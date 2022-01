Pourquoi la bourse déteste l’idée d’une hausse des taux d’intérêt

Pourquoi la bourse s’en soucie-t-elle ?

En gros, les raisons semblent être doubles : un ralentissement de l’économie américaine et la perspective que d’autres investissements comme les obligations deviennent plus attractifs par rapport aux actions.

Lorsque la Fed augmente son taux d’intérêt de référence, les banques et les prêteurs ont également tendance à augmenter les coûts d’emprunt. Les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les autres dettes deviennent plus chers, ce qui réduit les dépenses de consommation et la demande. Les entreprises paient également plus pour financer leurs opérations.

Globalement, cela atténue les perspectives de bénéfices des entreprises et réduit l’enthousiasme des investisseurs pour l’achat de leurs actions.

« Un resserrement de la politique monétaire exercera une pression sur l’activité économique », selon Blair duQuesnay, planificateur financier agréé et conseiller en investissement chez Ritholtz Wealth Management, basé à la Nouvelle-Orléans. « Et c’est par conception. »