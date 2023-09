Pourquoi la colère explosive n’est pas seulement une « mauvaise attitude », mais un symptôme

Les IED ont tendance à être un peu plus fréquents chez les hommes. Les hommes sont généralement plus agressifs physiquement, tandis que les femmes atteintes d’IED le sont plus verbalement. Les IED sont plus fréquents chez les adolescents, entre 20 et 30 ans, après quoi ils diminuent progressivement avec l’âge, même si la menace d’une explosion demeure toujours.

Mais ils n’ignorent pas leur comportement. Même s’ils ne s’excusent pas directement, « ils ressentent l’impact que cela a sur leur famille et leurs amis et à quel point cela les aliéne », a déclaré McCloskey. « Ce n’est pas quelque chose qu’ils apprécient. Cela les afflige. »

Les personnes atteintes d’IED n’ont pas l’intention d’avoir des crises de colère. Ils arrivent simplement. Ils ne les utilisent généralement pas non plus pour manipuler ou intimider les autres. (Ce serait un comportement antisocial ou psychopathique.) Au contraire, ils perçoivent simplement mal les menaces et ne peuvent donc pas contrôler leur réaction à ces menaces. Ils craquent.

La recherche n’a pas déterminé si des emplois ou des conditions socio-économiques rendent les gens plus susceptibles d’avoir un IED, mais les gènes le peuvent certainement. « Plus la manifestation de l’agression est grave, plus l’influence génétique est à la base de cette agression », a déclaré Coccaro. Cette influence est moins forte (milieu de 20 %) pour l’agression verbale, plus forte (milieu de 30 %) pour frapper des objets et plus forte (milieu de 40 %) pour frapper les autres.

L’apprentissage joue également un rôle. Il n’est pas rare que des personnes atteintes d’IED aient été élevées dans des foyers en colère avec des parents violents.

Une autre cause potentielle d’IED est l’inflammation, qui joue également un rôle dans d’autres troubles du comportement, tels que la dépression, la schizophrénie et la bipolaire. « Certaines recherches sur les chats montrent que lorsque vous introduisez des molécules inflammatoires dans leur cerveau, ils deviennent plus agressifs », a déclaré Coccaro. L’IED peut également résulter d’un coup à la tête qui endommage le lobe temporal du cerveau, où se trouve l’amygdale.

Nous ne savons pas encore si les accès de colère, non traités, peuvent s’aggraver. En d’autres termes, des années de crises de colère peuvent-elles conduire à une explosion particulièrement violente – envers les autres ou envers soi-même ?