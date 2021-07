Pourquoi la Boring Company d’Elon Musk constate que le trafic est difficile à corriger

Elon Musk est célèbre pour ses véhicules électriques, ses fusées réutilisables et ses satellites capables de transmettre Internet haut débit dans les régions les plus reculées de la planète. Mais en 2016, il a baissé les yeux. L’idée était de créer une entreprise qui résoudrait le trafic en construisant un système de tunnels souterrains.

Musk a fondé La société ennuyeuse en 2017. Dans un vidéo sorti la même année, la Boring Company a taquiné un système dans lequel les voitures et les nacelles de transport public sont abaissées sous terre par des plates-formes métalliques et procèdent à un zoom dans les tunnels à 124 mph, sans être gêné par un trafic embêtant. Le problème des tunnels, a déclaré Musk lors d’un événement dévoilement le premier tunnel de démonstration de l’entreprise en 2018, était qu’ils prennent beaucoup de temps à construire et sont très chers.

« L’extension du métro de LA qui [was] vient de terminer coûte 2 milliards de dollars pour deux milles et demi. Il y a eu une extension de métro à New York qui, je pense, a coûté 2 milliards de dollars pour un mile », a déclaré Musk lors de l’événement. « Il est donc clair qu’il faut faire quelque chose pour révolutionner la technologie des tunnels. Nous devons être capables de construire des tunnels beaucoup plus rapidement et pour beaucoup moins d’argent. »

Lors de l’événement, les journalistes ont fait des essais dans le tunnel à des vitesses allant jusqu’à 50 mph, beaucoup plus lentes que les 150 mph envisagées par Musk. Le trajet était également assez cahoteux, car les roues d’alignement attachées aux Teslas rebondissaient sur les parois latérales.