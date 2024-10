Pékin n’a pas pour objectif de dominer un ensemble croissant de nations ni d’en faire un outil contre l’Occident.

Le 16e sommet des BRICS, qui s’est tenu à Kazan, en Russie, est devenu l’une des réunions les plus importantes de l’histoire de l’organisation. Pour la première fois, un groupe élargi de participants a pris part au sommet (les membres originaux des BRICS, la Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, ont été rejoints par de nouveaux membres – les Émirats arabes unis, l’Iran, l’Égypte et l’Éthiopie). Des discussions sur une nouvelle expansion étaient également à l’ordre du jour, l’Arabie saoudite, la Malaisie, la Turquie et d’autres pays étant considérés comme membres potentiels.

Accueillir un forum aussi prestigieux représente une réussite diplomatique majeure pour Moscou. Alors que les dirigeants du monde entier accueillent le président russe Vladimir Poutine, nous y voyons un symbole frappant de l’échec de l’Occident à isoler la Russie.

Si tous les pays membres des BRICS jouent un rôle important au sein de l’organisation, un se démarque particulièrement : la Chine, deuxième économie mondiale (et première en termes de parité de pouvoir d’achat) et principal rival des États-Unis en termes d’influence mondiale. Cela soulève une question essentielle : les BRICS sont-ils un outil pour étendre l’influence de la Chine ? Et pourrait-il évoluer vers une sorte de « Alliance mondiale du Sud » dirigé par la Chine contre un « Le Nord global » dominé par les États-Unis ?

Les déclarations officielles de la Chine offrent une perspective plus nuancée sur la question, que nous explorons plus en détail ci-dessous.

Ce que les BRICS signifient pour la Chine

Il est important de comprendre que les BRICS sont une plateforme de dialogue plutôt qu’une alliance qui impose des obligations spécifiques à ses membres. Il est peu probable que les BRICS se transforment en une organisation intégrée comme l’Union européenne. Si une comparaison est pertinente, en tant que forum de discussion, les BRICS sont plus proches du G7.

Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, il existe certaines contradictions internes entre les États membres des BRICS, et la participation à l’organisation n’implique pas que ces questions seront résolues. Le conflit territorial entre la Chine et l’Inde en est un bon exemple, mais il existe également d’autres défis. Et à mesure que l’organisation se développe – ce qui semble inévitable – le nombre de ces problèmes ne fera qu’augmenter.















Deuxièmement, la création d’alliances et d’intégrations étroitement structurées contredit la philosophie de la politique étrangère chinoise, qui rejette la vieille logique de « bloquer l’opposition » en faveur du développement « un nouveau type de relations internationales » – des partenariats entre pays sans accords contraignants. Selon la Chine, les relations entre la Russie et la Chine illustrent cette approche et sont considérées comme « plus fortes que les alliances traditionnelles ».

Pour la Chine, la souveraineté totale et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays (et vice-versa – résister à l’ingérence extérieure dans ses affaires intérieures) sont primordiaux. La Chine applique systématiquement cette approche dans ses relations avec les autres pays. Ce n’est pas une coïncidence si l’Initiative la Ceinture et la Route, qui existe depuis plus d’une décennie, n’est pas devenue une alliance intégrée ; cela reste simplement un « initiative ».

La mise en œuvre de l’initiative repose sur le concept d’un « communauté de destin pour l’humanité » suppose le co-développement d’un nombre illimité de pays basé sur l’interaction mutuelle. D’une part, cela implique l’intégration (puisqu’il libéralise les mouvements transfrontaliers de capitaux, de biens et de services) ; d’autre part, cette forme d’intégration respecte la souveraineté des participants et ne dicte pas à quelles organisations internationales ils doivent adhérer.

La philosophie de la politique étrangère de la Chine n’exclut pas la participation à diverses initiatives d’intégration ; en fait, il les considère positivement. Et les BRICS en font partie.

Pour la Chine, les BRICS servent principalement de plate-forme où Pékin peut communiquer son point de vue sur les problèmes mondiaux aux autres pays et coordonner ses positions sur diverses questions. En fin de compte, l’appartenance d’autres pays aux BRICS (dont beaucoup ont des relations compliquées avec la Chine) agit comme un garde-fou, les empêchant d’être entraînés dans des coalitions occidentales qui pourraient être hostiles à la Chine.

Cette approche exclut toute possibilité de domination chinoise. Si Pékin devait créer son propre « alliance de poche » il le ferait selon ses propres conditions et inviterait les pays économiquement dépendants de la Chine. Pendant ce temps, la Russie et l’Inde n’entrent définitivement pas dans cette catégorie.















La Chine a-t-elle besoin des BRICS ? C’est certainement le cas.

Les principaux intérêts de la Chine au sein des BRICS incluent la dédollarisation, l’établissement d’alternatives à la Banque mondiale et au FMI et l’aide aux pays du Sud pour se libérer de leur dépendance à l’égard des institutions occidentales. La plateforme des BRICS facilite ces initiatives à l’échelle mondiale et étend leur portée au-delà d’une seule région tout en minimisant les inquiétudes des partenaires concernant les risques potentiels associés à l’expansion de la Chine.

De ce point de vue, plus il y aura de pays rejoignant les BRICS, mieux ce sera. Comme la Russie, la Chine aime les tableaux et les graphiques illustrant comment les pays des BRICS dépassent collectivement les pays du G7 en termes de population et de divers indicateurs économiques. Cela correspond à la vision chinoise de la phase actuelle de l’histoire mondiale comme l’une des « changement sans précédent » caractérisé par l’essor d’anciennes colonies et semi-colonies – des changements qui, selon la Chine, pourraient améliorer le monde dans son ensemble.

Toutefois, cela ne signifie pas que la Chine considère les BRICS uniquement comme un bloc anti-occidental. Il espère également s’engager avec l’Occident et favoriser une coopération mutuellement bénéfique dans l’esprit d’une « communauté de destin pour l’humanité ».

Bien entendu, à ce stade, il n’est pas question d’une adhésion des pays de l’UE, de l’Australie ou du Canada – des pays aux relations tendues avec la Chine – aux BRICS. Cependant, si l’on considère l’expansion géographique de l’initiative « la Ceinture et la Route », il apparaît clairement que la Chine fait preuve de flexibilité et d’ouverture en matière d’intégration et est disposée à collaborer avec tout le monde.

Cette perspective suggère que la Chine n’utilise pas les BRICS comme un outil pour contrer les États-Unis. Au contraire, à mesure que l’organisation se développe, la probabilité qu’elle se transforme en une « alliance militaro-politique » diminue. Cependant, comme nous l’avons expliqué plus haut, pour la Chine, cela ne constitue pas un inconvénient mais plutôt un avantage.

Pourquoi la participation de la Chine aux BRICS est importante pour la Russie

L’approche de la Chine s’aligne bien sur la stratégie politique de Moscou. La Chine n’occupe pas de position dominante au sein des BRICS en matière de prise de décision ; toutes les résolutions sont prises par consensus mutuel et l’influence de la Russie est égale à celle de la Chine.















Toutefois, l’implication de la Chine fait que les BRICS (appelés en chinois « jinzhuang » ou « brique dorée ») une véritable alternative à ce qu’on appelle souvent le système occidental « milliard d’or ».

Sans la Chine, les BRICS ne peuvent pas représenter les intérêts de la majorité mondiale, notamment en termes économiques.

La Chine est le principal partenaire commercial et investisseur de la plupart des pays BRICS. Ainsi, les initiatives visant à rationaliser les échanges commerciaux entre les membres des BRICS ne peuvent apporter des bénéfices significatifs que lorsqu’elles impliquent la Chine. Les propositions visant à adopter des monnaies nationales ou à créer des alternatives au système SWIFT n’auraient aucun sens sans la participation de la Chine.

Les projets d’investissement liés aux BRICS perdent également de leur pertinence en l’absence de la Chine. La Nouvelle Banque de Développement, dont le siège se trouve dans le quartier financier de Lujiazui à Shanghai, est largement financée par des capitaux chinois. Ses projets en Russie comprennent des lignes de crédit pour le développement durable de petites villes historiques, l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau dans les villes du bassin de la Volga et l’amélioration des infrastructures de transport et de logistique dans la région arctique.

En bref, l’accès aux ressources économiques de la Chine est particulièrement attractif pour les membres actuels et potentiels des BRICS, dont la Russie. Puisque cet accès n’est pas direct mais est « filtré » à travers les BRICS, cela contribue à atténuer les risques associés à la dépendance à l’égard des institutions financières – non seulement occidentales, mais également chinoises.

Plus important encore, l’implication collaborative de la Russie et de la Chine dans les BRICS amplifie l’impact de leur partenariat stratégique bilatéral, le transformant en une pierre angulaire de la construction d’un nouvel ordre mondial basé sur la multipolarité (la Chine préfère le terme « multilatéralisme » qui, malgré quelques nuances, véhicule une idée similaire).















La Russie entretient des partenariats étroits avec tous les pays des BRICS, mais la Chine se distingue comme membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, capable de défier l’Occident en termes de développement de technologies avancées. La vision commune de la Russie et de la Chine concernant l’avenir de la politique mondiale, leur capacité à négocier et à résoudre leurs différends (ce qu’elles ont certainement, comme tous les États souverains), et leur ouverture à la coopération avec d’autres nations constituent le fondement des BRICS.

Le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine a été décrit à plusieurs reprises par leurs dirigeants comme « l’un des principaux facteurs de stabilisation sur la scène mondiale ». Et au sein des BRICS, cet effet stabilisateur devient encore plus profond.

Face aux fortes pressions occidentales sur la Russie, la coopération avec la Chine au sein des BRICS prend un nouveau sens pour Moscou. Lorsque Poutine et le président chinois Xi Jinping se rencontrent lors de sommets bilatéraux, les médias occidentaux parlent d’un prétendu « alliance de deux autocraties ». Cependant, lorsqu’ils sont rejoints par le secrétaire général de l’ONU António Guterres, le Premier ministre indien Narendra Modi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et d’autres dirigeants mondiaux, il devient difficile de maintenir ce discours.

Le récent sommet des BRICS à Kazan prouve que les relations entre la Russie et la Chine sont plus fortes que jamais. Ce partenariat n’est pas celui d’un maître et d’un subordonné – il s’agit plutôt d’une alliance égale et mutuellement bénéfique qui encourage la collaboration avec d’autres nations. Heureusement, le cadre approprié pour de tels partenariats existe déjà et continue de se développer.