Moins d’un mois depuis son lancement dans l’espace, la sonde lunaire chinoise Chang’e-5 est revenue en toute sécurité sur Terre. Et il n’est pas venu les mains vides. La capsule spatiale chinoise Chang’e-5 a atterri ce mercredi, apportant environ 4 kg de pierre lunaire.

Selon les rapports des médias d’État, une «équipe de recherche et de récupération au sol» est arrivée sur le site d’atterrissage de Chang’e-5 après le toucher des roues pour effectuer un travail d’inspection primaire autour de la capsule de rentrée # Change5.

L’atterrissage réussi marque la première fois en plus de 40 ans que les roches de la lune sont ramenées sur la planète verte. Il ajoute également une autre plume au plafond de la liste croissante des conquêtes spatiales de la Chine, y compris le lancement réussi de la sonde Chang’e 4 l’année dernière qui est devenue le premier vaisseau spatial à atterrir sur le « côté obscur de la lune ».

Le président chinois Xi Jinping a également salué le succès de la mission. Mais qu’est-ce que la mission lunaire Chang’e-5 et pourquoi la Chine est-elle si intéressée par l’étude des roches lunaires?

Qu’est-ce que Chang’e-5?

La sonde lunaire Chang’e-5 est une mission spatiale robotique dans le cadre du programme chinois d’exploration lunaire qui a été lancée depuis la Chine le 23 novembre et a atteint la lune le 1er décembre. La mission se composait de quatre engins spatiaux sans pilote individuels – un module d’atterrissage, un module d’ascension , un module orbital et un module de rentrée. La sonde à énergie solaire était destinée à un court séjour car elle ne supporterait pas de longues périodes pendant les nuits lunaires glaciales. La sonde a commencé son voyage de retour dimanche dernier et a effectué le touché mercredi.

Le programme spatial chinois a une série de missions ambitieuses en cours, y compris une sonde en route vers Mars. Le programme lunaire Chang’e, du nom de l’ancienne déesse chinoise de la lune, exploite la sonde Chang’e-4 sur le côté le moins exploré de la lune depuis deux ans.

Quand Chang’e-5 a-t-il atteint la Terre?

La sonde lunaire Chang’e-5, qui était en orbite autour de la lune depuis environ une semaine, a déclenché quatre moteurs pendant environ 22 minutes pour sortir de l’orbite de la lune plus tôt dans la semaine. Selon les rapports, l’atterrisseur de l’engin avait atterri sur la lune le 1er décembre près d’une formation appelée Mons Rumker. L’atterrisseur a collecté environ deux kg de roches lunaires de la région, qui aurait été le site d’une ancienne activité volcanique.

L’Administration spatiale nationale chinoise a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux que la capsule de retour avait atterri mercredi dans le nord de la Chine dans la région de la Mongolie intérieure après s’être séparée du reste du vaisseau spatial et avoir flotté sur des parachutes.

Comment la Chine a-t-elle obtenu des roches de la lune?

Les roches et autres débris ont été obtenus à la fois en forant dans la croûte lunaire et en évacuant directement la surface. Ils peuvent être des milliards d’années plus jeunes que ceux ramenés par les précédentes missions américaines et soviétiques, offrant peut-être un aperçu de l’histoire de la lune et de celle d’autres corps du système solaire. Avant le lancement, la Chine aurait ciblé la collecte jusqu’à 4 kg de roches lunaires dans le but de mener des expériences et des études prolongées. La quantité de matériau de surface lunaire que Chang’e-5 a réussi à collecter n’est pas encore claire.

Pourquoi la Chine collecte-t-elle des roches lunaires?

L’objectif de la collection de matériaux de surface lunaire serait d’étudier une partie de la lune appelée «Oceanus Procellarum», qui serait beaucoup plus lisse que le reste de la surface lunaire. Les scientifiques pensent que la différence de terrain peut être liée à l’activité volcanique sur la surface lunaire, une activité qui s’est produite assez récemment – à l’échelle de l’espace-temps. En conséquence, l’étude des échantillons de lune collectés dans cette région aidera les scientifiques à mieux comprendre la surface lunaire ainsi que plus de détails concernant son interaction avec la Terre.

La mission vise donc à fournir une compréhension plus approfondie de la formation, de l’histoire géologique et de l’origine du satellite naturel de la Terre. Mais l’enquête scientifique n’est peut-être pas la seule fin de la Chine. L’achèvement réussi de l’ambitieuse mission Chang’e-5 marquera également la capacité croissante de la Chine dans l’espace.

Est-ce le premier rendez-vous de la Chine avec la lune?

En janvier de l’année dernière, la Chine est entrée dans l’histoire lorsque sa sonde lunaire comprenant l’atterrisseur lunaire Chang’e 4 et son rover Yutu 2 a atterri sur le cratère Von Karman dans le bassin Pôle Sud-Aitken de la Lune. La sonde a été lancée en décembre 2018 et depuis lors, le Centre d’exploration lunaire et du programme spatial de l’Administration spatiale nationale de Chine (CNSA) donne des mises à jour régulières sur la lune et sa surface.

La Chine devient le deuxième pays de l’histoire à planter un drapeau sur la Lune, 50 ans après les États-Unis

Pourquoi la Chine investit-elle dans l’espace?

La Chine a investi des milliards de dollars dans la recherche spatiale sous la direction du président Xi Jinping. Les fonds ont contribué au développement de son programme spatial intensif et en pleine prolifération. L’agression spatiale de la Chine est peut-être un bon ensemble pour sa politique étrangère encore plus agressive sur Terre, qui vise à provoquer le «grand rajeunissement de la nation chinoise». Lors de son voyage sur la lune, la mission Chang’e-5 a également réussi à planifier le drapeau chinois sur le sol lunaire, faisant de la Chine le deuxième pays au monde à le faire. La revendication de la lune rappelle la course à l’espace des années 1960 et 1970, une époque qui a conduit à des réalisations sans précédent faites par la Russie et les États-Unis dans des missions spatiales tout en essayant de se concurrencer sur les fronts nucléaire et idéologique.

Le 13e plan quinquennal de la Chine présente «l’espace» comme une priorité de recherche dans le pays, y compris les explorations en orbite et dans l’espace lointain. Conformément à son empreinte spatiale croissante, Pékin est également sur le point de construire une station spatiale permanente d’ici 2022 et une mission habitée sur la lune d’ici la prochaine décennie.

LIRE: Mars est la dernière frontière de la rivalité américano-chinoise avec le lancement des deux sondes sur la planète rouge ce mois-ci

Que fera la Chine des roches lunaires?

La Chine a mis en place des laboratoires pour analyser les échantillons pour l’âge et la composition et devrait également partager certains d’entre eux avec d’autres pays, comme cela a été fait avec les centaines de kilogrammes rapportés par les États-Unis et l’ex-Union soviétique.

Les plans futurs appellent à renvoyer un humain sur la lune et peut-être une base lunaire permanente. La Chine construit également une station spatiale pour commencer à fonctionner dès 2022.

La mission lunaire chinoise teste également les technologies qui seront nécessaires pour les futures missions sur la Lune ainsi que sur Mars. Selon ABC Science, la technologie utilisée dans cette mission pour des fonctions telles que la navigation, l’atterrissage, l’amarrage dans l’espace et la rentrée terrestre aidera également les missions avec équipage à l’avenir.

La Chine est-elle le seul pays à avoir ramené des roches lunaires?

Avec l’atterrissage réussi de la mission, la Chine est devenue le troisième pays à avoir jamais collecté des échantillons lunaires, et aussi le premier en 44 ans après que la Russie ait réalisé cet exploit lors de sa mission sans pilote Luna 24 en 1976. Les deux Chang’e et la mission soviétique était sans pilote.

Le seul pays qui ait jamais envoyé une mission habitée sur la lune était les États-Unis jusqu’à présent. Entre 1969 et 1972, Apollo a réussi à envoyer une mission habitée sur la lune pour collecter des échantillons de roches lunaires. On se souvient surtout des missions emblématiques d’Apollo pour avoir mis le premier homme sur la lune, un incident qui s’est produit au cœur de la guerre froide.

(Avec les entrées d’AP)