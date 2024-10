Pourquoi la chanson « Agatha All Along » « Ballad of the Witches’ Road » change

Cet article contient des spoilers pour l’épisode 4 de « Agatha All Along ».

« C’est juste une chanson stupide », dit une sorcière dans le deuxième épisode de «Agatha depuis le début.» Cependant, comme les téléspectateurs de la nouvelle série Marvel Je le sais maintenant, « La Ballade de la route des sorcières » est tout sauf stupide. C’est une pierre de touche culturelle pour les sorcières vieilles de plusieurs siècles, un manuel d’instructions pour naviguer sur la route et une mélodie contagieuse qui est devenue un ver d’oreille depuis la première de la saison le mois dernier.

Et dans le quatrième épisode, la chanson se transforme comme la route elle-même, et ce qui était autrefois un chant ancien est devenu un hit rock des années 70 à couper le souffle – et à guérir le cœur. Le créateur et showrunner Jac Schaeffer promet que des versions supplémentaires sont encore à venir.

« ‘The Ballad’ est l’épine dorsale de tout le spectacle », a-t-elle déclaré au Times. À chaque nouvelle version, « il s’agit moins du genre que de l’époque et de sa signification pour Agatha. Donc, plutôt que de faire ce que nous avons fait dans « WandaVision » – ce qui était phénoménal, mais assez mignon, comme si nous le faisions passer à travers un filtre à chaque fois – c’est différent parce que c’est enraciné et intégré d’une manière qui relève bien plus de l’histoire que de l’histoire. c’est une question de façade.

Schaeffer a su très tôt que le Série dérivée « WandaVision » placerait les personnages dans « différentes épreuves qui ressemblent à des salles d’évasion de sorcières », chacune avec une garde-robe et une conception de production variées, de fortes percées émotionnelles et des opportunités de jouer avec les perceptions des sorcières à travers l’histoire.

Ancrer le tout avec une chanson avait du sens, puisque « Agatha All Along », la chansonnette d’une minute qui a révélé la méchanceté d’Agatha Harkness (Kathryn Hahn) à Westview, est devenu viral en 2021 donnant naissance à d’innombrables reprises, remixes et une victoire aux Emmy.

« J’aime les intermèdes musicaux dans le contenu où il ne s’agit pas d’une comédie musicale traditionnelle mais d’un contenu plus mondialisé », a déclaré Schaeffer, citant le Film de 1991 « Les engagements » et le Film de 1996 « Cette chose que tu fais ! » comme excellents exemples.

Elle a chargé Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez – les compositeurs-paroliers de « Frozen » et « Coco » qui ont créé les chansons thématiques de « WandaVision » – d’écrire plusieurs versions distinctes de « The Ballad ». « Chaque version devait inclure des informations nouvelles et vitales et être suffisamment modifiée pour ressembler à une chanson différente », a déclaré Anderson-Lopez à propos de la mission.

Les auteurs-compositeurs mariés ont créé toutes les variations de la chanson sur une période de trois semaines, n’apportant que des modifications mineures aux paroles pour répondre aux besoins de l’intrigue. « C’était un puzzle multidimensionnel, chacun ressemblant à son propre petit tour de magie musical : « Hé, même air, pour la plupart, mêmes mots, pour la plupart ». Mais écoutez bien, cette fois c’est différent. »

Sasheer Zamata, Joe Locke, Kathryn Hahn, Ali Ahn et Patti LuPone dans « Agatha All Along », désormais diffusé sur Disney+. (Chuck Zlotnick / Marvel)

« La Ballade » est introduite dans les premiers instants de la série : Agatha elle-même fredonne la mélodie, qu’elle s’en rende compte ou non. À partir de là, des vestiges de la mélodie sont parsemés tout au long de la partition de Christophe Beck et Michael Paraskevas, et une version blues – faisant écho aux chansons thématiques d’émissions comme « True Detective » et « True Blood » – joue sur la séquence titre du pilote et est chantée par Matthew Mayfield.

« Celle-là est chantée par un homme, ce qui est un peu une erreur », a déclaré Schaeffer. « J’adore regarder des choses qui égratignent mon subconscient, alors nous avons fait en sorte que lorsque vous les entendez chanter ensemble dans le sous-sol, [toward the end of Episode 2]cela semble familier en quelque sorte, comme si vous le saviez déjà.

Cette version du chant sacré de « The Ballad » – interprété par Agatha, la sorcière divinatoire Lilia Calderu (Patti LuPone), l’expert en potions Jennifer Kale (Sasheer Zamata) la sorcière de protection Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn) et la voisine d’Agatha, Sharon Davis, alias Mme Hart (Debra Jo Rupp) – décrivent, avec des détails poétiques, que la légendaire route des sorcières est révélée lorsqu’un clan la chante, ouvrant ainsi les épreuves. ils doivent faire face pour arriver au bout.

« Cela nous a libérés de cet énorme fardeau d’explication du code de la route », a déclaré Schaeffer. « Nous avions besoin que toutes ces sorcières soient rapidement sur la même longueur d’onde, et comme toutes les sorcières connaissaient « La Ballade », elles en savaient déjà tout. Dans presque toute la construction du monde dans la série, vous pouvez pointer du doigt un mot ou une phrase de la chanson.

Par exemple, que se passe-t-il si une sorcière meurt en plein procès ? « Si l’un d’entre eux disparaît, nous continuons », lisent les paroles.

Robert Lopez, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Debra Jo Rupp, Kathryn Hahn, Ali Ahn et Kristen Anderson-Lopez sur le tournage de « Agatha All Along », désormais diffusé sur Disney+. (Chuck Zlotnick / Marvel)

Le tournage de cette version pour l’épisode 2 « semblait sacré », a déclaré Hahn à propos de la version intégrale, a cappella, qui commence avec les sorcières visiblement hésitantes et se termine avec elles se tenant la main et clairement connectées.

«Je n’oublierai jamais ce jour. Nous l’avons parcouru ensemble pour obtenir les plans principaux, mais pour la couverture, chaque personne a chanté seule sa partie de l’harmonie », se souvient-elle. « Donc, tout ce que vous avez entendu, ce sont ces belles notes vulnérables de Sasheer et Ali, et puis tout d’un coup, vous avez entendu Patti, et oh mon Dieu, le pouvoir ! Et c’était elle qui se retenait ! »

« Ils chantaient tous en tant qu’acteurs, pas en tant que chanteurs, donc il y a une crudité dans l’enregistrement qui est vraiment spéciale », a ajouté Schaeffer, qui a réalisé l’épisode 2, écrit par Laura Donney. « Et ils ont tous des textures si riches dans leurs voix. C’est fidèle aux thèmes de la série, où ces sorcières ont des personnalités très distinctes, mais elles s’harmonisent ensemble le jour même.

La transmutation la plus radicale de « The Ballad » jusqu’à présent se trouve dans l’épisode 4, écrit par Giovanna Sarquis et réalisé par Rachel Goldberg. La route place le groupe dans un studio d’enregistrement des années 70 et défie spécifiquement Alice, la fille de Lorna Wu, qui a enregistré la version la plus célèbre de la ballade et, malgré son problème d’alcool, était constamment en tournée avec son groupe de rock, le Coral Shore (une référence à la mère d’Alice dans les bandes dessinées).

Le procès ? Pour éviter qu’ils soient tous brûlés vifs.

« Tous les signes laissent penser à une jam session », conclut Agatha. « Vous auriez dû brûler complètement il y a des années, mais vous voilà, maussade et sans but, mais vivant. C’est parce qu’à tout moment, quelque part, quelqu’un joue cette chanson que vous détestez tant. La « Ballade » de Lorna est un sort de protection. Cela vous a protégé.

Lilia ajoute : « Et peut-être que maintenant, cela peut nous protéger. »

« Jusqu’à ce moment, Alice ne savait vraiment pas si sa mère l’aimait parce que sa mère était obsédée par l’interprétation de cette chanson pour ses fans et est décédée alors qu’Alice n’était qu’une adolescente », a déclaré Ahn à propos de la révélation. «Mais la chanson est en fait la façon dont sa mère l’aime. Ce manque de communication entre mère et fille est un problème universel, mais il y a quelque chose de particulier dans le manque de transparence qui peut survenir entre les générations asiatiques.

Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Patti LuPone, Kathryn Hahn et Aubrey Plaza dans « Agatha All Along », désormais diffusé sur Disney+. (Chuck Zlotnick / Marvel)

S’inspirant de Fleetwood Mac, des Eagles et de Crosby, Stills, Nash & Young, les auteurs-compositeurs ont d’abord écrit la version de Lorna de « The Ballad » (puis ont transformé la composition en un chant sacré, un air de blues et le reste à venir). itérations révélées). Le morceau au piano devait fonctionner à la fois comme « une chanson d’amour amère pleine de douleur et de chagrin », a déclaré Anderson-Lopez, et comme un vœu d’un parent résigné envers un enfant dont il est séparé.

« Quand j’étais enfant, je m’intéressais à la musique folk, comme « Streets of Laredo » ou « Black Is the Color of My True Love’s Hair », des chansons qui existaient depuis des siècles et qui ont également fait leur chemin dans la musique moderne », a déclaré Lopez. . « Nous voulions une chanson qui ait l’impression d’avoir toujours existé, mais qui sonne aussi comme si elle pourrait vraiment être une chanson d’amour à succès des années 60 et 70, lorsque ces groupes mettaient tant de savoir-faire dans leurs harmonies. » (La première prise des Lopez incluait même un solo de guitare remarquable, interprété par le petit-fils de Carole King, Dillon Kondor, mais il a été coupé pour le temps.)

Ce moment musical est ambitieux. Comme le Scène « Essayez un peu de tendresse » dans « Les Engagements » la performance « commence lentement et maladroitement, et elle se construit et se construit jusqu’à ce qu’ils tournent à plein régime à la fin », a déclaré Schaeffer. De plus, Alice est obligée d’affronter le démon qu’elle porte sans le savoir sur son dos depuis des années, comme l’a fait sa mère. (Remarquez comment Ahn est penchée et se cache dans ces premiers épisodes ; après le tournage, « J’avais besoin de tellement de massages ! », a déclaré l’acteur.)

La chanson démarre avec Hahn, portant des manches cape et une frange ornée de bijoux, possédant son statut de chanteuse principale.

« J’ai dû me mettre dans une bulle de confiance parce que sinon j’aurais été une flaque d’eau sur le sol », a déclaré Hahn, qui a canalisé « cette qualité sans genre des rockers des années 80 » comme Siouxsie Sioux. « C’était une longue journée, et chaque fois qu’ils disaient : « Gardez votre voix » ou « N’allez pas à plein régime », je le faisais. Je ne pouvais pas le comprendre, je n’arrêtais pas de le répéter.

Bien que certaines sections du studio continuent de s’enflammer, les membres du coven – cette fois avec Teen (Joe Locke) encore anonyme et le mystérieux rival d’Agatha, Rio Vidal (Aubrey Plaza) à la remorque – prennent chacun leurs propres instruments. (Schaeffer a dit que Lilia était censée jouer « d’un instrument à la sonorité ancienne comme la lyre, et Patti LuPone a dit : « Les zills ne sont-ils pas plus drôles ? Et pourrais-je avoir une réserve d’instruments à main que je continue de changer tout au long de la chanson » ? »

Alice joue timidement du piano, et ce n’est pas seulement parce que le personnage est nerveux à l’idée du procès et a une relation complexe avec le numéro de sa mère.

« Je n’indique même pas sur mon CV que je joue du piano parce que j’ai grandi en participant à des concours de musique classique, et ce monde est intense – les enfants pratiquent le piano des heures et des heures par jour », a déclaré Ahn. « Donc, me retrouver soudainement devant cet instrument auquel je ne touche plus, qui n’était autrefois qu’une question de pression, c’était vraiment effrayant, et j’ai vraiment dû affronter mes propres démons à ce sujet. »

Aubrey Plaza, Kathryn Hahn et Patti LuPone dans « Agatha All Along », désormais diffusé sur Disney+. (Chuck Zlotnick / Marvel)

Alice reprend le chant principal pendant le pont, jouant plus vigoureusement et rugissant avec une nouvelle détermination, même lorsque le démon ailé (Jade Quan) atterrit sur ses épaules et les enflamme. Le catalyseur improbable de ce rythme culminant : Performance de « Silver Springs » par Fleetwood Mac en 1997 dans lequel Stevie Nicks se tourne vers Lindsey Buckingham et livre la chanson envoûtante directement à son ancienne flamme, qui a inspiré la composition.

« Il y a quelque chose dans ses clichés, et c’est comme si elle chantait du plus profond de son âme, c’est tellement électrique », a déclaré Schaeffer à propos des images du groupe. « En essayant de canaliser cela tout en ayant un artiste dans un harnais sur les épaules d’Ali, comment pouvons-nous faire fonctionner la mécanique tout en gardant un impact émotionnel et pas ridicule ? Il s’agissait d’éditer la chanson, de s’assurer que les coupes semblaient correctes et, dans la grande tradition de Bruce le requin [from “Jaws”]limitant la quantité de choses que nous voyons le démon afin de maximiser la peur.

Dans les prochains épisodes, « L’évolution de la chanson est assez étonnante », a taquiné Hahn.

« Notre base de fans est tellement extraordinaire, leurs yeux sont tellement écarquillés et ils ne manquent de rien », a ajouté Schaeffer. « La ballade elle-même est destinée à être partagée entre le groupe des fans de la série, et je souhaite qu’ils commencent à prêter attention aux paroles de ces différentes versions. »