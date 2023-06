Pourquoi la Chine et les États-Unis n’ont-ils pas convenu de rétablir les contacts militaires ?

TAIPEI, Taïwan (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a conclu une visite étroitement surveillée à Pékin au cours de laquelle lui et le président Xi Jinping se sont engagés à stabiliser la chute des relations américano-chinoises. Mais la Chine a refusé la plus grande demande des États-Unis : rétablir les contacts entre militaires.

Blinken a déclaré qu’il avait soulevé la question des communications militaires « à plusieurs reprises », mais qu’il avait été repoussé par les Chinois. « Il est absolument vital que nous ayons ce genre de communications », a-t-il déclaré, ajoutant que c’était quelque chose sur lequel les États-Unis « continueraient à travailler ».

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le président Joe Biden ont souvent appelé la Chine au cours des derniers mois à rétablir les canaux de communication militaires avec les États-Unis.

POURQUOI LA CHINE A-T-ELLE ARRÊTÉ LES COMMUNICATIONS MILITAIRES ?

La Chine a suspendu ses contacts réguliers avec l’armée américaine en août dernier après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, se soit rendue à Taïwan, contestant le principe de Pékin selon lequel les autres pays devraient s’abstenir d’échanges officiels avec Taïwan autonome, que la Chine revendique comme son propre territoire.

Mais le problème existait même avant la visite de Pelosi. Les États-Unis affirment que la Chine a refusé ou n’a pas répondu à plus d’une douzaine de demandes du ministère de la Défense pour des dialogues de haut niveau depuis 2021.

POURQUOI LES ÉTATS-UNIS VEULENT-ILS RÉTABLIR LES CONTACTS MILITAIRES ?

Les États-Unis et d’autres pays craignent un accident potentiel impliquant les militaires américains et chinois qui pourrait devenir incontrôlable. Ces derniers mois, alors que les tensions entre Washington et Pékin se sont accélérées sur une série de problèmes, y compris un ballon espion chinois présumé au-dessus du territoire américain, il y a eu plusieurs quasi-collisions de navires et d’avions militaires chinois et américains.

Début juin, un navire de guerre chinois a coupé de manière inattendue devant un destroyer américain dans le détroit de Taïwan, l’obligeant à ralentir pour éviter l’impact. Quelques jours plus tôt, un avion de chasse chinois a survolé un avion de combat américain au-dessus de la mer de Chine méridionale dans une manœuvre que les États-Unis ont décrite comme « inutilement agressive ».

Washington veut éviter un incident comme celui de 2001, lorsqu’un avion de la marine américaine et un avion intercepteur chinois sont entrés en collision au large de l’île chinoise de Hainan, entraînant la mort du pilote chinois et obligeant l’avion américain à effectuer un atterrissage d’urgence à Hainan sans l’approbation chinoise. .

« La chose la plus importante pour la partie américaine est d’éviter ces accidents », a déclaré Li Nan, chercheur principal invité qui étudie la politique militaire de la Chine à l’Université nationale de Singapour.

POURQUOI LA CHINE REPOUSSE-T-ELLE ?

La Chine a attribué son refus de redémarrer les communications militaires aux sanctions imposées par Washington, une référence possible aux sanctions contre son ministre de la Défense, Li Shangfu. Ils faisaient partie d’un vaste ensemble de mesures contre la Russie, antérieures à son invasion de l’Ukraine, imposées en 2018 en raison de l’implication de Li dans l’achat par la Chine d’avions de combat et de missiles anti-aériens à Moscou.

« La partie américaine est sûrement consciente des raisons pour lesquelles il y a des difficultés dans les échanges entre militaires », a déclaré Yang Tao, un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères chargé des affaires nord-américaines, lors d’un briefing lundi après la visite de Blinken. « L’une des raisons est les sanctions unilatérales contre la partie chinoise. Ils doivent d’abord éliminer les obstacles et créer les conditions d’une coopération entre militaires.

Plus tôt ce mois-ci, Li a décliné une invitation à s’entretenir avec Austin, son homologue américain, en marge d’un forum sur la défense à Singapour. Les deux officiels se sont serré la main avant de s’asseoir à la même table pendant le forum, un geste qui, selon Austin, ne suffirait pas. « Une poignée de main cordiale pendant le dîner ne remplace pas un engagement substantiel », a-t-il déclaré.

Les États-Unis affirment que les sanctions n’empêchent pas Li de s’entretenir avec des responsables américains. Mais culturellement, les responsables chinois peuvent s’attendre à une forme de recours public avant d’accepter de se réengager après les sanctions, a déclaré Li Nan de l’Université nationale de Singapour.

« Vous imposez des sanctions au gars, puis vous voulez aussi dialoguer avec lui », a-t-il déclaré. « Du point de vue chinois, cela n’a aucun sens. »

La Chine s’oppose également à la collaboration accrue de l’OTAN avec des pays de la région Asie-Pacifique – dont l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande – que Pékin considère comme faisant partie de sa propre sphère d’influence, a déclaré Willy Lam, professeur auxiliaire d’études chinoises à l’Université chinoise de Hong Kong.

QU’EST-CE QUI EST DIFFÉRENT DANS LA FAÇON DONT LES PAYS VOYENT LEUR RELATION ?

Xi a déclaré après sa rencontre avec Blinken lundi que « la concurrence entre les principaux pays n’est pas conforme à la tendance de l’époque », selon le ministère des Affaires étrangères.

Pékin considère plutôt les politiques américaines envers la Chine, telles que la limitation de son accès à des technologies importantes, comme des tentatives de contenir son ascension.

« Les États-Unis et la Chine se parlent en quelque sorte », a déclaré Paul Haenle, un responsable du Conseil de sécurité nationale des administrations Bush et Obama. « Au plus haut niveau, il n’y a toujours pas d’accord … sur la manière dont les deux grandes puissances devraient interagir, et je pense que cela rendra la tâche difficile pour les deux parties à l’avenir. »

Simina Mistreanu, Associated Press