La diplomatie de Pékin a été décrite comme “agressive” et même s’il ne s’agit que d’un mécanisme de défense, la Chine veut s’en éloigner

La Chine a réaffecté Zhao Lijian, connu dans le monde occidental comme le visage de la politique affirmée de Pékin “guerrier loup” diplomatie, du poste de porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Les mots “guerrier loup” (dérivé d’un film d’action chinois) apparaissent dans pratiquement tous les titres des médias sur le transfert, avec la BBC, par exemple, expliquant le terme comme un « Approche conflictuelle et combative [in diplomacy]un contraste frappant avec la diplomatie chinoise auparavant restreinte. » En pratique, il s’agit d’une description désobligeante et très biaisée des efforts de Zhao et d’autres pour défendre la Chine contre les critiques.

En énumérant pourquoi Zhao a été jugé controversé, les médias mentionnent généralement un certain nombre de cas où il a attaqué les États-Unis ou l’Australie. Cela comprenait l’accusation de Washington d’avoir fabriqué le virus dans un laboratoire (une réponse à une attaque similaire contre la Chine par le sénateur américain Tom Cotton), la publication d’une interprétation par un artiste de crimes de guerre australiens documentés contre des enfants afghans et l’attaque des États-Unis pour ses inégalités raciales. , qui a déclenché une réponse de Susan Rice.

En lisant de nombreux articles sur lui et “diplomatie du guerrier loup” en général, vous serez amené à croire que Zhao est un provocateur unilatéral qui a passé son temps au poste du ministère des Affaires étrangères à traquer sans raison d’autres pays. Il est généralement peu mentionné pourquoi il a dit ce qu’il a fait, à qui il a répondu, ou le contexte politique dans lequel ces échanges ont eu lieu, laissant au lecteur l’impression que son « combativité » avait peu de justification derrière cela.

L’étiquette “diplomatie du guerrier loup» est ainsi devenu un outil descriptif pratique, un ensemble d’idées et de compréhensions partagées, qui sont utilisées pour présenter les tentatives des diplomates chinois pour défendre leur pays contre les attaques étrangères comme hautement agressives et irrationnelles. Les observateurs reconnaissent que la diplomatie chinoise avait été plus restreinte auparavant, mais il est rare qu’une raison soit donnée pour expliquer pourquoi elle a changé, au-delà de la critique générale de Xi Jinping.

Plutôt que d’être “agressif,” “combatif” ou alors “coercitif,” Chinois “diplomatie du guerrier loup » est un mécanisme défensif. Les médias occidentaux refusent d’examiner quels changements dans le monde autour de la Chine ont déclenché cela. Au lieu de cela, ils utilisent des généralisations pour attaquer et saper continuellement l’image de la Chine, projetant la peur et créant un contraste entre Pékin et l’Occident. De nombreux diplomates et responsables occidentaux ont vilipendé la Chine à plusieurs reprises au cours des dernières années, avec peu de réserves. Pourtant, leur rhétorique est supposée être la norme par défaut, et la défense de Pékin contre elle est décrite comme irrationnelle, agressive, non civilisée, en colère, obscurcissant ainsi aux yeux du public tout mérite logique derrière ce que disent les Chinois.

Alors que la Chine est accusée de crimes graves, avec des images de Tiananmen jamais loin de la mémoire publique, la publication par Zhao d’un mème sur les crimes de guerre australiens en Afghanistan a été condamnée comme obscène et méprisable. Le contraste établi est à la fois hypocrite et superficiel en tant que tel, c’est pourquoi même les réponses rhétoriques de Pékin sont dépeintes à tort comme un acte d’agression. Le comportement de Donald Trump et de Mike Pompeo était-il moins agressif par essence ? Les États-Unis ont été autorisés à militariser les théories du complot pour saper Pékin (comme le complot de fuite de laboratoire), mais c’était “désinformation” si Pékin ripostait par la suite.

Malgré cela, la réaffectation de Zhao Lijian dans un département obscur n’est pas sans signification politique. Même si on peut critiquer le discours de «diplomatie du guerrier loup,” les impressions comptent. Zhao est considéré comme très nationaliste et combatif, quelle que soit la manière dont les médias occidentaux choisissent de le présenter. Le fait que la Chine ait récemment réaligné son équipe diplomatique, notamment en faisant la promotion du très conciliant (et non combatif) Wang Yi, est un ensemble de signaux qu’au-delà des États-Unis, la Chine cherche à se réengager diplomatiquement avec l’Occident. Cela signale un changement par rapport à l’ère très chargée de 2020-2022, la “L’ère Covid” alors que les tensions avec Pékin étaient très fortes.

Par conséquent, bien que l’héritage de Zhao soit déformé, on ne peut nier que sa réaffectation est une décision politique. La Chine n’est finalement pas contente d’être définie par «diplomatie du guerrier loup. Alors que de nombreux alliés américains mécontents que Washington profite à leurs dépens et leur demandent de se conformer à des sanctions coûteuses, en particulier en ce qui concerne le conflit ukrainien et dans sa guerre technologique contre la Chine, certaines nations ont commencé à se réengager avec Pékin. Pékin voit finalement que «les têtes plus froides doivent prévaloir» et cherchera à contenir les États-Unis par la diplomatie, et non par un comportement combatif, d’autant plus qu’ils se rouvrent au monde et que Washington s’efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire monter les tensions.