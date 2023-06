Les informations sur la « base d’espionnage » prévue par Pékin aux portes de Washington ne sont pas fondées mais pas irréalistes

La semaine dernière, une histoire basée sur des sources anonymes dans le Wall Street Journal a affirmé que la Chine était sur le point de payer Cuba pour construire une « base d’espionnage secrète » dans le pays. L’île, adjacente aux États-Unis, a longtemps été un énorme point chaud géopolitique après la révolution communiste dans le pays en 1960, qui l’a amenée au point culminant des tensions de la guerre froide – la crise des missiles cubains.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve tangible quant à savoir si cette histoire d’espionnage est vraie ou non, il est cependant clair qu’à mesure que les tensions américano-chinoises augmentent, le pays des Caraïbes redevient un football géopolitique comme moyen d’atteindre les États-Unis. En tant qu’État communiste situé juste aux portes de l’Amérique, contre lequel Washington est massivement hostile et cherche depuis longtemps à l’assujettir, pourquoi la Chine ne profiterait-elle pas de l’occasion pour utiliser Cuba au mécontentement des États-Unis ? Ce serait idiot pas faire cela.

Pourtant, il y a un contexte à considérer. Tout d’abord, les États-Unis sont actuellement en proie à une extrême paranoïa vis-à-vis de la Chine. Presque toutes les choses concernant Pékin ces derniers mois ont été accusées, presque toujours sans preuves, d’être un moyen secret d’espionnage de quelque sorte. Il n’y a pas de limites rationnelles à ce qui peut être sous la ligne de mire, et la barre de la définition de «l’espionnage» est si basse qu’elle pourrait tout aussi bien ne pas exister.

Deuxièmement, les États-Unis accusent depuis longtemps sans fondement la Chine de construire des bases secrètes dans des pays tiers, souvent dans le but de saper ses relations avec ces pays. Cela comprend une soi-disant «base navale» au Cambodge, une base aux îles Salomon, une base en Guinée équatoriale en Afrique de l’Ouest, une base aux Émirats arabes unis, etc. Cela rendrait logique que les allégations d’une base chinoise à Cuba soient un parfait fantasme maccarthyste : un État communiste dont les États-Unis sont irrationnellement paranoïaques à l’idée d’utiliser un autre État communiste dont ils sont également obsédés comme moyen de saper Washington. C’est un rêve mouillé de Marco Rubio.

Mais cela ne signifie pas que la Chine n’a pas de bonnes raisons de le faire. Malgré toute la paranoïa, ce sont les États-Unis qui poursuivent actuellement une militarisation complète de la périphérie chinoise. Il pousse les pays à obtenir davantage de bases militaires et d’accords de défense, il effectue des vols de reconnaissance contre Pékin presque quotidiennement, il fait naviguer des navires de guerre à travers la mer de Chine méridionale et le détroit de Taiwan. Les États-Unis pensent qu’ils ont un droit divin d’espionner et d’affronter la Chine, et si les Chinois ripostent, eh bien, ce sont eux les méchants.

Par conséquent, si vous étiez la Chine, pourquoi ne profiteriez-vous pas de l’existence de Cuba et donneriez-vous aux États-Unis un avant-goût de leur propre médecine ? Cuba se félicite bien sûr ouvertement de la montée et du rôle de la Chine. La Havane est soumise à un blocus économique de 60 ans par les États-Unis qui ont tenté d’appauvrir et d’écraser le pays, ainsi que de renverser son gouvernement. Après la fin de la guerre froide, la disparition de l’Union soviétique a isolé et affaibli Cuba. C’est, compte tenu des événements des dernières décennies, rien de moins qu’un miracle que les États-Unis n’aient pas décidé d’envahir ouvertement le pays pendant son ère unipolaire, plusieurs autres régimes «hostiles» ayant connu un tel sort pendant cette période.

Ainsi, la montée d’un autre ami communiste de longue date en tant que superpuissance économique est un énorme bienfaiteur pour Cuba, car elle lui donne enfin une nouvelle option en tant que source de commerce, d’investissement et, bien sûr, une garantie géopolitique de protection. Cuba est devenu un partenaire essentiel de l’initiative chinoise Belt and Road (BRI), qui a impliqué la Chine dans la modernisation des ports du pays, la construction d’infrastructures de télécommunications et la collaboration dans le domaine de l’énergie. Les États d’Amérique latine dans leur ensemble ont renforcé leurs relations avec la Chine précisément parce que cela leur permet d’échapper à l’hégémonie américaine, qui a longtemps soumis unilatéralement la région à ses préférences.

Mais Cuba donne particulièrement de l’influence à la Chine sur les États-Unis, étant donné la manière provocatrice dont Washington interfère avec Taïwan, l’idée d’une «base d’espionnage» est donc réaliste. Bien que la relation de Pékin avec La Havane ne deviendra jamais une alliance militaire et ne reproduira probablement jamais les événements de la dernière guerre froide, il s’agit d’un partenaire stratégique important pour répondre et contenir les États-Unis. Cuba n’est bien sûr pas une menace pour les États-Unis, mais c’est une nuisance et une menace idéologiquement, et quelle meilleure façon y a-t-il de répondre aux États-Unis qu’en s’assurant que ses tentatives d’étrangler, de contenir et d’empêcher Cuba de prospérer ne réussissent jamais ? Pékin pense que La Havane doit réussir grâce au développement économique et, base d’espionnage ou non, c’est ce qu’elle fera ici.