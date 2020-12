Ce succès s’est traduit par une vie de rock star pour «Daddy Ma», comme l’appelaient certaines personnes en ligne. Il a joué un maître invincible du kung-fu dans un court métrage de 2017 rempli de stars de cinéma chinoises. Il a chanté avec Faye Wong, la diva de la pop chinoise. UNE La peinture il a créé avec Zeng Fanzhi, le plus grand artiste chinois, vendu aux enchères Sotheby’s pour 5,4 millions de dollars. Pour les jeunes et ambitieux chinois, l’histoire de Daddy Ma était à imiter.

En Chine, Jack Ma est synonyme de succès. Le professeur d’anglais devenu entrepreneur Internet est la personne la plus riche du pays . Il a fondé Alibaba, la chose la plus proche d’Amazon d’un pair et d’un rival. Après que Donald J.Trump a été élu président en 2016, M. Ma a été la première personne chinoise de haut niveau qu’il a rencontrée.

Mais dernièrement, le sentiment public s’est aigri et Daddy Ma est devenu l’homme que les Chinois aiment détester. Il a été appelé un «méchant», un «capitaliste maléfique» et un «fantôme suceur de sang». Un écrivain a énuméré M. Ma’s « 10 péchés capitaux . » Au lieu de papa, certaines personnes ont commencé à l’appeler «fils» ou «petit-fils». Dans les histoires à son sujet, un nombre croissant de personnes laissent des commentaires citant Marx: «Travailleurs du monde, unissez-vous!»

Un nombre croissant de personnes en Chine semblent ressentir la disparition des opportunités dont les gens comme M. Ma ont profité, même au milieu de la flambée post-coronavirus en Chine. Alors que la Chine a plus de milliardaires que les États-Unis et l’Inde réunis, environ 600 millions de ses habitants gagnent 150 dollars par mois ou moins. Alors que la consommation au cours des 11 premiers mois de cette année a chuté d’environ 5% à l’échelle nationale, la consommation de luxe en Chine devrait augmenter de près de 50% cette année par rapport à 2019.

À première vue, le changement de l’image publique de M. Ma découle en grande partie des critiques croissantes du gouvernement chinois à l’égard de son empire commercial. Un regard sous la surface montre une tendance plus profonde et plus troublante pour le gouvernement chinois et les entrepreneurs qui ont fait sortir le pays de son âge sombre économique au cours des quatre dernières décennies.

Les jeunes diplômés d’université, même ceux qui sont diplômés des États-Unis, ont des perspectives d’emploi limitées et des salaires bas. Le logement dans les meilleures villes est devenu trop cher pour les primo-accédants. Les jeunes qui ont emprunté à une nouvelle génération de prêteurs en ligne, comme M. Ma’s Ant Group, ont des dettes qu’ils ressentent de plus en plus.

Pour tout le succès économique de la Chine, un ressentiment de longue date des riches, parfois appelé complexe de haine riche, a longtemps bouillonné sous la surface. Avec M. Ma, il a émergé avec une vengeance.

«Un milliardaire populaire comme Jack Ma sera définitivement pendu au sommet du réverbère», a écrit un commentateur en ligne dans un article largement diffusé sur les réseaux sociaux, faisant référence au célèbre slogan de lynchage de la Révolution française, «À la lanterne! L’article a été aimé 122 000 fois sur la plateforme de type Twitter Weibo et lu plus de 100 000 fois sur l’application de messagerie et de médias sociaux WeChat.

Le Parti communiste semble plus que disposé à puiser dans ce ressentiment. Cela pourrait entraîner des problèmes pour les entrepreneurs et les entreprises privées sous Xi Jinping, le plus grand dirigeant chinois, qui valorise la servilité et la loyauté avant tout.

Lors d’une réunion annuelle des dirigeants la semaine dernière, qui a donné le ton aux politiques économiques du pays pour l’année à venir, le parti s’est engagé à renforcer les mesures antitrust et à empêcher «l’expansion désordonnée du capital».

Certains hommes d’affaires disent que l’hostilité envers Ant et M. Ma les amène à s’interroger sur la direction fondamentale du pays.

«Vous pouvez avoir un contrôle absolu ou vous pouvez avoir une économie dynamique et innovante», a déclaré Fred Hu, fondateur de la société d’investissement Primavera Capital Group à Hong Kong. « Mais il est peu probable que vous puissiez avoir les deux. » Son entreprise est un investisseur dans Ant Group et il siège au conseil d’administration d’Ant.