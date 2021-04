Lorsque le producteur des Oscars, Steven Soderbergh, a décidé que la 93e cérémonie des Oscars, modifiée par la pandémie, ressemblerait plus à un film qu’à une remise de prix télévisée, il était conscient du talent de la star – Brad Pitt, Halle Berry, Zendaya et d’autres étaient prêts à se présenter comme présentateurs.

Mais le réalisateur « Ocean’s 11 » avait besoin d’un emplacement en vedette pour la plus grande soirée de cinéma (dimanche, ABC à 8 EDT / PDT), atterrissant à la gare Union de Los Angeles.

Un Amtrak animé et un centre de transport régional pour les Oscars? C’est en fait un choix stellaire puisque le joyau architectural offre beauté et grandeur – en particulier avec la grande salle d’attente et la billetterie historique, où se déroulera la majeure partie de la cérémonie. Les plafonds voûtés de 62 pieds de la salle et les patios extérieurs arborés se révèlent également bénéfiques pour la santé et la sécurité lors de l’événement en personne au milieu de la pandémie COVID-19.

Surtout, Union Station a Tinseltown dans son ADN, avec une page IMDb de télévision et de films qui rendraient The Rock jaloux.

« L’ironie appropriée est que mes premières impressions sur la gare Union dans sa grandeur physique proviennent du fait de la voir dans les films », a déclaré Soderbergh lors d’une conférence de presse samedi. « C’était certainement une des raisons pour lesquelles je l’ai proposé comme lieu possible pour le spectacle de cette année. »

La station de près de 82 ans est même sur le point de montrer un lifting hollywoodien, avec une restauration de huit ans de son plafond historique achevée à temps pour l’émission de dimanche.

« Union Station est et a toujours été une star – dans l’architecture, dans l’histoire de Los Angeles et en tant que stars du cinéma », déclare l’historien du cinéma Marc Wanamaker.

Conçue par l’équipe d’architectes père-fils de John et Donald Parkinson, la gare Union a ouvert ses portes avec un événement de célébration de trois jours en 1939 qui s’est associé à un défilé dirigé par une locomotive faisant la promotion de la Western Union Pacific de Cecil B. DeMille.

Le nouveau hub s’est inséré directement dans le jeu hollywoodien en amenant les plus grandes stars en ville par chemin de fer – sans faille dans une phalange de photographes de journaux en attente prêts à promouvoir l’arrivée.

«Les compagnies de chemin de fer s’assuraient que les stars utilisaient la gare pour aller et venir, alors les gens diraient que si c’est assez bon pour Gloria Swanson, je veux prendre ce train», dit Wanamaker.

En 1950, la star du box-office William Holden et « Sunset Boulevard »La nominée aux Oscars Nancy Olson a joué dans, littéralement, « Union Station » le film. Le drame du crime noir a été tourné presque entièrement sur place, dépeignant la station de Chicago du même nom.

Union Station a souvent joué dans des moments mémorables de départs de train: Grand Central Station pour le pilote de Ben Affleck sur la Seconde Guerre mondiale dans « Pearl Harbor » en 2001 et voir un cheval de course de championnat à destination de New York dans « Sea Biscuit » en 2003. Preston (Ethan Embry) a embrassé Amanda (Jennifer Love Hewitt) à la gare Union plutôt que de monter dans un train à destination de Bostondans le romantiqueconclusion de « Can’t Hardly Wait » de 1998.

Les derniers moments heureux de Christine (Alison Lohman) sur Terre ont été passés à faire du shopping dans la grande salle d’attente de la gare Union avant d’être éternellement entraînés sur les rails à la fin choquante de l’horrible « Drag Me To Hell » de 2009.

Attrapez ces camées de la gare Union si vous le pouvez

Mais la station est loin d’être un acteur d’une note. David Rockwell, l’architecte et concepteur de production qui prépare le bâtiment pour la télédiffusion des Oscars, cite le «méli-mélo» des styles architecturauxla propriété se vante – Art déco, Mission Revival et Streamline Moderne – qui permet une flexibilité de rôle.

«L’une des raisons pour lesquelles il a connu un tel succès en tant que lieu de tournage est ce look emblématique de l’extérieur», déclare Rockwell. « Mais quand on entre, on a presque l’impression que le temps s’est arrêté. On a l’impression d’être dans un film des années 40 avec ces grands espaces ouverts et ces belles cours extérieures. »

Union Station a porté sa grandeur dans des futurs dystopiques fictifs, doublant le palais de justice du carnaval du Dr Crane dans « The Dark Knight Rises » en 2012 où les ennemis du méchant Bane ont été jugés.

Le concepteur de production de « Blade Runner » Lawrence G. Paull a été nominé pour un Oscar pour son Los Angeles sombre et révolutionnaire, avec Union Station servant de poste de police inoubliable. Dans « Attrape-moi si tu peux » de Steven Spielberg, l’escroc de Leonardo DiCaprio courtise Elizabeth Banks dans les couloirs de la gare qui ressemblent à une banque de Miami.

Les Coen Brothers ont choisi la station dans leur ode 2016 à Hollywood « Hail, Caesar! » en tant que studio de cinéma fictif du film (appelé Capitol Studios), tandis que « Charlie’s Angels: Full Throttle » de 2003 a transformé l’espace en l’impressionnant repaire de la méchante de Demi Moore, Madison Lee.

Ce ne sont là que quelques apparitions pour un centre de transport à couper le souffle.

Même pendant la période précédant l’Oscar, la gare est restée entièrement fonctionnelle pour les navetteurs. L’Académie a gardé la salle de billetterie, la grande salle d’attente ainsi que les patios nord et sud secrets. Rockwell dit que les fenêtres de 40 pieds dans le hall permettront au soleil de début de soirée d’éclairer les étoiles assemblées, qui s’asseoiront à de petites tables éclairées par une lampe pour deux.

«Nous créons cette belle pièce dans la salle, en l’utilisant pour créer une galerie de portraits pour les nominés, mais permettant aux gens de voir le bâtiment au-delà», dit Rockwell. « Ce spectacle célébrera également un monument, ce bel édifice que les gens pourront découvrir. »