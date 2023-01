Pourquoi la Chine a conclu un accord énergétique de 540 millions de dollars avec les talibans

Malgré son aversion pour l’intégrisme islamique, Pékin fait preuve de pragmatisme dans la sécurisation énergétique

L’Afghanistan contrôlé par les talibans a signé un accord avec une société chinoise qui investira 540 millions de dollars pour développer des gisements de pétrole et de gaz dans le pays. L’accord est le premier investissement à grande échelle à être réalisé en Afghanistan depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays déchiré par la guerre en août 2021, à la suite d’un retrait des forces américaines après 20 ans d’occupation. Bien que Pékin ne reconnaisse pas les talibans comme le gouvernement légitime de l’Afghanistan, il reconnaît que le groupe contrôle un pays voisin doté de vastes ressources naturelles, ce qui le rend essentiel à la sécurité et à la stratégie économiques de la Chine. Ainsi, alors que les diplomates occidentaux ont fui Kaboul suite à l’avancée des talibans, les négociateurs chinois sont restés sur place.

La décision de conclure un accord avec les talibans est une extension d’un dilemme stratégique auquel la Chine est confrontée en matière de sécurité énergétique. La Chine, en tant que nation la plus peuplée du monde et géant industriel, est également le plus grand consommateur d’énergie au monde. Il n’a pas assez de ressources chez lui pour répondre à ses propres demandes, qui ne cessent de croître à mesure que le pays se développe rapidement. Cela a laissé la Chine comme un important importateur net de pétrole et de gaz naturel, ce qui a été un facteur déterminant dans bon nombre de ses partenariats récents, notamment avec la Russie, l’Équateur et les États du Golfe du Moyen-Orient.

Alors que les liens de la Chine avec ces pays sont restés solides, les importations énergétiques de la Chine ont un talon d’Achille stratégique – ces ressources, à l’exception de celles provenant de Russie, doivent être importées par voie maritime et via des régions stratégiquement litigieuses qui sont militarisées par les États-Unis. Cela inclut la mer de Chine méridionale. Les États-Unis cherchent à dominer toute la périphérie de la Chine et, en cas de conflit, ils essaieraient presque certainement d’embargo sur la navigation dans le but de couper l’approvisionnement en énergie. Même si la poursuite d’un tel blocus serait coûteuse, il existe néanmoins des « goulots d’étranglement stratégiques » plus distincts comme le détroit de Malacca, qui produirait le même effet.

Lire la suite Les talibans signent un accord pétrolier avec une entreprise chinoise – Bloomberg

Reconnaissant cette faiblesse, la Chine a réagi au cours des dernières années en développant l’initiative Belt and Road (BRI), cherchant à intégrer l’Eurasie en construisant des routes et des chemins de fer transcontinentaux, en construisant de nouvelles routes logistiques qui peuvent permettre aux marchandises d’entrer et de sortir de Chine. hors de portée de la puissance américaine. Par exemple, le corridor économique Chine-Pakistan (CPEC) est une pierre angulaire de la BRI qui établit une route vers l’ouest de l’océan Indien, créant un raccourci vers le Moyen-Orient qui contourne ces régions maritimes militairement vulnérables.

Mais aucune feuille de route stratégique, y compris la BRI, ne serait complète sans l’incorporation de l’Afghanistan. Ce pays d’Asie centrale partage une courte frontière avec la Chine et se trouve à la croisée des chemins entre le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Asie du Sud. Cela signifie que Kaboul constitue un élément essentiel de la sécurité et de la stratégie de la Chine. Alors que le pays est intrinsèquement instable, et donc inutilisable depuis des décennies, la fin de la guerre menée par les États-Unis contre lui et la prise de contrôle des talibans ont donné à l’Afghanistan une stabilité relative contrairement à ses circonstances habituelles. Bien qu’une insurrection de l’État islamique (EI) se poursuive avec des attaques terroristes, l’Afghanistan est à son point le plus stable depuis 40 ans (ce qui est, certes, une barre très basse).

Et il se trouve que l’Afghanistan possède de vastes réserves minérales et possède 1,75 billion de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel et possède également du pétrole. Pour la Chine, c’est important, et pour les talibans, il est essentiel de sécuriser les investissements étrangers, étant donné que l’économie de leur pays est au plus bas. Jamais depuis des décennies l’Afghanistan n’a eu l’occasion de recevoir un tel argent, un problème qui a été exacerbé par la corruption du régime installé par les États-Unis. Ces circonstances ont permis à deux pôles idéologiques opposés, les fondamentalistes islamiques et un État communiste, de se réunir et de sceller un accord d’un demi-milliard de dollars.

En concluant cet accord, la Chine s’engage à respecter la politique intérieure de l’Afghanistan et à maintenir sa propre position traditionnelle de non-ingérence. Bien que cela offre un avantage critique et une alternative aux États-Unis, qui ont tenté d’imposer avec force leur propre vision idéologique au pays et ont échoué, cela signifie également que Pékin doit ignorer les politiques extrémistes des talibans, par exemple sa discrimination des femmes, qui ont été exclus de l’éducation et d’une grande partie du marché du travail.

Lire la suite Les talibans prennent une décision sur les femmes

La Chine, après tout, déplore le fondamentalisme islamique au point qu’elle l’a condamné comme une idéologie de séparatisme dans la région autonome du Xinjiang, et considère que l’application d’un régime laïc à la minorité ouïghoure est essentielle à la stabilité dans cette région, un ensemble de politiques qui ont fait l’objet attaques croissantes de l’Occident. Cependant, la politique étrangère de la Chine est pragmatique et l’établissement de relations de travail avec l’État taliban à sa frontière est dans l’intérêt national et stratégique. La Chine a besoin d’un accès à l’énergie, et où mieux la chercher que dans un État voisin ?

Ainsi, Pékin pense probablement qu’en investissant en Afghanistan, il peut rendre le pays plus stable grâce à la prospérité. Bien qu’il y ait de nombreuses réserves à avoir sur le caractère du régime taliban, n’est-il pas temps de changer ? Les bombardements de tapis et la guerre en Afghanistan au nom de la démocratie ont été un échec lamentable pendant des décennies, ce qui a laissé le pays en ruine en tant qu’État en faillite. Ce pays mérite une chance de gagner de l’argent et de se rétablir, plutôt que de mourir de faim à cause de la guerre et des sanctions menées par les États-Unis. Le modèle chinois offre quelque chose de nouveau, de positif et de différent pour l’Afghanistan.