.

Ces catastrophes frappent plus durement les pays qui ont a très peu contribué au changement climatique, certains soutiennent donc que les pays riches comme les États-Unis, qui ont contribué à environ 20 % des émissions historiques mondiales, devraient payer pour cela. La Chine émet beaucoup plus aujourd’hui que tout autre pays et est le deuxième plus grand émetteur historique, avec 11 % du total mondial.

“Nous sommes sur une autoroute vers l’enfer climatique avec le pied sur l’accélérateur.” Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres

Dans un geste historique, le financement climatique des « pertes et dommages » inscrit à l’ordre du jour officiel de la COP27. Ce financement servirait à aider les pays à faire face aux catastrophes climatiques telles que les inondations et les sécheresses qui deviennent de plus en plus courantes. La Langue il a fallu des heures de négociations pour finaliser, et on ne sait pas quels progrès les responsables feront pour parvenir à un accord, en particulier parce que les pays sont déjà en retard sur les obligations de financement climatique précédentes.

En 2009, un groupe de pays, dont les États-Unis, s’est engagé à fournir 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. Le financement est censé aider les pays en développement à réduire leurs émissions et à s’adapter aux effets du changement climatique avec des protections contre des effets tels que la sécheresse et l’élévation du niveau de la mer.

Le groupe contributeur a échoué, atteignant seulement 83 milliards de dollars de financement en 2020. Et certains pays comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ne contribuent pas leur « juste part », selon un récent analyse par CarbonBrief qui examine les contributions financières des pays par rapport à leurs contributions historiques en matière d’émissions au changement climatique.

Manquer la cible sur les objectifs actuels de financement climatique n’augure rien de bon pour ceux qui recherchent plus d’aide, mais nous suivrons les conversations au cours des deux prochaines semaines pour voir ce que les responsables proposeront. Espérons que ce ne soit pas juste plus de bla bla bla.

Ce que je regarde d’autre : les réactions à la politique climatique américaine

La COP27 vient avec de nombreux acteurs du monde climatique qui célèbrent toujours l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation, qui a été promulguée en août et fournit 370 milliards de dollars de financement pour l’action climatique et énergétique aux États-Unis.