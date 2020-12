Mais alors que les meurtres de Zodiac ont apparemment cessé en octobre 1969 alors que l’attention du pays se dirigeait vers le sud, à la capture des personnes responsables des meurtres de l’actrice en août. Sharon Tate et six autres à Los Angeles, les messages ne l’ont pas fait.

Il a envoyé une carte de vœux au la chronique le 8 novembre 1969, ainsi qu’un nouveau chiffre – le chiffre 340 qui ne sera décodé qu’en décembre 2020. Une lettre de sept pages déclarant « La police ne m’attrapera jamais, parce que j’ai été trop intelligent pour eux » est arrivé le lendemain, décoré d’un dessin de l’intérieur d’une bombe.

Le Zodiac a également écrit au célèbre avocat Melvin Belli, qui avait été invité sur Jim Dunbar’s AM San Francisco montrent qu’en octobre, lorsqu’un homme prétendant être le tueur du Zodiac a appelé. La lettre a été envoyée à la résidence de l’avocat, où elle a été perdue dans une pile de courrier de Noël et n’a été ouverte que le 27 décembre, après quoi un associé a volé avec une photocopie de la lettre à Munich pour la remettre à Belli en personne. Dans ce document, le Zodiac semblait s’attribuer le mérite d’un autre meurtre.

« Je crois qu’il veut arrêter de tuer », Belli, qui via le la chronique a relayé un message selon lequel il rencontrerait en personne le Zodiac à tout moment à un endroit de son choix, a déclaré aux journalistes par la suite. « J’ai soigneusement étudié sa lettre … et je sens qu’elle a été écrite à un moment où il envisageait calmement et rationnellement un avenir. »

Belli ne voulait plus entendre parler de lui pendant des mois. (Soit dit en passant, le chiffre 340 note également: « Ce n’était pas [sic] moi dans l’émission télévisée « , faisant apparemment référence à l’appel de Dunbar.)

Dans les mois qui ont suivi, des meurtres partageant des attributs avec les crimes que Zodiac avait admis ont fait l’objet d’une enquête pour des liens avec le tueur en série, et son propre décompte a continué de grimper dans ses lettres, mais les cinq morts et deux autres victimes susmentionnées restent les seuls Zodiac confirmés. meurtres. (Une femme Vallejo nommée Kathleen Johns était largement considérée comme sa prochaine victime prévue en mars 1970, mais elle – et sa fille de 10 mois qui était dans la voiture avec elle – se sont enfuis. Grayson a supposé qu’il n’avait jamais pris le crédit de l’attaque parce que Johns avait vu son visage clairement.)

Il a fait allusion aux bombes, a créé plus de chiffres de différentes longueurs, a finalement dessiné des cartes inutiles et, le 27 juillet 1970, deux les lettres sont arrivées au la chronique.

C’est alors qu’ils ont décidé de voir ce qui se passerait s’ils n’a pas imprimer ses messages.