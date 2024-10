Pourquoi la carence en fer est plus courante et plus grave que vous ne le pensez

Qui est concerné par la carence en fer et l’anémie ?

Vivre avec une carence en fer peut avoir des conséquences néfastes sur le corps. Le fer est essentiel à la fabrication de l’hémoglobine, une protéine nécessaire aux globules rouges pour pouvoir transporter l’oxygène dans le corps. Par conséquent, en avoir de faibles quantités signifie que vos organes, vos muscles et vos tissus ne peuvent pas recevoir suffisamment d’oxygène pour fonctionner à pleine puissance. .

Alors que la plupart des humains absorbent suffisamment de fer dans les aliments qu’ils consomment, l’alimentation ne fournit pas suffisamment de fer à tout le monde. Bien que cette maladie entraîne rarement la mort à elle seule, on sait que la carence en fer exacerbe d’autres maladies chroniques comme les maladies rénales ou hépatiques, et qu’elle entrave la guérison des infections et des blessures, car le corps a besoin de de l’oxygène pour les réparer.

Jusqu’à la puberté, les hommes et les femmes ont généralement les mêmes apport journalier recommandé de fer (7 à 10 mg). Mais entre 19 et 50 ans, l’apport quotidien recommandé en fer pour les femmes grimpe jusqu’à 18 mg, s’élève à 27 mg pendant la grossesse, puis chute à 9 mg pendant l’allaitement. Pour les hommes, selon leur âge, ils n’ont besoin que de 8 à 11 mg de fer tout au long de leur vie.

L’anémie ferriprive survient généralement progressivement, mais les femmes peuvent la développer plus fréquemment que les hommes, car la maladie est aggravée par le cycle menstruel, explique Igbinosa. La perte de sang provoquée par des règles abondantes ou prolongées épuise encore davantage les réserves de fer déjà limitées.

« Si vous n’avez pas la quantité minimale de fer dont vous avez besoin et que votre corps subit une perte de fer tous les mois, il est alors facile de comprendre comment une personne peut devenir déficiente avec le temps », dit-elle. L’absence d’un élément constitutif aussi important peut même provoquer des modifications du cerveau, notamment un manque de concentration, des problèmes de mémoire et problèmes de santé mentale cela pourrait être attribué à tort au stress ou à d’autres facteurs de la vie.

L’anémie peut également rendre la grossesse plus dangereuse, car des réserves de fer épuisées peuvent avoir un impact sur la survie de la mère et de l’enfant. Ceux qui sont sujets à cette maladie et qui accouchent peuvent avoir des saignements abondants ou un risque plus élevé de devoir accoucher par césarienne.

« L’anémie augmente réellement le risque de morbidité maternelle grave », explique Igbinosa. « Le degré de contribution de l’anémie à ce risque peut varier selon la race et l’origine ethnique. » Pour le nourrisson, l’anémie de la mère a également été associée à la mortinatalité, à la prématurité, à un faible poids à la naissance ainsi qu’à des retards de développement neurologique plus tard dans la vie.

À ce jour, les recherches ont montré que Noir, hispaniqueet Femmes autochtones connaissent des taux d’anémie plus répandus que les femmes d’autres races et peuvent faire face à plus de problèmes après l’accouchement. Même si c’est toujours pas grandement compris pourquoi, cela pourrait probablement être attribué à des différences dans leur environnement, à des prédispositions à certains problèmes gynécologiques ou à d’autres déterminants sociaux de la santé, tels que le lieu de résidence, le revenu, la culture ou l’accès à une alimentation saine et équilibrée, explique Igbinosa.

Carence en fer et santé cardiaque

Même si se sentir faible ou particulièrement apathique ne semble pas justifier à lui seul une visite chez le médecin, laisser ce problème non traité vous causera certainement des chagrins inutiles plus tard.

Il est d’une importance vitale de garder un œil attentif sur ces indicateurs, selon Biykem Bozkurtprofesseur de médecine-cardiologie au Baylor College of Medicine, « Même en cas de carence en fer fonctionnelle, avant qu’elle ne se transforme en anémie, il existe des preuves d’effets indésirables », dit-elle.