Pourquoi la condamnation de Stewart Rhodes de Oath Keepers est si importante

Bien qu’il ne soit pas encore clair si l’ancien président Donald Trump fera face à des conséquences juridiques pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier, ceux qui ont pris d’assaut le Capitole continuent de le faire, car deux développements ont été mis en évidence cette semaine.

Mercredi, l’un des émeutiers – Richard Barnett, connu pour avoir été photographié les pieds sur le bureau de l’ancienne présidente Nancy Pelosi – a été condamné à quatre ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable de huit chefs d’accusation par un jury, compris les désordres civils.

Et jeudi, Stewart Rhodes, le chef des Oath Keepers, un groupe d’extrême droite qui a contribué à répandre des allégations de fraude électorale et prévu des violences le 6 janvier, a été condamné à 18 ans. Rhodes a été condamné pour complot séditieux, l’une des infractions les plus graves dont un insurgé ait été accusé jusqu’à présent.

Ensemble, les peines rappellent comment les tribunaux tiennent les insurgés pour responsables et créent un précédent sur la manière dont les tentatives de renverser la démocratie seront punies à l’avenir.

La condamnation de Rhodes, en particulier, pourrait envoyer un message aux extrémistes d’extrême droite aux tendances anti-gouvernementales et montrer à quel point les tribunaux prennent au sérieux les plans de ces groupes le 6 janvier. Comme Ellen Ioanes de Vox l’a expliqué, le complot séditieux est une accusation importante que l’ancien procureur fédéral Laurence Tribe a précédemment décrite comme « le frère de la trahison ».

Défini comme un acte de deux personnes ou plus conspirant pour « renverser, réprimer ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis », selon le code pénal américain, le complot séditieux est également une accusation rare. Auparavant, le ministère de la Justice n’avait pas poursuivi une telle accusation depuis plus d’une décennie – et Rhodes est le premier de ceux impliqués dans l’insurrection à être condamné pour cela. Sa peine est la plus lourde à laquelle un insurgé ait été condamné pour ses actions liées au 6 janvier.

Dans le cadre de l’affaire contre Rhodes, les procureurs ont souligné que les Oath Keepers avaient demandé à plusieurs reprises le blocage de la certification électorale, apporté des armes légères dans la région de DC et prévu de défendre les revendications électorales de Trump avec violence si nécessaire. La défense de Rhodes a déclaré que les Oath Keepers n’étaient à Washington que pour protéger d’éminents partisans de Trump participant au rassemblement « Stop the Steal ».

Selon le Washington Post, les procureurs ont exprimé l’espoir que la peine aura un effet dissuasif sur les personnes qui pourraient chercher à poursuivre des tentatives similaires pour perturber le transfert pacifique du pouvoir à l’avenir. En outre, il établira une norme sur la manière dont les autres insurgés – y compris les membres supplémentaires des Oath Keepers et les Proud Boys d’extrême droite qui ont été reconnus coupables de complot séditieux – sont traités au fur et à mesure que leurs affaires se déroulent.

« Je pense que cela envoie absolument un message à tous ceux qui veulent s’engager dans ce type d’activité, cette activité anti-démocratie », a déclaré Stephen Piggott, analyste de programme au Western States Center étudiant l’extrémisme de droite, à Vox. « Cela envoie un message très clair que ce type d’activité ne sera pas toléré, que la violence politique n’est pas une option viable. »

Cette condamnation crée un précédent pour les futurs cas du 6 janvier

Jusqu’à présent, plusieurs membres des Oath Keepers et des Proud Boys ont été reconnus coupables de complot séditieux et feront face à leurs condamnations respectives plus tard cette année. Jusqu’à présent, les tribunaux ont condamné plus de 500 personnes impliquées dans l’insurrection, et la peine la plus longue, de 14 ans, avait déjà été infligée à une personne qui avait attaqué des policiers avec du gaz poivré et une chaise.

Les experts en extrémisme d’extrême droite ont souligné que la décision des procureurs de poursuivre l’accusation de complot séditieux dans plusieurs affaires était importante car elle établit l’insurrection comme intentionnelle et planifiée par rapport à un effort spontané.

« Je pense que c’est une victoire importante pour le gouvernement fédéral en termes de mettre l’un des cerveaux, essentiellement, du 6 janvier derrière les barreaux », a déclaré Piggott.

La sévérité de la peine dans le cas de Rhodes pourrait être interprétée différemment par diverses circonscriptions, explique Sam Jackson, professeur à l’Université d’Albany qui étudie l’extrémisme de droite.

Jackson a noté que la peine plus longue et plus agressive pourrait renforcer les croyances des fidèles partisans de Oath Keeper selon lesquelles le gouvernement est tyrannique, mais qu’elle pourrait convaincre ceux qui sont les partisans les plus faibles du groupe que ce n’est pas une organisation patriotique comme ils auraient pu le croire.