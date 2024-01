Pourquoi la Belgique s’est-elle engagée à soutenir le verdict de la CIJ sur le « génocide » de Gaza ? | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Alors que le monde attend un verdict préliminaire de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur l’affaire de génocide sud-africaine contre Israël, les dirigeants de l’Union européenne restent divisés sur la manière d’interpréter cette décision.

Peu après l’audience de deux jours devant le plus haut tribunal du monde à La Haye au début du mois, au cours de laquelle l’Afrique du Sud a déclaré à la CIJ que les actions d’Israël dans la bande de Gaza violaient la Convention de l’ONU sur le génocide de 1948, l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque – de fidèles alliés de Israël – a rejeté ces affirmations. La Hongrie a condamné l’affaire, tandis que Berlin a déclaré qu’elle interviendrait au nom d’Israël devant la CIJ.

La semaine dernière, la France, qui abrite les plus grandes minorités musulmanes et juives d’Europe et qui fait la une des journaux pour avoir interdit les manifestations pro-palestiniennes depuis le 7 octobre, est intervenue, affirmant que Paris ne soutenait pas non plus le procès de la CIJ contre Israël.

« Accuser l’État juif de génocide, c’est franchir un seuil moral », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourne.

Les autres pays de l’UE sont restés silencieux sur cette affaire judiciaire.

La Slovénie constitue une exception, ayant annoncé son soutien à une autre affaire de la CIJ contre Israël concernant les droits des Palestiniens.

Et parmi les critiques les plus virulentes du bloc à l’égard de la conduite militaire d’Israël en Palestine, l’Irlande a adopté une position prudente. En Espagne, le parti minoritaire de gauche Sumar, membre du gouvernement de coalition, a soutenu la cause de l’Afrique du Sud.

La semaine dernière, en Belgique, la politicienne socialiste Caroline Gennez, ministre de la Coopération au développement et de la Politique urbaine, a déclaré que son pays soutiendrait la décision de la CIJ.

« Si la Cour internationale de Justice appelle Israël à cesser sa campagne militaire à Gaza, notre pays la soutiendra pleinement », a-t-elle déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Lors d’une conférence de presse vendredi à Bruxelles, Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, a réitéré : « Aujourd’hui, le gouvernement belge se prononce en faveur d’un cessez-le-feu immédiat à Gaza, de l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire et du soutien à la CIJ. »

Satisfait : la Belgique réaffirme son plein soutien à @CIJ_ICJ dans ce cas. Si la Cour internationale de Justice demande #Israël cesser sa campagne militaire en #Gazanotre pays le soutiendra pleinement. pic.twitter.com/k2AAOro3o1 – Caroline Gennez (@carogennez) 19 janvier 2024

Qu’est-ce qui se cache derrière la position de la Belgique ?

L’opinion européenne dominante depuis le 7 octobre est qu’Israël a le droit de se défendre contre le groupe palestinien Hamas, tant qu’il reste dans les limites du droit international.

Mais alors que la dernière escalade du conflit israélo-palestinien fait rage, certains dirigeants belges critiquent plus ouvertement les actions d’Israël alors que le nombre de morts palestiniens s’alourdit.

Après que le Hamas a attaqué le sud d’Israël début octobre, tuant 1 139 personnes, les forces israéliennes ont bombardé Gaza, la bande densément peuplée que le Hamas gouverne avec une population d’avant-guerre de 2,2 millions d’habitants. Au cours de ses attaques aériennes et dans le cadre de son invasion terrestre, l’armée israélienne a tué plus de 25 000 personnes, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants, et est accusée d’atrocités généralisées.

En novembre, le gouvernement belge, une coalition de sept partis politiques, a déclaré que 5 millions d’euros du gouvernement fédéral seraient utilisés pour soutenir la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye afin d’enquêter sur d’éventuels crimes de guerre en Israël et à Gaza. .

Brigitte Herremans, chercheuse postdoctorale au Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand en Belgique, a déclaré à Al Jazeera que le petit pays européen adopte traditionnellement des positions fortes sur le droit international en ce qui concerne le conflit du Moyen-Orient.

« Les observateurs diraient que cela a aussi à voir avec la propre histoire de la Belgique, qui a été historiquement occupée par des puissances étrangères », a-t-elle ajouté.

Durant les deux guerres mondiales, la Belgique était sous occupation allemande.

Herremans a déclaré que la position de la Belgique aujourd’hui est similaire à ses positions antérieures sur d’autres questions de politique étrangère, comme la guerre en Irak.

« En général, nous avons toujours vu la Belgique s’en tenir, d’une manière ou d’une autre, à une position selon laquelle l’acquisition de territoire par la force n’était pas acceptée », a-t-elle déclaré.

Mais Marc Botenga, du Parti des travailleurs de gauche belge et député européen, a déclaré que le soutien du gouvernement à la CIJ était encore limité.

« Si vous regardez attentivement leur déclaration, il n’y a aucune attitude active pour soutenir réellement la cause sud-africaine contre Israël. Le gouvernement dit simplement qu’il soutiendra toute décision que prendra la CIJ, ce qui est logique puisque tous les États membres des Nations Unies sont censés soutenir la cour de l’institution », a déclaré Bottenga à Al Jazeera. “Nous devons néanmoins féliciter le public belge pour cette position que d’autres pays de l’UE n’ont pas vraiment adoptée.”

De grandes manifestations dans différentes villes belges ont joué un rôle en faisant pression sur le gouvernement pour qu’il appelle à un cessez-le-feu à Gaza, a-t-il déclaré.

Parallèlement, la Belgique a déclaré sa participation à la mission de l’UE en mer Rouge contre les Houthis du Yémen, le groupe lié à l’Iran qui affirme que ses récentes attaques contre des navires liés à Israël ou à ses alliés visent à faire pression sur les autorités pour qu’elles arrêtent l’assaut sur Gaza.

“Ce n’est pas le genre de position que nous souhaitons”, a déclaré Bottega à propos de la participation de la Belgique.

Herremans a déclaré que puisque la Belgique assure actuellement la présidence du Conseil de l’Union européenne – un organe décisionnel au sein duquel les ministres coordonnent les politiques et adoptent des lois – son pays est responsable de l’élaboration d’un consensus.

« La Belgique doit prendre en compte la position des pays fervents pro-israéliens. [it] Il faudra peut-être se montrer plus prudent et moins s’exprimer sur le droit international. Mais il n’adoptera pas une position fondamentalement différente de celle qu’il a toujours adoptée », a-t-elle déclaré.

La position de la Belgique sur Israël-Palestine

Historiquement, la Belgique a fait preuve de solidarité envers la Palestine tout en soutenant Israël.

À l’ONU en 2012, elle a voté en faveur de l’octroi à la Palestine du statut d’observateur « non membre ». L’année dernière, elle a soutenu une résolution de l’ONU ordonnant à la CIJ d’enquêter sur l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

Mais discuter de la question israélo-palestinienne au Parlement peut être difficile, en raison des divergences de vues entre les partis politiques en Flandre au nord, en Wallonie au sud et dans la région bruxelloise.

Certaines sources belges ont déclaré à Al Jazeera que parmi les sept partenaires de la coalition, les progressistes – Verts et sociaux-démocrates – estiment que des mesures concrètes doivent être prises pour garantir que le droit international soit appliqué dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée en ce qui concerne l’affaire de la CIJ.

Ces derniers mois, le Parti libéral flamand du Premier ministre De Croo et les chrétiens-démocrates flamands ont également durci leur position sur la situation en Palestine.

En novembre, le Premier ministre a qualifié la campagne israélienne à Gaza de « disproportionnée » en condamnant le bombardement par l’armée des camps de réfugiés de Gaza.

Mais le Parti libéral francophone, auquel appartient le ministre des Affaires étrangères, est traditionnellement pro-israélien.

Élections

Pour l’avenir, la Belgique se rendra aux urnes en juin, ce qui pourrait finir par modifier la position du pays si un nouveau gouvernement arrive au pouvoir.

Fourat Ben Chikha, vice-président du Sénat, la chambre haute du parlement fédéral, a déclaré à Al Jazeera que même si la coalition actuelle changeait, en tant que communauté internationale, la désescalade et le respect des droits de l’homme et du droit international devraient être la priorité de chaque gouvernement belge.

Willem Staes, conseiller principal pour le Moyen-Orient à 11.11.11, une organisation belge de solidarité internationale qui fait pression sur les gouvernements belges et européens pour qu’ils respectent les droits de l’homme, a déclaré que quelle que soit la composition du gouvernement belge, la politique étrangère s’est traditionnellement concentrée sur la lutte contre l’impunité et la promotion de la responsabilité.

«Le gouvernement actuel applique donc cette logique et montre la voie au niveau européen. Ainsi, apporter son soutien à la CIJ et à la CPI, ou appeler à un cessez-le-feu permanent, ne signifie pas être « pro-palestinien » ou « anti-israélien » », a déclaré Staes à Al Jazeera.

« Il s’agit de faire preuve de bon sens et de choisir le seul camp logique, à savoir celui du droit international. Le fait que certains considèrent cette situation comme “radicale” révèle tout ce qu’il faut savoir sur l’état de la politique européenne.»