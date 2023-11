Pourquoi la Chambre dirigée par les Républicains a censuré Rashida Tlaib

Mardi soir, la Chambre a voté la censure de la représentante Rashida Tlaib (Démocrate-MI), la seule législatrice palestino-américaine au Congrès, pour la rhétorique qu’elle a utilisée en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas.

La résolution de censure, présenté par le représentant Rich McCormick (R-GA), accuse Tlaib de « promouvoir de faux récits » sur l’attaque brutale du Hamas contre Israël le 7 octobre et « d’appeler à la destruction de l’État d’Israël ». L’un des points chauds était un slogan utilisé dans une vidéo qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux – appelant à la liberté « du fleuve à la mer » – qui, selon les critiques, appelle à l’abolition d’Israël en tant qu’État juif et dont les défenseurs appellent à la liberté palestinienne. . Tlaib a dit la résolution déforme ses positions, tente de contrôler son discours et est remplie de « mensonges évidents ».

« Mes critiques ont toujours porté sur le gouvernement israélien et sur les actions de Netanyahu. Il est important de séparer les peuples et les gouvernements », a déclaré Tlaib lors d’un discours prononcé mardi. « Je n’arrive pas à croire que je dois dire cela, mais le peuple palestinien n’est pas jetable. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde.

La résolution a avancé par 234 voix contre 188, avec le soutien de 212 républicains et 22 démocrates ; quatre républicains et 184 démocrates ont voté contre.

La censure est une mesure disciplinaire sérieuse disponible à la Chambre, bien qu’elle soit moins sévère que d’autres mesures comme l’expulsion. La censure est définie comme «une déclaration formelle de désapprobation», mais dans la pratique, cela n’a pas de conséquences concrètes au-delà d’une réprimande claire à l’encontre du législateur qu’elle cible – une réprimande qui est inscrite de manière permanente dans les archives du Congrès. Dans certains cas, le législateur censuré doit se tenir au centre de la salle de la Chambre pendant que les raisons de sa censure lui sont lues publiquement, même si cela était pas requis dans le cas de Tlaib. Les législateurs ne perdent aucun privilège à la suite d’une censure, sauf indication contraire.

Les censures étaient auparavant relativement rares, même si elles ont augmenté en fréquence ces dernières années et sont devenues plus politisées. Le représentant Adam Schiff (Démocrate-CA) a également été censuré plus tôt cette année pour son rôle dans la première destitution de l’ancien président Donald Trump et a affirmé qu’il y avait eu une collusion entre la campagne Trump et la Russie lors des élections de 2016. En 2021, les démocrates de la Chambre ont censuré le représentant Paul Gosar (R-AZ) et démis la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) de ses commissions pour avoir soutenu des postes contenant de la violence contre les démocrates. Certains démocrates ont fait valoir que les républicains étaient désireux de censurer les démocrates ce mandat afin de Se venger pour les mesures disciplinaires auxquelles Gosar et Taylor Greene ont été confrontés, et le rôle joué par certains législateurs dans les enquêtes Trump.

Les membres progressistes ont noté que Tlaib a fait l’objet de critiques dans le passé. Attaques républicaines et qu’elle est la deuxième femme musulmane américaine à faire l’objet de mesures disciplinaires à la Chambre cette année. Auparavant, la représentante Ilhan Omar (Démocrate-MN) avait été démis de ses fonctions à la commission des affaires étrangères en raison de discours passés que certains législateurs ont qualifiés d’antisémites. Cela a amené certains progressistes à affirmer que les femmes de couleur sont la cible de mesures disciplinaires, tandis que des collègues blancs ceux qui font des déclarations incendiaires ne le sont pas.

Pourquoi les Républicains ont mené une campagne de censure contre Tlaib

La résolution cite plusieurs raisons de censure, notamment les déclarations qu’elle a faites en réponse aux attentats du 7 octobre, les commentaires qu’elle a faits concernant le bombardement de l’hôpital al-Ahli et une vidéo qu’elle a publiée demandant au président Joe Biden d’appeler à un cessez-le-feu.

Concernant l’attaque du Hamas, la résolution affirme Tlaib a publié une déclaration qui « a défendu les viols brutaux, les meurtres, les décapitations et les enlèvements – y compris d’Américains – par le Hamas comme justifiant la « résistance » à « l’État de l’apartheid ». En réalité, cependant, la déclaration de Tlaib est plus nuancée que la résolution ne semble le laisser croire. suggérer. Elle a commencé par écrire : « Je pleure les vies palestiniennes et israéliennes perdues hier, aujourd’hui et chaque jour », faisant référence à la fois aux attaques du Hamas et au bombardement de Gaza par le gouvernement israélien en représailles.

Elle a continué à critiquer le blocus de longue date de Gaza et l’occupation des territoires palestiniens par Israël, et a critiqué ce qu’elle et certaines organisations de défense des droits de l’homme ont appelé la pratique de l’apartheid par le pays. Elle a poursuivi en disant que ces facteurs «[create] les conditions étouffantes et déshumanisantes qui peuvent conduire à la résistance », mais n’a pas qualifié cette résistance de « justifiée » et a dénoncé le financement américain des actions d’Israël, que la censure a également souligné comme étant problématique.

La résolution reproche également à Tlaib d’avoir imputé à Israël le bombardement de l’hôpital al-Ahli le 17 octobre. Le Hamas a imputé l’attentat à l’armée israélienne, ce que le gouvernement israélien a nié. Le gouvernement américain dit son intelligence a conclu avec une « grande confiance » qu’Israël n’était pas à l’origine du bombardement, même s’il était moins certain de la source. Enquêtes indépendantes sur l’affaire n’ont pas été concluants, mais des preuves accessibles au public suggèrent que l’explosion a été provoquée par une roquette plutôt que par une frappe aérienne.

Comme beaucoup d’autres responsables, médias et observateurs, dans les heures qui ont suivi l’attentat, Tlaib a imputé la responsabilité de la destruction à Israël. En elle déclaration officielle Une semaine plus tard, après davantage de preuves et d’enquêtes, Tlaib écrivait : « Je ne peux pas accepter sans réserve les dénégations de responsabilité d’Israël comme des faits, surtout à la lumière de la confirmation du Organisation Mondiale de la Santé qu’Israël a bombardé de nombreuses installations médicales à Gaza et rapports La Société du Croissant-Rouge palestinien dénonce les menaces persistantes de l’armée israélienne d’évacuer les hôpitaux. Elle a également affirmé que les gouvernements israélien et américain avaient induit le public en erreur dans le passé. Républicains et Démocrates ont critiqué Tlaib pour ne pas s’être excusé son premier message du 17 octobre sur le sujet.

Enfin, la résolution condamne une vidéo publiée par Tlaib destinée à faire pression sur Biden pour qu’il appelle à un cessez-le-feu, qui contient un extrait de manifestants utilisant le terme « du fleuve à la mer ». La censure affirme que l’expression « est largement reconnue comme un appel génocidaire à la violence pour détruire l’État d’Israël et son peuple afin de le remplacer par un État palestinien ». Dans un tweet envoyé avec la vidéo, Tlaib a écrit : « Du fleuve à la mer est un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine. »

Du fleuve à la mer, il y a un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine. Mon travail et mon plaidoyer sont toujours centrés sur la justice et la dignité pour tous, quelle que soit leur foi ou leur origine ethnique. – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 3 novembre 2023

Il y a un débat sur le sens de la phrase. Certains groupes juifs de défense des droits civiques, notamment l’Anti-Defamation League et l’American Jewish Committee, ont déclaré que cette expression était antisémite et qu’elle appelait à l’élimination d’Israël. Cependant, cette expression a également eu différentes interprétations et applications. Certaines organisations qui ont explicitement appelé à la violence contre les Juifs et à la destruction d’Israël dans le passé – comme le Hamas – ont utilisé cette expression. D’autres partisans des droits des Palestiniens l’ont également utilisé pour appeler à la libération de l’oppression dans les territoires palestiniens occupés ainsi qu’à la coexistence pacifique. Certains l’ont utilisé pour appeler implicitement ou explicitement à une solution à un État, dans laquelle Israël, la Cisjordanie et Gaza seraient fusionnés en une seule nation démocratique, mettant fin au sionisme, et sous laquelle vivraient tous les habitants de la région.

Comme l’écrit Marin Cogan de Vox, il s’agit « d’une expression que de nombreux Juifs ont comprise depuis longtemps comme un appel à l’élimination des Juifs de la région, mais qui, selon les partisans de la libération palestinienne, est censée évoquer la liberté pour les Palestiniens vivant sous occupation. »

L’expression a des origines au milieu du 20e siècle et comme l’explique l’historien du Moyen-Orient Maha Nassar, trouve ses racines dans les mouvements anticoloniaux de la région. Au cours des dernières décennies, son usage et sa signification ont évolué, ont été transformés en armes et récupérés. Lors des récentes manifestations, c’est un refrain courant lors des manifestations appelant à un cessez-le-feu israélien.

En fin de compte, la décision de Tlaib d’inclure la phrase dans sa vidéo a conduit à sa censure. Alors que de nombreux législateurs se sont opposés à une tentative de censure de Tlaib la semaine dernière, l’utilisation de l’expression « du fleuve à la mer » a contraint davantage de députés à signer cette fois-ci, les Républicains comme les Démocrates critiquant les déclarations de Tlaib.

«Je défendrai toujours le droit à la liberté d’expression. Tlaib a le droit de dire ce qu’elle veut », a déclaré le représentant Brad Schneider (D-IL), l’un des des 22 démocrates qui ont voté pour la censure. “Mais cela ne peut pas rester sans réponse.” Les démocrates qui ont signé la censure – y compris Schneider – ont déclaré qu’ils l’avaient fait pour exprimer leurs inquiétudes quant à l’utilisation de « du fleuve à la mer ». D’autres qui n’ont pas soutenu la censure, notamment la représentante Elissa Slotkin (Démocrate-MI), la seul membre juif de la délégation du Congrès du Michiganont décrit l’expression comme l’une des «division et violence» et s’est prononcé contre son utilisation par Tlaib, mais a soutenu que son utilisation ne nécessitait pas de censure.

Puisque la censure n’a pas de conséquences pratiques directes, son objectif principal est que les républicains et certains démocrates envoient un message bipartisan sur leur opposition à la rhétorique de Tlaib et réaffirment le soutien des États-Unis au gouvernement israélien. Comme les experts l’ont déjà dit à Vox, les censures menées par les républicains sont également un moyen pour le parti de rallier sa base et de montrer aux électeurs du GOP qu’il tient les démocrates pour responsables.

Certains progressistes ont critiqué le ciblage de Tlaib – et la rhétorique discriminatoire

Dans une série de discours précédant le vote de censure de mardi, les alliés progressistes de Tlaib l’ont défendue, affirmant qu’elle, comme Omar, l’autre femme musulmane américaine au Congrès…