La Chine a imposé des sanctions à cinq députés conservateurs, affirmant qu’ils avaient «répandu de manière malveillante des mensonges» sur le traitement par Pékin du groupe minoritaire musulman ouïghour.

Les députés conservateurs Sir Iain Duncan Smith, Tom Tugendhat, Neil O’Brien, Tim Loughton et Nusrat Ghani se verront désormais interdire d’entrer en Chine, à Hong Kong et à Macao, et les citoyens et institutions chinois n’auront plus le droit de faire des affaires avec eux.

Ils font partie de neuf citoyens britanniques – y compris également deux pairs, un avocat de haut niveau et un universitaire de premier plan – ont été frappés de sanctions dans le cadre d’une mesure de représailles, après que le Royaume-Uni a imposé des sanctions à des responsables chinois jugés responsables de violations présumées des droits de l’homme plus tôt cette semaine. .

Pourquoi les députés et autres personnalités ont-ils été isolés?

Les cinq députés conservateurs – avec Lord David Alton, la baronne Helena Kennedy, Geoffrey Nice QC et l’universitaire Joanne Nicola Smith Finley – ont critiqué le traitement de la Chine envers sa population ouïghoure dans la province du Xinjiang.

Pékin a été accusé par Amnesty International et d’autres groupes de détenir plus d’un million de membres des Ouïghours et d’autres groupes minoritaires musulmans et de les soumettre au travail forcé.

Le ministère des Affaires étrangères du pays a nié ces allégations et a déclaré que les députés sanctionnés avaient «malicieusement répandu des mensonges et de la désinformation» sur la politique chinoise au Xinjiang.

Cette décision représente également des représailles contre le gouvernement britannique, après que le secrétaire aux Affaires étrangères, Dominic Raab, a annoncé un ensemble d’interdictions de voyage et de gel des avoirs contre quatre hauts fonctionnaires et le Bureau de la sécurité publique du Xinjiang Production and Construction Corps, plus tôt cette semaine.

L’un des députés visés par Pékin pour des sanctions est particulièrement proche du Premier ministre. M. O’Brien est en charge du conseil politique du parti conservateur et joue donc un rôle dans l’élaboration de la politique au n ° 10.

Les sanctions s’appliquent également à quatre institutions britanniques qui ont déclaré ouvertement le traitement de la minorité ouïghoure: le China Research Group, la Commission des droits de l’homme du Parti conservateur, le tribunal ouïghour et les tribunaux d’Essex.

Comment les députés ont-ils réagi?

L’ancien chef du parti conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a déclaré qu’il considérait les sanctions comme un «insigne d’honneur». Il a ajouté: «Il est de notre devoir de dénoncer les violations des droits humains du gouvernement chinois à Hong Kong et son génocide du peuple ouïghour.

«Ceux d’entre nous qui vivent une vie libre sous l’état de droit doivent parler au nom de ceux qui n’ont pas voix au chapitre. Si cela m’attire la colère de la Chine, je porterai cela comme un insigne d’honneur.

Le député conservateur Nusrat Ghani a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui il s’agissait d’un «appel au réveil pour tous les pays démocratiques et les législateurs».

Elle a ajouté: «Il est extraordinaire de sanctionner des députés qui ne font que faire leur travail ici au Royaume-Uni. Je sais que je ne serai pas intimidé, cela m’a maintenant rendu encore plus déterminé à parler des Ouïghours.

Tom Tugendhat, chef du China Research Group – qui a également été sanctionné par Pékin – a déclaré à BBC News: «Je considère cela comme une attaque directe contre la démocratie britannique et une tentative de faire taire le peuple que le public britannique a choisi de parler en leur nom. «

Il a ajouté: «Si ce n’est pas une attaque contre la souveraineté britannique, je ne sais pas ce que c’est.»

Comment le gouvernement britannique a-t-il réagi aux sanctions?

Le gouvernement de Boris Johnson a déclaré que cette décision montrait comment la Chine tentait de sanctionner ses critiques les plus virulents et a appelé Pékin à autoriser l’accès international au Xinjiang pour vérifier la vérité sur les violations des droits de l’homme dans la province.

«Il en dit long que, tandis que le Royaume-Uni se joint à la communauté internationale pour sanctionner les responsables de violations des droits humains, le gouvernement chinois sanctionne ses détracteurs», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

«Si Pékin veut réfuter de manière crédible les allégations de violations des droits de l’homme au Xinjiang, elle devrait permettre au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’avoir un accès complet pour vérifier la vérité.»

M. Johnson a déclaré qu’il était «fermement» aux côtés de ses collègues députés conservateurs vendredi matin. «Les députés et autres citoyens britanniques sanctionnés par la Chine aujourd’hui jouent un rôle vital en mettant en lumière les violations flagrantes des droits de l’homme perpétrées contre les musulmans ouïghours», a-t-il tweeté.

La secrétaire fantôme des Affaires étrangères du Labour, Lisa Nandy, a offert son soutien, affirmant que la Chine «ne réussirait pas» à faire taire les critiques britanniques sur le traitement du peuple ouïghour.

Dans un communiqué, le haut député travailliste a déclaré: «Ces sanctions constituent une tentative flagrante de faire taire les parlementaires britanniques qui braquent les projecteurs sur la persécution épouvantable du peuple ouïghour. Ils ne réussiront pas.

L’Alliance interparlementaire pour la Chine (IAPC), groupe multipartite de politiciens internationaux, a déclaré qu’elle ferait des «représentations urgentes» auprès des ministres du gouvernement et des autorités parlementaires.

L’IAPC a déclaré qu’il souhaitait que les députés et leurs pairs soient «protégés contre les dangers ou les préjudices résultant de la [Chinese] L’intimidation du Parti communiste ».