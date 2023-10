pourquoi la Chine se connecte à la Route de la Soie numérique

La Chine organisera mardi et mercredi son troisième Forum de la Ceinture et de la Route pour célébrer le 10e anniversaire de cette gigantesque initiative d’investissement, dans un contexte de doutes quant à ses avantages et à sa durabilité. Dans la première d’une série de trois, Dewey Sim examine comment la Route de la soie numérique est devenue une force motrice pour maintenir l’initiative attrayante et contribuer à promouvoir la Chine en tant que leader technologique mondial.

Lors du premier Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale en 2017, le président chinois Xi Jinping a présenté le plan mondial de construction d’infrastructures comme « un projet du siècle ».

Il a raconté l’histoire de la Route de la Soie, expliquant aux dirigeants du monde à Pékin que « nos ancêtres, naviguant sur des mers agitées, ont créé des routes maritimes reliant l’Est et l’Ouest ».

D’un chemin de fer en Indonésie à un port au Pakistan, le dirigeant chinois a déclaré que le Initiative la Ceinture et la Route avait apporté au monde une « connectivité améliorée des infrastructures ».

« Nous devons promouvoir la connectivité terrestre, maritime, aérienne et dans le cyberespace, concentrer nos efforts sur les passages, les villes et les projets clés et connecter les réseaux d’autoroutes, de chemins de fer et de ports maritimes », a-t-il déclaré.

Six ans plus tard, les analystes affirment que les énormes accords d’infrastructures précédemment défendus par Pékin semblent être passés au second plan alors que les pays sont aux prises avec un endettement croissant et que leurs priorités changent.

Au lieu de cela, les projets menés dans le cadre de ce que la Chine appelle la Route de la soie numérique sont devenus la force motrice de cette initiative, qui en est maintenant à sa dixième année.

Lors du forum de 2017, Xi avait classé l’économie numérique comme un « domaine frontière » de coopération. Les analystes affirment que la poussée numérique de la Chine fait partie des efforts visant à consolider son statut de leader technologique mondial tout en gardant le plan de la Ceinture et de la Route attrayant alors qu’elle tente d’étendre son influence dans le monde.

La Chine a lancé la Route de la Soie numérique en 2015 en tant que bras technologique de l’Initiative la Ceinture et la Route visant à renforcer la connectivité numérique.

Bien que cette définition reste vague, les analystes s’accordent à dire qu’elle couvre largement les infrastructures de réseau telles que la 5G, le commerce électronique et l’économie numérique, ainsi que l’urbanisme.

Lim Tai Wei, professeur agrégé à l’Université des sciences sociales de Singapour, a déclaré que les projets de Route de la Soie numérique avaient pris de l’importance ces dernières années parce que certaines économies émergentes avaient dépassé leurs besoins d’infrastructure de base.

« [Countries] sont prêts à lancer leur propre révolution industrielle 4.0 et demandent désormais à Pékin de partager ces technologies avec eux », a-t-il déclaré.

L’année dernière, un rapport du Quotidien du Peuple officiel a déclaré que les pays situés le long des routes commerciales du plan « la Ceinture et la Route » avaient « une infrastructure numérique faible et de faibles taux d’accès à l’Internet » et que la Chine les aidait dans ces domaines.

Yu Hong, chercheur principal à l’Institut d’Asie de l’Est de l’Université nationale de Singapour, a déclaré que les pays en développement prenaient de plus en plus conscience de la valeur que les technologies numériques pouvaient apporter à la croissance économique.

Il a déclaré que même si les projets d’infrastructures restent le pilier pour certains pays comme le Cambodge ou le Laos – où les infrastructures physiques restent faibles – d’autres ont cherché à exploiter les capacités technologiques de la Chine.

Les pays africains en sont un exemple. En août, Wu Peng, directeur général du département des Affaires africaines du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que les pays africains avaient demandé à Pékin d’envisager une s’éloigner de construire des infrastructures.

Les projets de la Ceinture et de la Route de Pékin en Afrique se sont principalement concentrés sur les infrastructures critiques telles que les routes, les chemins de fer et les ports.

En Asie du Sud-Est, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré à Xi en avril que son pays travaillerait avec la Chine pour élargir la coopération dans l’économie numérique.

Des raisons intérieures ont également joué un rôle dans l’amélioration de la visibilité de la Route de la Soie numérique.

Lim, de l’Université des sciences sociales de Singapour, a déclaré que les capacités technologiques de la Chine s’étaient développées rapidement au cours de la dernière décennie et qu’elle était désormais un « concurrent comparable » aux États-Unis.

Exporter cette technologie signifie que la Chine pourrait construire son propre cercle d’amis « pour ses propres intérêts », alors que l’Occident cherche de plus en plus à réduire les risques liés à la Chine et à se priver des technologies chinoises, a-t-il déclaré. Les projets numériques permettraient à la Chine d’établir ses propres normes technologiques et ce serait une situation « gagnant-gagnant » lorsque d’autres pays les adopteraient.

Lim a déclaré que les projets de la Route de la Soie numérique « occupent une place centrale et, contrairement aux infrastructures de base, ils nécessitent des engagements à long terme et à moindre intensité de capital ».

« La technologie est une forme de soft power car elle démontre le leadership technologique de la Chine qui peut inciter les pays à suivre leurs normes sans que la Chine ne les y oblige. C’est une définition classique du soft power, dans ce cas-ci le soft power technologique. »

Alvin Camba, professeur adjoint à l’École d’études internationales Josef Korbel de l’Université de Denver, a déclaré que les projets numériques avaient gagné en importance à mesure que la Chine impliquait ses principales entreprises technologiques, de Huawei à Tencent.

Les projets menés dans le cadre de cette initiative pourraient aider la Chine à accroître ses gains commerciaux, a-t-il déclaré, ajoutant que les projets numériques « semblent être le pilier de l’initiative la Ceinture et la Route, qui a le plus d’élan aujourd’hui ».

Yu, de l’Institut d’Asie de l’Est, a déclaré que la Chine avait l’intention d’utiliser la Route de la soie numérique « pour consolider sa position de puissance technologique internationale de premier plan en augmentant l’accès au numérique parmi la population urbaine et rurale des pays en développement ».

Chim Lee, analyste chinois à l’Economist Intelligence Unit, a noté que le financement du développement et les investissements directs à l’étranger de la Chine avaient ralenti au cours des dernières années.

Il a déclaré que la tolérance au risque avait diminué parmi de nombreux investisseurs chinois, le gouvernement mettant de plus en plus l’accent sur la « rationalisation » des investissements à l’étranger.

En 2021, le président chinois a exhorté les entreprises à éviter les endroits « dangereux » et à donner la priorité aux projets « petits et beaux » lorsqu’il a présenté ses plans pour faire avancer le projet de la Ceinture et de la Route.

« Dans ce contexte, la taille moyenne des prêts chinois à l’étranger a diminué. Les projets d’infrastructures numériques deviennent ainsi plus viables que les chemins de fer et les routes, étant donné qu’ils ont tendance à être de plus petite taille », a déclaré Lee.

Selon un rapport du Green Finance and Development Centre, un groupe de réflexion de l’Université Fudan de Shanghai, le montant moyen des transactions au premier semestre de cette année était de 392 millions de dollars, soit 48 % de moins qu’en 2018, lorsque les investissements ont culminé. L’investissement moyen au premier semestre de cette année était inférieur d’environ 36 pour cent à celui de l’année dernière.

Le rapport, publié en août, indiquait que le montant des transactions dans les projets de construction était « le plus bas » depuis le lancement de l’initiative « la Ceinture et la Route ».

Lee a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’empreinte étrangère des acteurs de l’économie numérique chinoise continue de s’étendre à mesure que les revenus et les capacités technologiques du pays progressent et que son marché intérieur mûrit.

Selon l’Administration chinoise du cyberespace, le régulateur Internet du pays, 17 pays ont signé des accords spécifiques à la Route de la Soie numérique. Les analystes s’attendent à ce que ce nombre augmente, même si les pays occidentaux signalent des préoccupations en matière de sécurité concernant les technologies chinoises.

Camba, de l’Université de Denver, a déclaré que les pays ayant peu ou pas de conflits avec la Chine et ceux ayant peu de questions sur l’espionnage se tourneraient probablement vers ses initiatives numériques.

Cela inclut les pays du Sud, qui font largement référence aux économies en développement ou sous-développées d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Camba a déclaré que ces nations « dans l’ensemble… n’acceptent pas la manière dont l’Occident décrit la Chine ».

Yu a également déclaré que le Sud global serait la « priorité » de la Chine dans le cadre de sa route numérique de la soie, notant que les investissements de Pékin avaient été bien accueillis malgré la pression occidentale.

« La Chine utilisera la plupart de ses ressources diplomatiques et de son énergie vers les pays du Sud. Ce sera certainement la clé pour faire avancer l’initiative de la Ceinture et de la Route », a-t-il déclaré.

La Russie, l’Égypte et l’Arabie saoudite figuraient probablement en tête de liste des pays dans lesquels la Chine souhaitait s’étendre, a-t-il ajouté.

Yu a déclaré que les pays qui ont été des points chauds pour les investissements dans le cadre de la Ceinture et de la Route – en particulier ceux d’Asie du Sud-Est et d’Asie centrale – seraient réceptifs aux projets numériques chinois.

Les entreprises technologiques chinoises pourraient leur proposer des produits et des technologies compétitifs en termes de coût et de qualité – des facteurs importants pour les économies en développement.

Les analystes affirment que l’abandon par la Chine des grands projets d’infrastructures est un effort continu pour satisfaire les besoins des autres pays dans le but de maintenir la pertinence de son projet « la Ceinture et la Route ».

Outre la poussée numérique, Lim de l’Université des sciences sociales de Singapour a déclaré que Pékin était également passé des projets d’infrastructures de base à l’aide aux pays en voie d’industrialisation.

L’accent a également été mis davantage sur les sources d’énergie plus propres, comme les petits réacteurs nucléaires, afin de réduire l’empreinte carbone des pays participants.

Camba a déclaré que le plan de la Ceinture et de la Route était « très adaptatif » de par sa conception. Il a cité la « priorité politique » accordée à l’initiative par Pékin, ce qui signifie qu’elle s’est vu attribuer davantage de ressources politiques et économiques.

Selon Yu, l’objectif de la Chine était que l’initiative soit « flexible et inclusive » afin qu’elle puisse s’adresser aux pays de différentes régions. Il a souligné que son succès dépendait de la réceptivité des autres pays au plan et que le maintenir viable était important pour les ambitions géostratégiques de la Chine.

Camba a déclaré qu’il était important que l’initiative évolue. « La propre influence de la Chine dépend dans une large mesure de ces projets », a-t-il déclaré. « En dehors du pouvoir politique et économique, l’influence de la Chine diminue. »

