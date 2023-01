La chanson « RRR » « Naatu Naatu » a attiré l’attention du public occidental, capturant l’imagination du public blanc comme aucune autre. Associée à la victoire aux Golden Globes de la meilleure chanson (film), la chanson est devenue une sensation immédiate, le public mondial quittant son siège et dansant avec elle dans les salles de cinéma. Bien que son énergie débridée, très indienne, puisse être nouvelle pour le public occidental, de telles chansons “massives” dans les films ne sont pas une expérience rare pour les téléspectateurs de Desi.

Alors, qu’est-ce qui distingue ‘Naatu Naatu’ de ces chansons qui ont inspiré Instagram Reels dans le monde entier ? Structurellement, il ressemble étroitement à d’autres chansons virales comme «Saami Saami» avec un pas de crochet proéminent et accrocheur, un slogan qui se répète comme un leitmotiv tout au long de la chanson et un tempo décalé.

De toute évidence, « Naatu Naatu » se distingue aux yeux du spectateur occidental grâce à son contexte – l’Inde sous la domination coloniale. L’impact du colonialisme n’est jamais terminé, le phénomène ayant modifié de façon permanente les structures sociétales. Pourtant, il est indéniable qu’il existe une sensibilité particulière – une esthétique, si vous voulez – qui soulage le «fardeau de l’homme blanc». Alors qu’il était à l’origine le terme désignant l’instinct de «civilisation» des impérialistes, il s’est maintenant façonné en une sorte de culpabilité performative qui permet un soulagement tout en exonérant l’interprète de toute responsabilité supplémentaire.

C’est le genre d’art venant de l’Inde vers lequel le public occidental est le plus susceptible de graviter. Après tout, il est beaucoup plus facile de comprendre l’impact du colonialisme rendu par de larges coups de pinceau émoussés – un homme blanc cruel et de mauvaise humeur ; un groupe de dames blanches gentilles et bienveillantes qui soutiennent les protagonistes indiens, et bien sûr, les protagonistes eux-mêmes. Ce récit simpliste fait appel à la sensibilité des téléspectateurs occidentaux qui peuvent se présenter en tant qu’individus éclairés, ayant participé et célébré le genre de musique qui condamne leur passé raciste, masquant le fait que le racisme n’est pas du tout du passé.

La domination coloniale britannique a entraîné des failles politiques et socio-économiques permanentes en Inde. La célébration de la lutte pour la liberté – même si elle mérite sans aucun doute d’être célébrée – dans la conjoncture actuelle est un sujet délicat. Cela permet de balayer nos réalités actuelles sous le tapis alors que nous pouvons supposer que la guerre contre les impacts du colonialisme a déjà été gagnée. Sur les réseaux sociaux, par exemple, les Indiens se réjouissent du fait que le public occidental danse désormais littéralement sur les airs de l’Inde, sans s’arrêter pour se demander pourquoi cela sert de forme absolue de validation des formes d’art de ce pays. Le coup de poing ultranationaliste des Indiens qui suit toute distinction internationale dresse commodément un portrait glorieux du pays très éloigné de la réalité.

En fin de compte, les Occidentaux ne sont pas intéressés par, disons, une “Chaiyya Chaiyya”, qui, considérée isolément du film “Dil Se”, est en grande partie une chanson d’amour qui a peu à peu été imprégnée de couleurs politiques. (pense ‘Woh yaar hai jo khushboo ki tarah, woh jiski zubaan ourdou ki tarah‘). Le public occidental ne voudrait pas se préoccuper des nuances actuelles de l’Inde alors qu’il existe déjà un paquet d’histoire facile à digérer – la lutte pour la liberté de l’Inde – suffisamment loin dans le passé pour qu’il soit maintenant relativement confortable à regarder.

Avant « Naatu Naatu », un phénomène similaire a été observé avec la chanson « Jai Ho » de « Slumdog Millionaire », qui a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2009. Il y a un certain type d’Indien et un certain type d’Inde qui attire évidemment le regard occidental : celui qui performe contre sa pauvreté et ses oppressions, celui qui l’emporte ou se fait piétiner par ces structures. Le goût occidental pour regarder cette performance constante et cet effort continu est critiqué non seulement au cinéma mais aussi dans d’autres formes d’art comme la littérature. Cela crée un besoin pour les personnes et les pays marginalisés d’effectuer leur traumatisme historique et générationnel dans des mouvements de flagellation au profit du spectateur occidental, pour générer le feu pieux de la culpabilité avec lequel ils pourraient se purifier.

L’art est intensément politique, un instrument contre le fascisme quand il le faut, mais de plus en plus, il est impératif pour les artistes de pays comme l’Inde de devenir des ensembles parfaits de représentation culturelle. Il y a des cases à cocher, des mots et des symboles à afficher et des exigences esthétiques à respecter pour qu’une chanson indienne soit considérée comme une «chanson indienne». Comme cela se produit avec chaque groupe qui a été opprimé, ils doivent constamment prouver leur bonté, leurs capacités et leurs afflictions. Il ne suffit pas d’exister.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici