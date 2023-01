Pourquoi la Californie ne peut-elle pas conserver toute son eau de pluie ?

Coincé entre le déluge et la sécheresse, la plupart des pluies récentes de la Californie sont emportées. Mais une plus grande partie de cette eau pourrait être économisée pour une journée ensoleillée.

L’ouest des États-Unis reste desséché par une période de sécheresse massive, la pire depuis plus de 1 200 ans. Stimulées par de multiples rivières atmosphériques, les averses torrentielles sur la Californie ces dernières semaines ont étanché une partie de cette soif. Plus de pluie et de neige sont attendues cette semaine. Mais à elle seule, cette précipitation épique ne peut pas résister à des décennies de temps chaud et sec.

Dans tout l’Ouest, les précipitations sont mesurées tout au long de «l’année hydrologique» qui s’étend du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Des villes comme Sacramento ont déjà reçu plus de deux fois plus de précipitations cet hiver que ce qui est typique pour toute l’année de l’eau. La pluie a rempli des réservoirs et des cours d’eau qui n’étaient qu’à une fraction de leur capacité l’an dernier. Les réservoirs aident généralement à répartir l’eau tout au long de l’année. Cependant, les tempêtes incessantes ont submergé le drainage, entraînant des inondations dangereuses et mortelles.

Une grande partie de l’eau livrée au Golden State lors des tempêtes de ce mois-ci retourne maintenant dans l’océan plutôt que d’être conservée pour le reste de l’année. Cela est dû en partie à une infrastructure inadéquate et à la rapidité avec laquelle le paysage peut absorber l’eau. Mais cela est également dû aux décisions de gestion de l’eau, notamment en limitant délibérément le stockage de l’eau dans les réservoirs en dessous de la capacité en raison des exigences de contrôle des inondations.

Le stress combiné de la méga-sécheresse et l’urgence des tempêtes de pluie gargantuesques “met un point d’exclamation sur la nécessité d’être créatif pour trouver des moyens d’évacuer une partie de cette eau qui nous arrive rapidement et furieusement”, a déclaré Thomas Harter, professeur de ressources terrestres, atmosphériques et hydriques à l’Université de Californie à Davis.

Plusieurs efforts sont déjà en cours pour augmenter la capacité de stockage de l’État, allant de l’amélioration des prévisions à la construction de nouvelles installations de stockage en passant par des inondations délibérées pour permettre aux couches souterraines de roches perméables à l’eau appelées aquifères de se remplir. Mais à mesure que les températures moyennes augmentent, la côte ouest est confrontée à la possibilité de coups de fouet météorologiques encore plus fréquents et extrêmes entre humide et sec, ce qui alourdit davantage les infrastructures hydrauliques.

La sécheresse et les averses mettent à rude épreuve le stockage de l’eau en Californie

Il existe quatre endroits principaux où la Californie peut stocker son eau : dans le sol et la végétation, dans la neige des montagnes, dans les réservoirs de surface et dans les bassins d’eau souterraine. La méga-sécheresse en cours et les récentes rivières atmosphériques les ont toutes stressées, selon Harter.

Des années de sécheresse ont conduit les dépôts du sol à se dessécher et à se compacter, rendant paradoxalement plus difficile leur absorption d’eau. Puis, lors de pluies intenses, les lits des cours d’eau asséchés et les ruisseaux se transforment en goulottes qui canalisent rapidement l’eau vers l’aval. Cela conduit à son tour à des inondations. Pendant ce temps, les herbes et les forêts qui servaient à ancrer le sol se sont également éteintes dans de nombreuses régions de l’État, et depuis que les incendies massifs de ces dernières années ont laissé des cicatrices de brûlure à travers la forêt de pins et le chaparral, cette pluie abondante plus un sol dur et dénudé est un recette des coulées de boue.

Le manteau neigeux, quant à lui, stocke d’énormes quantités d’eau pendant l’hiver et la rejette lentement pendant les saisons plus chaudes à mesure qu’elle fond. Jusqu’à récemment, le manteau neigeux de la Sierra Nevada – qui répond généralement à 30% des besoins en eau de la Californie – faisait face à des hivers avec des températures plus chaudes qui entraînaient une plus grande part des précipitations tombant sous forme de pluie plutôt que de neige. L’année dernière, la Sierra Nevada était à 38% de sa capacité, les niveaux les plus bas en sept ans.

Cet hiver, certaines parties des montagnes de la Sierra Nevada ont de la neige à plus de 260% des niveaux moyens pour cette période de l’année. C’est de bon augure pour l’approvisionnement en eau de l’Ouest. Mais la neige n’est pas immédiatement accessible à la boisson, et les changements de temps comme une vague de chaleur en début de saison pourraient commencer à épuiser ces réserves avant qu’elles ne puissent être utilisées. “Bien que certains endroits aient un record de neige au sol pour la mi-janvier, il y a encore un long hiver à venir et les conditions météorologiques peuvent changer”, a déclaré Keith Musselman, scientifique à l’Institut de recherche arctique et alpine de l’Université du Colorado à Boulder. dans un e-mail.

La sécheresse et le temps chaud ont également entraîné une baisse des niveaux d’eau dans les réservoirs. Les principaux réservoirs de Californie peuvent collectivement stocker 45 millions d’acres-pieds d’eau. Un acre-pied d’eau est suffisant pour couvrir un acre de terre de 1 pied de profondeur, soit environ 326 000 gallons. Cela correspond aux besoins annuels en eau de deux ménages.

Actuellement, les niveaux d’eau des grands réservoirs comme Shasta et Oroville restent inférieurs à leur moyenne historique et à la moitié de leur capacité totale. C’est parce que les réservoirs ont deux missions qui peuvent entrer en conflit. L’une est de stocker et de fournir de l’eau pour la consommation et pour les fermes, et l’autre est d’aider à prévenir les inondations. Les gestionnaires de l’eau laissent délibérément une certaine marge dans les réservoirs, parfois jusqu’à la moitié de leur capacité, pour retenir le ruissellement des tempêtes potentielles plus tard dans la saison.

Restent les eaux souterraines, qui fonctionnent comme un compte d’épargne pour l’eau. Au cours d’une année normale, les eaux souterraines fournissent environ 40 % de l’approvisionnement en eau de l’État. Pendant les sécheresses, cette part peut atteindre 60 %. Les eaux souterraines contiennent plus de 1 300 millions d’acres-pieds d’eau. “C’est là que nous avons un espace important pour stocker cette eau”, a déclaré Harter.

Le problème est qu’il faut du temps pour que l’eau de surface s’infiltre sous terre dans les réservoirs d’eau souterraine. Et avec plus de surfaces pavées et de terres agricoles, il y a moins de surfaces en Californie pour recharger ses réserves. Avec la méga-sécheresse, les Californiens ont de plus en plus puisé dans les eaux souterraines plus rapidement qu’elles ne peuvent se remplir, et jusqu’à il y a quelques années, ce processus n’avait pas été contrôlé.

Le surexploitation des réserves d’eau souterraine apporte également une foule de ses propres problèmes environnementaux. Les ruisseaux et autres débits d’eau alimentés par les eaux souterraines peuvent s’assécher. L’eau salée peut pénétrer et contaminer les magasins. La nappe phréatique tombe plus bas, nécessitant des puits plus profonds pour y accéder. Dans certaines parties de l’État, les villes et les fermes forent à plus de mille pieds de profondeur pour atteindre l’eau. Actuellement, 64 % des puits de surveillance des eaux souterraines sont en dessous de leur niveau normal, tandis que 10 % sont au-dessus de la normale.

Tout cela s’ajoute à une situation où malgré un excès de pluie, la côte ouest peut encore avoir du mal à l’économiser. “Ce que nous faisons jusqu’à présent cette année, c’est mettre beaucoup d’argent dans notre portefeuille”, a déclaré Benjamin Hatchett, professeur-chercheur adjoint en sciences de l’atmosphère au Desert Research Institute de Reno, Nevada. “Nous voulons, espérons-le, en remettre une partie dans notre compte d’épargne.”

La Californie pourrait stocker plus d’eau, mais cela devient de plus en plus difficile

L’amélioration des infrastructures hydrauliques est un processus lent et coûteux, mais des efforts sont en cours. De nombreux réservoirs fonctionnent selon les directives du US Army Corps of Engineers qui précisent la quantité d’eau qu’ils peuvent contenir à un moment donné de la saison. Cela signifie que certains réservoirs laissent s’écouler de l’eau de manière préventive pour laisser de la place au ruissellement des tempêtes qui ne sont jamais arrivées.

Il y a maintenant une poussée pour rendre ces magasins adaptatifs. Dans des réservoirs comme le lac Mendocino, les gestionnaires de l’eau profitent des améliorations apportées aux prévisions météorologiques. S’ils n’anticipent pas de tempêtes majeures dans les semaines à venir, ils permettent au réservoir de retenir plus d’eau en hiver. S’il y a de la pluie à l’horizon, ils peuvent libérer une partie de leurs avoirs à l’avance.

“C’est à la pointe de la technologie, et il est testé dans plusieurs bassins en Californie”, a déclaré Hatchett. “Nous le considérons comme l’une des stratégies d’adaptation potentielles très prometteuses à une variabilité climatique accrue.”

Une autre stratégie consiste à restaurer les plaines inondables afin que les eaux de surface accumulées puissent reconstituer les eaux souterraines. Pendant des décennies, l’État a tenté de limiter les inondations dans des zones comme la vallée centrale pour protéger les terres agricoles et le développement. Aujourd’hui, le département des ressources en eau de la Californie propose des stratégies pour laisser les eaux de crue s’accumuler, ce qu’on appelle parfois la recharge gérée des aquifères. Les agriculteurs, par exemple, peuvent autoriser l’inondation des champs en jachère. De nouvelles règles régissent également la quantité d’eau souterraine que les communautés peuvent extraire.

L’État recherche également de nouveaux réservoirs, mais la plupart des sites idéaux sont déjà occupés, la valeur des terrains a augmenté et les coûts de construction ont augmenté, ce qui finit par coûter plus cher. “Nous avons atteint nos limites en matière d’expansion de nos réservoirs d’eau de surface”, a déclaré Harter. La Californie a approuvé sept projets de stockage d’eau, mais ils languissent dans les étapes de planification depuis près d’une décennie et aucun n’a été construit.

Toutes ces mesures – augmenter le stockage des réservoirs, construire de nouvelles infrastructures, restaurer les plaines inondables – n’accumuleraient encore qu’une infime partie des précipitations récentes et atténueraient une petite partie de la méga-sécheresse.

La Californie doit également tenir compte de la façon dont ses niveaux d’eau joueront sur des problèmes tels que les incendies de forêt. De fortes pluies au début de l’année peuvent alimenter une récolte exceptionnelle de végétation à croissance rapide. “Si ceux-ci poussent puis se dessèchent rapidement, au début du printemps, nous avons alors un gros et long problème de feu de forêt”, a déclaré Hatchett. “C’est pourquoi nous voulons que les précipitations arrivent au printemps pour garder ces plantes et ces herbes heureuses.”

Le climat change aussi. Les épisodes de fortes pluies sont sur le point de devenir plus fréquents à mesure que les températures moyennes augmentent. Cela signifie que la Californie pourrait faire face à des périodes de précipitations encore plus intenses dans les années à venir, suivies dans de nombreux cas de périodes de sécheresse.

Ainsi, aussi fatigués que puissent être les Californiens du temps humide, l’État aura toujours besoin de plus de précipitations tout au long de l’année pour répondre à ses besoins en eau et endiguer d’autres problèmes. Les inondations et la sécheresse restent des préoccupations urgentes et l’État devra se préparer aux deux extrêmes.