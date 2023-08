Pourquoi la Chine doit s’abstenir de faire valoir sa revendication sur la mer de Chine méridionale — RT World News

En affirmant sa présence dans ce qu’il considère comme ses eaux territoriales, Pékin fait le jeu de Washington

À la fin de la semaine dernière, les garde-côtes chinois ont déployé des canons à eau contre des navires philippins lors d’un ravitaillement militaire en mer de Chine méridionale. Les Philippines ont décrit cet incident, qui s’est produit au-dessus des eaux contestées, comme « illégal et dangereux ».

Pékin, citant un précédent historique, revendique l’intégralité de la mer de Chine méridionale comme son propre territoire, créant une série de revendications qui se chevauchent contre un certain nombre d’États d’Asie du Sud-Est. Les États-Unis ont par la suite utilisé cette question comme un aspect primordial de la dynamique militaire de leur stratégie d’endiguement de la Chine.

Bien qu’il soit facile de blâmer la Chine en tant qu’agresseur compte tenu de l’ampleur de sa revendication sur la mer de Chine méridionale et du fait qu’elle est le plus grand acteur, il ne faut pas écarter la possibilité que des États tels que les Philippines créent délibérément de tels incidents comme un moyen d’exacerber les tensions en clin d’œil aux États-Unis. Tout d’abord, les conflits territoriaux en Asie sont sporadiques et se produisent de tous les côtés. En effet, le paysage géopolitique asiatique après la Seconde Guerre mondiale n’était pas soumis à une résolution globale comme l’était l’Europe occidentale. Au contraire, les intérêts de l’hégémonie américaine dans la transformation du Japon en un État vassal, et la montée subséquente du communisme en Chine, signifiaient qu’il n’y avait pas de réconciliation à avoir. D’anciens différends et griefs subsistaient.

En conséquence, des organismes tels que la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale restent vivement contestés. Mais l’existence de ces conflits ne signifie pas nécessairement que les tensions sont toujours présentes. Un problème peut passer à l’arrière-plan, mais peut également être intensifié par les politiciens qui souhaitent lui accorder la priorité et le placer à nouveau dans la conscience publique. Il existe de nombreux exemples de cela, comme le différend de la Corée du Sud sur les îles Dokdo (Takeshima) avec le Japon. Considérez que le gouvernement pro-américain de Yoon Suk-yeol ne le mentionne presque jamais, mais l’administration plus libérale de Moon Jae-in a fait beaucoup. La même règle s’applique aux îles de la mer de Chine méridionale, ainsi qu’à la question de Taiwan, au différend Diaoyu/Senkaku, etc.















Actuellement, les Philippines sont à nouveau sur une trajectoire pro-américaine. Suivant le règne de Rodrigo Duterte, plus ambivalent géopolitiquement, Ferdinand Marcos Jr. s’est replié sur Washington et a signé un accord pour étendre la présence militaire américaine dans son pays en lui accordant trois bases supplémentaires. Alors que Duterte recherchait la paix et la réconciliation avec la Chine, la nouvelle administration cherche à organiser des incidents afin de provoquer Pékin et de déclencher une réaction, militarisant le territoire contesté et forçant ainsi la main de la Chine pour le « défendre ». L’augmentation des tensions de cette façon joue sur le récit de Washington.

À son tour, cela donne aux États-Unis une justification pour accroître leur présence militaire dans la région, attirant davantage de pays sur son orbite et qualifiant la Chine d’agresseur. Malgré les revendications territoriales de la Chine, son succès dans cette situation repose en fait sur le fait d’éviter l’escalade et de progresser dans la résolution pacifique des différends en mer de Chine méridionale, par exemple en établissant un code de conduite maritime régional. Cependant, cela est plus facile à dire qu’à faire lorsque toutes les parties impliquées ont investi un sentiment nationaliste important dans leurs positions respectives et que toute concession serait considérée comme un signe de faiblesse. C’est là que réside le talon d’Achille de la Chine. Autant la revendication de la Chine sur la mer de Chine méridionale est antérieure à la République populaire elle-même et est ironiquement partagée par Taïwan, autant Pékin a peu de place pour faire des compromis en insistant arbitrairement sur le fait que l’ensemble de la voie navigable lui appartient et relève donc de la désignation de «souveraineté nationale».

Il est donc très facile pour les États-Unis de profiter de la situation, d’enfoncer un coin et de perturber l’établissement de relations pacifiques entre la Chine et les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). L’Occident devenant plus hostile, ces voisins sont devenus plus essentiels au commerce et à l’avenir économique de la Chine. Washington est déterminé à perturber cela dans la mesure du possible au nom de sa stratégie indo-pacifique et à imposer par la suite sa propre hégémonie sur eux. Il le fera non pas par le biais du commerce, mais en créant des tensions et en se présentant ensuite comme un fournisseur de sécurité. C’est plus facile à faire lorsque des États comme les Philippines le permettent. Cela signifie que Pékin doit finalement faire preuve de tact dans sa diplomatie et faire preuve de retenue en permanence, faute de quoi de plus en plus de moyens navals étrangers apparaîtront dans la région.