Pourquoi la CIJ n’a-t-elle pas ordonné un cessez-le-feu dans l’affaire du génocide Israël-Gaza ?

Pour beaucoup, l’ordre donné vendredi par la Cour internationale de Justice (CIJ) à Israël de prévenir les actes de génocide à Gaza et d’autoriser l’aide à affluer vers l’enclave palestinienne était une victoire juridique et morale importante. Mais pour d’autres, cela n’est pas allé assez loin.

En intentant une action accusant Israël d’avoir commis le génocide à Gaza, l’Afrique du Sud a réclamé neuf mesures provisoires. Même si de nombreuses décisions ont été prises par le tribunal de La Haye, la principale exigence d’un cessez-le-feu immédiat ne l’a pas été. Pourquoi?

Selon les experts, la perspective que le tribunal exige un cessez-le-feu était toujours peu probable en raison du Le droit contesté d’Israël à la légitime défense dans un territoire occupé.

« Je n’aurais jamais pensé que le tribunal irait jusqu’à ordonner un cessez-le-feu », a déclaré Juliette McIntyre, chargée de cours en droit à l’Université d’Australie du Sud, à Middle East Eye.

« Le tribunal dit que nous ne pouvons pas aborder la question de l’étendue de la [Israel’s] droits de légitime défense. Nous n’allons donc rien dire sur un cessez-le-feu”, a déclaré McIntyre.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Le terme « légitime défense » était notamment absent de la décision, les mesures étant axées sur la détérioration de la situation sur le terrain à Gaza.

“Le cœur du cas de l’Afrique du Sud… est de créer des conditions de vie ou des conditions incompatibles avec la vie”, a déclaré McKintyre.

Alors que l’Afrique du Sud a salué cette décision comme une « victoire décisive », son ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandour, dit qu’elle voulait que le tribunal appelle explicitement à un cessez-le-feu.

Et de nombreux Palestiniens – en particulier à Gaza – ont trouvé le pouvoir doux-amer.

Mohammed el-Kurd, un écrivain de Jérusalem-Est occupée a déclaré sur X : « La CIJ n’a pas réussi à mettre en œuvre la première et la plus importante mesure provisoire demandée par l’Afrique du Sud : ‘l’État d’Israël doit immédiatement suspendre ses opérations militaires à l’intérieur et contre Gaza.’ Ce n’est pas choquant, mais ça pique quand même.

« La seule façon de mettre en œuvre les ordonnances émises aujourd’hui par la Cour internationale de Justice de La Haye est un cessez-le-feu immédiat » – B’Tselem

A Gaza, journaliste Hind Khoudary a déclaré que la CIJ et le monde avaient « encore une fois laissé tomber les Palestiniens ».

D’autres encore ont suggéré qu’il est impossible de promulguer les dispositions provisoires dictées par la CIJ – par exemple qu’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher les violations de la Convention sur le génocide, y compris le meurtre de Palestiniens – sans mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat.

“Comment fournir de l’aide et de l’eau sans cessez-le-feu ? Si vous lisez l’ordre, cela implique qu’un cessez-le-feu doit avoir lieu”, a déclaré Pandor devant le tribunal.

Le plus grand groupe israélien de défense des droits de l’homme, B’Tselem, est du même avis.

“La seule façon de mettre en œuvre les ordonnances émises aujourd’hui par la Cour internationale de Justice de La Haye est un cessez-le-feu immédiat. Il est impossible de protéger la vie civile tant que les combats continuent”, a-t-il déclaré.

“Des dizaines de milliers de morts, plus d’un million de déplacés, des Israéliens retenus en otages dans la bande de Gaza, la faim et une catastrophe humanitaire – tout cela oblige Israël à arrêter les combats.”

Oona Hathawayprofesseur à la faculté de droit de Yale, a déclaré que même si les commentateurs avaient noté qu’il n’y avait aucune demande de cessez-le-feu, la CIJ “était aussi près de le faire qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le fasse”.