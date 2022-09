Pourquoi la ‘CEO Hustle Culture’ n’est pas cool en 2022

LinkedIn est un paradis pour les PDG de start-up qui enveloppent l’idée de “faire des heures supplémentaires” dans un joli paquet de “culture de l’agitation”. Fondamentalement, demander aux employés de se débrouiller pour que le PDG puisse gagner plus d’argent. Romantiser le surmenage et ne pas avoir de vie en dehors de sa sphère professionnelle est la pierre angulaire de la culture hustle. Les récompenses de la promotion, de la hausse des salaires et bien sûr du succès sont ce que la culture hustle vise à atteindre. Et il est difficile de ne pas tomber dans le piège de tels avantages, même s’ils s’accompagnent d’un avertissement statutaire “préjudiciable à la santé”.

La mouture doit s’arrêter

Récemment, le fondateur-PDG de Bombay Shaving Company, Shantanu Deshpande, a partagé son apparent “mantra de réussite” pour les débutants, qui est “des journées de travail de 18 heures pendant au moins 4 à 5 ans sans rona-dhona aléatoire”. Le conseil a été critiqué en ligne pour avoir ignoré le besoin de limites saines au travail, qui est actuellement au centre de la tendance «d’arrêter tranquillement». Il continue d’ajouter que “l’équilibre travail-vie personnelle, passer du temps avec la famille et le rajeunissement n’est pas important dans vos premières années”. Oubliez d’être dans l’instant et de profiter des petites joies de la vie, Deshpande a pris l’adage travail est culte à un tout autre niveau. Parce que les jeunes lisent beaucoup de “contenus aléatoires” qui les induisent en erreur en leur faisant croire qu’ils méritent aussi une vie personnelle.

Beaucoup d’indignation autour du poste de l’entreprise de rasage de Bombay, de la culture bousculante et des heures de travail ping. Votre PDG a probablement une part à deux chiffres dans l’entreprise et les bousculer est bien. Il y a plus dans la vie que le travail et quiconque promeut la culture hustle peut se faire baiser – Shubham Padia (@wokepadia) 31 août 2022

Imaginez être tellement déconnecté que ce sont les conseils donnés après la pandémie qui ont montré les pièges de la culture de l’agitation. Les PDG de startups peuvent-ils d’abord arrêter de faire de tels rona-dhona au hasard sur LinkedIn ? https://t.co/CI8akjBmqo — rimjhim ️‍ (@rimjhimroyy) 30 août 2022

Dans une interview de Vox en 2018, le PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé qu’il avait l’habitude de réaliser des semaines de travail de 120 heures pendant la production de la berline Model 3. Il a ajouté que “tout le monde chez Tesla travaillait parfois 100 heures par semaine”, ce qui était “nécessaire à la survie de l’entreprise”. La même année, il tweete le chiffre magique pour « changer le monde ». Selon Musk, les gens qui travaillent 40 heures par semaine ne peuvent pas changer le monde, mais ceux qui travaillent 80 à 100 heures par semaine le peuvent apparemment. En d’autres termes, le travail est la vie ou vice versa pour les personnes aptes à changer le monde.

Il existe des lieux de travail bien plus faciles, mais personne n’a jamais changé le monde avec 40 heures par semaine – Elon Musk (@elonmusk) 26 novembre 2018

Dans un article désormais supprimé, le co-fondateur de Pristyn care, une startup du secteur de la santé, Harsimarbir Singh énumère quelques hacks d’interviews pour repérer les personnes “spécialement motivées”, ce que Twitterati a signalé comme étant problématique. Singh a utilisé ces pointeurs pour filtrer les personnes ayant la bonne attitude en appelant les candidats après les heures de travail pour vérifier s’ils sont des lève-tôt et des travailleurs tardifs. La capacité d’un candidat à l’extérieur de se présenter sur place dans un délai d’un jour est le signe d’un arnaqueur, selon la méthode de Singh.

Ne postulez pas pour travailler dans de telles entreprises si vous avez ne serait-ce qu’un iota de respect de vous-même. pic.twitter.com/l9AoBZkVGq – Le crétin instruit (@EducatedMoron) 1er septembre 2022

Autres hacks intéressants : surprise ! L’entretien est chez vous. Qu’y a-t-il au petit-déjeuner ? Montre aux candidats l’approche de l’ambiguïté et mon manque de limites pic.twitter.com/v1qrNqqRiG – Akkan Just Miss (@yekkedo_poindhi) 1er septembre 2022

Un utilisateur, qui a répondu au message partagé sur Twitter, a ajouté qu’il avait travaillé dans l’entreprise de Singh pendant trois mois. “Ce type veut sérieusement que tout le monde travaille au moins 12 heures par jour au bureau. Il avait l’habitude de gronder/crier sur les employés devant 60 à 70 personnes. J’ai vu certains d’entre eux pleurer aussi », a-t-il écrit.

J’ai travaillé dans cette entreprise pendant 3 mois. Et ce type veut sérieusement que tout le monde travaille au moins 12 heures par jour au bureau. Il avait l’habitude de gronder/crier sur les employés devant 60 à 70 personnes. J’en ai vu certains pleurer aussi. Parfois, je l’ai vu surveiller les employés(1) — Pintu (@pintuagg) 1er septembre 2022

Dominante dans l’industrie de la publicité et popularisée par la révolution technologique, la hustle culture n’est qu’une version glorifiée du workaholism moins glamour, inventé au début des années 70. Ouvrez les médias sociaux et vous êtes dans un terrier de lapin de “ agitation> sommeil ”, “ vivre tous les jours comme une agitation ”, “ agitation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qu’esclave 9-5 ”. Avoir une agitation secondaire, en dehors de votre profession principale, est considéré comme inspirant et stimulant, malgré ses ramifications sur la santé mentale. La promesse de succès financier à un jeune âge en ne reculant devant rien est facilement séduisante, ce qui se termine souvent par l’épuisement professionnel et la dépression. Dans la culture hustle, vous ne vous déconnectez jamais du travail.

Le besoin de faire une pause

Le chômage en Inde a atteint un sommet en quatre décennies en 2019. En août 2022, le taux de chômage de l’Inde a atteint un sommet en un an de 8,3 %, selon les données du Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE). Avec la menace d’une récession mondiale imminente et la cherté des biens essentiels, les emplois sont définitivement plus chers à l’homme du commun. Cela a évoqué un sentiment de gratitude malsaine envers leur profession qui s’efforce constamment de surpasser la concurrence. Par conséquent, il n’est pas surprenant que les jeunes soient facilement entraînés dans les pièges de la culture hustle. Sans parler des échelles salariales basses qui refusent d’augmenter en fonction des pics d’inflation. Cependant, contrairement à la génération Y, la génération Z a entamé des conversations sur la priorité accordée à la santé mentale et aux soins personnels plutôt qu’au travail acharné, ce qui est effrayant pour les entreprises habituées à traire le travail. La fatigue au travail n’est plus considérée comme un trophée recherché par la jeune génération.

Je l’ai pris sur le menton et j’ai été implacable dans la vingtaine et je suis épuisé à 32 ans avec un merveilleux bouquet de maladies mentales qui ont été aggravées par la culture de l’agitation. Mais allez-y, dites-moi de ne pas faire de rona-dhona au hasard. https://t.co/BHdeB0ZYAt — Namrata D’souza (@namrata_maria) 30 août 2022

Les parents indiens et l’obsession des carrières de haut vol pour que leurs enfants ne fassent qu’un avec l’enfant de leur voisin ont conduit à compromettre le bonheur. Une enquête mondiale menée en 2015 par HSBC Retail Banking and Wealth Management a révélé que 51 % des Indiens souhaitaient que leurs enfants aient une carrière réussie au cours d’une vie heureuse, contrairement aux États-Unis, au Canada et en Chine, où la santé et le bonheur précèdent la réussite professionnelle. La santé était également une préoccupation relativement moindre pour les parents indiens.

rappelez-vous que vous ne devriez pas « fléchir » la culture de l’agitation et parler de la façon dont vous travaillez plus de 10 heures par jour car « le travail ne s’arrête jamais ». Ça a l’air horrible. prendre rendez-vous chez le médecin et vérifier votre état de santé. dormir un peu. voir ta famille. rappelez-vous ce que c’est que d’être une personne — Ange (@angel_mayari) 2 septembre 2022

Une étude de l’OMS de 2021 publiée dans la revue Environment International a révélé que les personnes travaillant 55 heures ou plus par semaine courent un risque 35% plus élevé de souffrir d’un accident vasculaire cérébral et un risque 17% plus élevé de mourir d’une maladie cardiaque, par rapport aux personnes faisant les 35 à 40 heures de travail hebdomadaires habituelles. L’étude mondiale a également révélé qu’en 2016, le surmenage a tué 745 000 personnes.

En tant que personne qui a survécu (et prospéré) pendant 16 ans de galère d’entreprise aux côtés d’une poursuite créative, je peux affirmer que s’y lancer a toujours un prix élevé. Si vous avez un rêve à réaliser, faites le « rona-dhona » et tracez une ligne dans le sable le premier jour. pic.twitter.com/jnVbzui4rt – Nishant Kaushik (@nofreecopies) 31 août 2022

La culture de l’agitation peut faire ressortir le pire ou le meilleur chez les gens. Alors que certaines personnes connaissent une productivité et une discipline accrues grâce à l’agitation, pour d’autres, cela peut se traduire par du stress et affecter l’efficacité. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, une personne surmenée et stressée est au moins 68 % moins productive. Au lieu d’exhorter les employés à sacrifier leur temps de qualité, ce que les PDG peuvent à la place faire, c’est les encourager à trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle avec des horaires de travail flexibles, des lieux et une rémunération satisfaisante. Le monde post-pandémique a mis en lumière l’importance de faire une pause, de respirer et de faire une pause. Le travail est censé compléter la vie, pas l’empiéter.

