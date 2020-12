Ce succès s’est traduit par une vie de rock star pour «Daddy Ma», comme l’appelaient certaines personnes en ligne. Il a joué un maître invincible du kung-fu dans un court métrage de 2017 rempli de stars de cinéma chinoises. Il a chanté avec Faye Wong, la diva de la pop chinoise. UNE La peinture il a créé avec Zeng Fanzhi, le plus grand artiste chinois, vendu aux enchères Sotheby’s pour 5,4 millions de dollars. Pour les jeunes et ambitieux chinois, l’histoire de Daddy Ma était à imiter.

En Chine, Jack Ma est synonyme de succès. Le professeur d’anglais devenu entrepreneur Internet est la personne la plus riche du pays . Il a fondé Alibaba, la chose la plus proche d’Amazon d’un pair et d’un rival. Après que Donald J.Trump a été élu président en 2016, M. Ma a été la première personne chinoise de haut niveau qu’il a rencontrée.

Mais dernièrement, le sentiment public s’est aigri et Daddy Ma est devenu l’homme que les Chinois aiment détester. Il a été appelé un «méchant», un «capitaliste maléfique» et un «fantôme suceur de sang». Un écrivain a énuméré M. Ma’s « 10 péchés capitaux . » Au lieu de papa, certaines personnes ont commencé à l’appeler «fils» ou «petit-fils». Dans les histoires à son sujet, un nombre croissant de personnes laissent des commentaires citant Marx: «Travailleurs du monde, unissez-vous!»

Un nombre croissant de personnes en Chine semblent ressentir la disparition des opportunités dont les gens comme M. Ma ont profité, même au milieu de la flambée post-coronavirus en Chine. Alors que la Chine a plus de milliardaires que les États-Unis et l’Inde réunis, environ 600 millions de ses habitants gagnent 150 dollars par mois ou moins. Alors que la consommation au cours des 11 premiers mois de cette année a chuté d’environ 5% à l’échelle nationale, la consommation de luxe en Chine devrait augmenter de près de 50% cette année par rapport à 2019.

À première vue, le changement de l’image publique de M. Ma découle en grande partie des critiques croissantes du gouvernement chinois à l’égard de son empire commercial. Un regard sous la surface montre une tendance plus profonde et plus troublante pour le gouvernement chinois et les entrepreneurs qui ont fait sortir le pays de son âge sombre économique au cours des quatre dernières décennies.

«Vous pouvez avoir un contrôle absolu ou vous pouvez avoir une économie dynamique et innovante», a déclaré Fred Hu, fondateur de la société d’investissement Primavera Capital Group à Hong Kong. « Mais il est peu probable que vous puissiez avoir les deux. » Son entreprise est un investisseur dans Ant Group et il siège au conseil d’administration d’Ant.

Le Parti communiste semble plus que disposé à puiser dans ce ressentiment. Cela pourrait entraîner des problèmes pour les entrepreneurs et les entreprises privées sous Xi Jinping, le plus grand dirigeant chinois, qui valorise la servilité et la loyauté avant tout.

«Un milliardaire populaire comme Jack Ma sera définitivement pendu au sommet du réverbère», a écrit un commentateur en ligne dans un article largement diffusé sur les réseaux sociaux, faisant référence au célèbre slogan de lynchage de la Révolution française, «À la lanterne! L’article a été aimé 122 000 fois sur la plateforme de type Twitter Weibo et lu plus de 100 000 fois sur l’application de messagerie et de médias sociaux WeChat.

Les jeunes diplômés d’université, même ceux qui sont diplômés des États-Unis, ont des perspectives d’emploi limitées et des salaires bas. Le logement dans les meilleures villes est devenu trop cher pour les primo-accédants. Les jeunes qui ont emprunté à une nouvelle génération de prêteurs en ligne, comme M. Ma’s Ant Group, ont des dettes qu’ils ressentent de plus en plus.

Il est tout aussi célèbre pour avoir fait des déclarations audacieuses et défié les autorités. En 2003, il crée Alipay, qui devient plus tard une partie de Ant Group, plaçant sa place de l’empire commercial au centre du monde de la finance contrôlé par l’État.

M. Xi n’a pas caché à quoi devrait ressembler son capitaliste idéal. Dix jours après la débâcle de l’introduction en bourse des fourmis, il a visité une exposition de musée consacrée à Zhang Jian, un industriel actif il y a plus d’un siècle. Zhang a aidé à construire sa ville natale, Nantong, et a ouvert des centaines d’écoles. Les chiffres d’affaires de l’ère Xi, selon le message, devraient également faire passer leur pays avant les affaires.

Maintenant, les chances que ces déclarations audacieuses deviennent réelles se sont accrues. «Compte tenu de ce qui s’est passé, Ant devra finalement être contrôlée ou même détenue majoritairement par l’État», a déclaré Zhiwu Chen, économiste à l’école de commerce de l’Université de Hong Kong.

La pression exercée sur M. Ma marque un changement dans la manière dont le gouvernement chinois réglemente Internet. Il a longtemps censuré le contenu, mais à d’autres égards, il a adopté une approche de laissez-faire. Les règlements étaient épars. Aucune entreprise publique n’a été impliquée. Et au début, l’industrie Internet chinoise était petite.

Aujourd’hui, Alibaba et son rival, Tencent, contrôlent plus de données personnelles et sont plus intimement impliqués dans la vie quotidienne en Chine que Google, Facebook et d’autres titans américains de la technologie ne le sont aux États-Unis. Et tout comme leurs homologues américains, les géants chinois intimident parfois des concurrents plus petits et tuent l’innovation. Il n’est pas nécessaire d’être membre du Parti communiste pour voir des raisons de les retenir.

Au lieu de perturber le système étatique, les entreprises s’y sont associées. Parfois, ils aident même les autorités à suivre les gens. Pourtant, le gouvernement considère de plus en plus leur taille et leur influence comme une menace.

Les entreprises technologiques chinoises ne sont cependant pas les plus grands monopoles du pays. Celles-ci sont la propriété de l’État, qui domine les banques et les finances, les télécommunications, l’électricité et d’autres entreprises essentielles.

«China Mobile est un monopole. La Banque industrielle et commerciale de Chine est un monopole », a écrit Zhang Weiying, économiste réputé de l’Université de Pékin, en 2017,« parce que sans l’autorisation du gouvernement, vous ne pouvez pas entrer dans ces industries.

L’article a été republié sous plusieurs comptes de médias sociaux la semaine dernière mais a été rapidement censuré.

Il est trop tôt pour dire jusqu’où les régulateurs iront pour maîtriser M. Ma et les grandes technologies. Mais certaines personnes pro-marché en Chine craignent que le pays dérive vers la ligne dure des années 1950, lorsque le parti a éliminé la classe capitale, en utilisant un langage qui comparait les tendances capitalistes. aux impuretés, défauts et faiblesses.