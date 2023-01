Pékin considère qu’il est particulièrement offensant lorsque ses voisins répètent les cascades politiques de Washington

Au cours des dernières semaines, une vague d’alarmes liées au Covid-19 a vu un certain nombre de pays alignés sur les États-Unis imposer des restrictions de voyage aux voyageurs chinois entrants. Ces restrictions ont été condamnées par Pékin comme étant politiquement motivées.

La nature hautement sélective des restrictions, ainsi que la base scientifique limitée derrière elles, étaient des preuves révélatrices à l’appui de la colère de Pékin. Certains pays et régions asiatiques amis des États-Unis, en particulier la Corée du Sud, le Japon et Taïwan, ont également imposé des interdictions similaires. La Thaïlande, qui reçoit un grand nombre de touristes chinois, ne l’a pas fait.

En réponse, la Chine a annoncé qu’elle introduisait des restrictions de voyage à l’encontre des voyageurs sud-coréens et japonais en arrêtant le traitement des visas pour eux. Cela a été fait moins d’une semaine après l’ouverture de la Chine aux voyages entrants sans quarantaine après trois ans de confinement. Sa condition pour lever ces nouvelles restrictions est que les deux autres pays lèvent les leurs, ce que Pékin considère comme discriminatoire et politiquement motivé. Chose intéressante, au moment où nous écrivons ces lignes, la Chine n’a pas lancé d’ultimatum similaire aux États-Unis ou à un pays occidental.

La Chine est connue pour exercer des représailles contre ses voisins lorsqu’ils se comportent envers elle d’une manière qu’elle désapprouve ou qu’elle juge menaçante. Bien que ces représailles puissent également avoir lieu en dehors de l’Asie, comme lorsqu’elle a imposé un embargo commercial à la Lituanie suite à l’ouverture d’un “bureau de représentation de Taiwan”, ces mesures ont tendance à être plus courantes contre les voisins, car Pékin, en raison de la mémoire historique, est plus sensible à être ciblé par eux. Il calcule également que ces mesures sont plus efficaces en raison de la plus grande proximité et de l’interdépendance économique de la région. Après tout, ces pays doivent vivre les uns avec les autres, et il est beaucoup plus facile pour l’un de perturber la sécurité ou les intérêts de l’autre.















À titre d’exemple, la Chine a imposé plusieurs sanctions à la Corée du Sud lorsque Séoul a pris la décision de déployer le système de défense antimissile américain THAAD, que Pékin considère comme une menace pour sa propre sécurité nationale et un effort plus large de confinement militaire américain. La Chine a également utilisé des outils tels que les «interdictions de tourisme» contre les Philippines et le Japon à plusieurs reprises. Dans ce cas particulier, Pékin se considère comme la cible de deux alliés des États-Unis qui se livrent à son encontre à des politiques qu’il considère fondamentalement injustes, et pire encore, motivées par des préjugés clairs contre la Chine à des fins politiques intérieures.

Bien que profondément intégrées sur le plan économique, la Chine étant leur principal partenaire commercial, les relations bilatérales de Pékin avec Séoul et Tokyo sont compliquées, et pas seulement parce qu’elles sont alignées sur les États-Unis. Au contraire, les problèmes sont à la fois nationalistes et historiques. Malgré le chevauchement culturel, le nationalisme moderne des États-nations conduit la Corée du Sud et le Japon à se percevoir comme culturellement supérieurs à la Chine, ce qui les conduit à rejeter la vision « sinocentrique » du monde de la Chine, qui se considère comme l’« Empire du Milieu » historique. Aucun des deux pays ne souhaite être dominé politiquement par la Chine, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles la présence des États-Unis trouve une légitimité continue dans les deux pays.

Alors que l’hostilité du Japon envers la Chine a toujours été évidente, la montée de la Chine en tant que puissance majeure ces dernières années a produit un étrange contrecoup culturel et politique en Corée qui considère la fusion de la culture et des traditions nationales coréennes avec celles de la Chine comme offensante. Cela a produit un niveau élevé d’hostilité, sans précédent ces dernières années. Alors que la Corée du Sud, pour des raisons économiques et stratégiques, se garde bien de confronter ouvertement la Chine dans sa politique étrangère, ce sentiment négatif devient difficile à contenir.

LIRE LA SUITE:

Premier cas de variante «Kraken» de Covid détecté en Russie

C’est ce qui a finalement conduit aux restrictions de voyage Covid-19 de la Corée du Sud, combinées au fait que la Corée du Sud prend la maladie plus au sérieux que l’Occident. Pékin, cependant, perçoit les décisions de Séoul et de Tokyo comme des tentatives de l’humilier et de la dégrader. En conséquence, la Chine a choisi de riposter contre eux deux. Alors que la fermeture de la Chine depuis trois ans signifie que personne n’est venu de toute façon, une intégration étroite signifie que le nombre d’hommes d’affaires qui vont d’un pays à l’autre, ainsi que d’universitaires et d’autres échanges, est élevé. Cela signifie qu’en raison de la géographie, le déménagement est petit, mais a des conséquences. En fin de compte, du point de vue de la Chine, il y a quelque chose d’exceptionnellement flagrant dans le fait que des voisins répètent les cascades de l’Occident contre elle. Venant d’autres Asiatiques, il s’agit d’une question beaucoup plus sensible et politiquement offensante.