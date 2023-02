Pourquoi la Chine utiliserait-elle un ballon espion et pourquoi les États-Unis ne l’abattraient-ils pas ?

C’était la question que tout le monde se posait cette semaine après que des responsables américains de la défense ont accusé la Chine de faire voler un ballon de surveillance à haute altitude au-dessus du continent américain, ce qui a incité le secrétaire d’État Antony Blinken à reporter son voyage en Chine. La Chine a nié que le ballon ait été utilisé à des fins d’espionnage, affirmant qu’il avait été utilisé pour la recherche scientifique et qu’il avait été accidentellement dévié par des vents d’ouest.

Dans un monde de technologie de surveillance avancée, y compris les drones et les satellites, pourquoi diable un pays utiliserait-il un ballon pour espionner ?

Malgré la fureur, les ballons espions ne sont en fait pas si inhabituels – selon des responsables américains, ils ont été repérés sur le territoire américain à plusieurs reprises ces dernières années. Les militaires américains et britanniques se sont également renseignés sur les ballons à haute altitude.

Alors pourquoi seraient-ils encore utilisés — et pourquoi n’en entendons-nous pas parler plus souvent ?

“Les ballons offrent quelques avantages par rapport à l’utilisation de satellites ou de drones”, a déclaré James Rogers, universitaire à l’Université du Danemark du Sud et à l’Université Cornell, qui conseille actuellement le Conseil de sécurité de l’ONU sur la menace transnationale des drones, dans des commentaires par courrier électronique.

“Non seulement ils sont moins chers que le lancement de satellites dans l’espace, mais en opérant dans les limites de l’atmosphère terrestre, plus près de la surface, ils peuvent obtenir des images de meilleure qualité.” Rogers ajoute que la dernière génération de ballons est une technologie de pointe à part entière, “envisagée comme des systèmes pouvant voler jusqu’à 90 000 pieds, déployer leurs propres systèmes de drones” et détecter les missiles entrants.

Clarke souligne que les ballons peuvent planer au-dessus de la portée de la plupart des avions, et leur faible vitesse signifie également qu’ils ne sont pas toujours captés par le radar, tandis que la technologie ou la peinture supplémentaire peut aider à les dissimuler davantage.

Tout aussi important, les ballons peuvent rester au-dessus d’une zone pendant des périodes plus longues que les satellites, si le temps le permet. Les satellites peuvent fournir des images haute résolution, a déclaré Clarke dans une interview, “mais la capacité de surveiller, de capter le trafic sans fil ou informatique est un avantage si vous pouvez rester au même endroit … Le satellite ne peut capter cela que lorsqu’il se déplace sur pour une période relativement courte. »

Il y a aussi le rapport coût-avantage : un satellite peut coûter jusqu’à 300 millions de dollars sur sa durée de vie, selon une estimation de 2020 ; même le ballon le plus high-tech serait moins cher.

Malcolm Macdonald, professeur et ingénieur en technologie spatiale de l’Université de Strathclyde en Écosse, a convenu qu ‘”un ballon est très difficile à voir au radar, bien que la baie de capteur en dessous soit plus visible”.

Les ballons ont également un avantage sur les satellites car ils sont plus maniables, selon Macdonald. “Le mouvement d’un satellite est très prévisible, un ballon (ou un autre avion) ​​offre la possibilité d’un survol inattendu, pour surprendre ceux que vous observez”, a-t-il déclaré dans des commentaires par courrier électronique. “Vous pourriez espérer obtenir quelque chose que vous ne pourriez pas voir ou entendre depuis l’espace.”

Macdonald soutient que les ballons espions peuvent servir un autre objectif – par exemple, pour exposer les capacités de défense américaines. Cela pourrait expliquer pourquoi les autorités américaines ont attendu que le ballon devienne public avant de commenter, dit Macdonald. “S’ils avaient réagi plus tôt, cela aurait confirmé aux Chinois que les défenses aériennes américaines l’avaient vu.”

Les experts étaient divisés sur la question de savoir s’il aurait été sûr pour l’armée d’abattre le ballon au-dessus du Montana. «Le ballon se trouve actuellement dans la limite inférieure de la stratosphère, et abattre tout ce qui se trouve à 12 milles peut être à la fois difficile en termes de portée des jets ou des missiles, mais aussi imprévisible. Personne ne veut que cela s’écrase dans son salon », a déclaré Rogers.

Clarke a convenu qu’« il est plus difficile que vous ne le pensez d’abattre des ballons. Ça a déjà été essayé mais ça ne marche pas toujours. En 1998, par exemple, des avions de chasse canadiens, britanniques et américains ont tenté en vain d’abattre un ballon météo voyou qui avait forcé les vols de passagers à se dérouter.

Cependant, Clarke a également émis des doutes sur l’explication publique du gouvernement pour ne pas avoir abattu le ballon : « Le Montana n’est pas très peuplé et les ballons causent très peu de débris. Si vous allez l’abattre… Vous pourriez dire aux gens de rester à l’intérieur. Des ballons météorologiques descendent également régulièrement, causant peu de dégâts, note-t-il.

Compte tenu des relations tendues entre Pékin et Washington, Clarke pense que des considérations politiques pourraient avoir joué un rôle dans la raison pour laquelle les États-Unis n’ont pas encore abattu le ballon et pourquoi ils n’ont pas annoncé la présence du ballon plus tôt.