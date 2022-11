Pourquoi la Chine fait froid dans le dos à la Grande-Bretagne

L’antagonisme belliciste de Rishi Sunak envers Pékin n’est pas passé inaperçu, malgré son récent assouplissement

Depuis la conclusion du 20e Congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping mène une guerre-éclair diplomatique. Il a rencontré des dirigeants de pays du monde entier, dont la chancelière allemande, le président français et même le président américain Joe Biden lui-même. Il maintient l’élan alors que le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a reçu une invitation à se rendre à Pékin. La Chine estime que la diplomatie est essentielle pour empêcher les États-Unis de l’isoler.

Mais un pays important a jusqu’à présent été laissé sur la touche : le Royaume-Uni. Une rencontre entre Xi Jinping et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, prévue à la demande du Royaume-Uni lors du récent sommet du G20, a été annulée. Cela est venu juste au moment où Sunak, au moins superficiellement, a adouci sa rhétorique sur Pékin et a cherché à se réengager, après s’être présenté comme un ultra-faucon lors de la course à la direction à la maison. Il a même abandonné la désignation de Pékin par Liz Truss comme «menace de sécurité» à son pays.

Mais cela ne l’a pas sauvé de la colère de Pékin. La Chine devient dure avec la Grande-Bretagne, de la même manière qu’elle l’a fait avec l’Australie de Scott Morrison. Alors que l’impasse avec Canberra s’est terminée avec l’élection d’Antony Albanese au poste de Premier ministre, plus pragmatique dans la gestion des relations avec la Chine, Pékin voit désormais Londres comme celui qui joue le rôle du «caniche insupportable » des États-Unis et bloquera probablement délibérément l’engagement jusqu’à ce qu’il change de cap.

Lire la suite Rishi Sunak cherche à marquer des points politiques faciles en fermant les instituts chinois

De tous les alliés des États-Unis, la Chine se méfie particulièrement de ce qu’on appelle «L’Anglosphère” ou la “cinq yeux” – C’est-à-dire l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande (mais pas ces jours-ci) et le Royaume-Uni. Ces pays anglophones, produits directs de l’Empire britannique, sont les États les plus investis dans l’hégémonie américaine et les plus proches des États-Unis en termes d’idéologie et de vision du monde. Alors que les nations d’Europe continentale peuvent à des degrés divers se différencier des États-Unis, les nations de l’anglosphère sont “vrais croyants» dans la cause américaine.

Ainsi, lorsque les États-Unis ont envahi l’Irak, ce sont le Royaume-Uni et l’Australie qui ont répondu à l’appel, pour ne citer qu’un exemple. La Chine voit donc naturellement les membres des Five Eyes avec une méfiance géopolitique. De plus, Pékin ne les considère pas comme véritablement “souverain” pays ou comme égaux à lui-même, mais plutôt comme vassaux américains. Cependant, il doit équilibrer cela avec la réalité que tous ces pays sont des partenaires économiques et commerciaux essentiels, en raison de leur richesse accumulée et de leur influence sur le marché. Auquel cas, les objectifs géopolitiques de la Chine ne sont pas de traiter ces pays comme des adversaires, mais d’utiliser un «carotte et bâton« mode de diplomatie par lequel il les punit pour »mauvais comportement» en suivant les États-Unis de trop près d’une part, mais les récompense pour un engagement bilatéral plus profond d’autre part.

Et il n’y a pas d’exemple plus explicite de cette situation en cours en ce moment que le contraste entre l’approfondissement de l’engagement de la Chine avec la Nouvelle-Zélande et l’exclusion du Royaume-Uni. Lorsque Pékin juge qu’un dirigeant d’un État anglosphère, comme Scott Morrison d’Australie ou Rishi Sunak du Royaume-Uni, suit trop profondément les États-Unis, alors il est absolument inutile de les engager car les décisions fondamentales sont prises en Washington et non leurs capitales respectives. La métrique du populisme de droite, lorsque ces dirigeants respectifs diabolisent activement la Chine à des fins politiques intérieures, est également une infraction de « vilain pas ». Seuls les États-Unis ont le privilège politique et le pouvoir de pouvoir diaboliser Pékin, mais s’engagent toujours avec lui, d’où la raison pour laquelle l’Amérique est capable de provoquer la Chine et de ne jamais recevoir les réactions que les petites nations obtiennent de la Chine.

Lire la suite Il n’est pas surprenant que de nombreux Britanniques préfèrent “une certaine forme de dictature”

C’est ainsi que Pékin tente de “diluer” puissance américaine. Les États-Unis eux-mêmes ne sont jamais confrontés, mais ceux qui suivent Washington de trop près le sont. Et là-dessus, la Chine a pris Sunak au dépourvu. Pékin a toléré le gouvernement de Boris Johnson parce qu’il se décrivait comme un “Sinophile” déterminé à améliorer ses relations avec la Chine. Sunak, cependant, a utilisé l’antagonisme de la Chine à des fins partisanes. Le Premier ministre a depuis modéré sa rhétorique et parlé de «garder les liens ouverts,» croyant que sa frénésie d’hyperboles anti-Chine, ainsi qu’une récente visite ministérielle à Taïwan, seraient tout simplement balayées et que Pékin l’accueillerait à bras ouverts. Il avait tort, et Pékin montre maintenant que lorsqu’il ne s’agit pas des États-Unis, l’engagement avec la Chine est conditionné à “bon comportement.”

La Chine reconnaît également que l’économie britannique est faible, et même si Londres répugne à l’admettre, le Royaume-Uni a besoin de liens avec la Chine. L’inflation monte en flèche, les troubles industriels s’intensifient, selon le chancelier Jeremy Hunt, le pays est déjà en récession. Auquel cas, Pékin exploite ces vulnérabilités et, comme l’Australie, placera un certain nombre de “demandes” sur la Grande-Bretagne qui redeviendront des conditions préalables à la normalisation, qui implique généralement de respecter la position de Pékin sur Taiwan et de ne pas suivre l’agenda américain.

Cependant, que cela fonctionne est une autre histoire. Dans le cas de l’Australie, le gouvernement de Scott Morrison n’a pas changé de cap, et c’est simplement devenu le cas que la Chine a dû l’attendre avant de se réengager avec son successeur. Cela pourrait très bien être le cas ici aussi. La Grande-Bretagne a finalement fait le choix de suivre les États-Unis sur la Chine, même lorsque ces politiques s’avèrent manifestement contre-productives, comme c’est le cas avec la Newport Wafer Fab. Néanmoins, si Sunak essaie d’être pragmatique, cela devrait être une confrontation avec la réalité pour lui.