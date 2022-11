Pourquoi la Belgique a-t-elle du mal à la Coupe du monde compte tenu de son talent ?

DOHA, Qatar – Tout d’abord, il faut dire que ce n’est pas encore fini puisque la Belgique peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde avec une victoire contre la Croatie jeudi, mais on a toujours l’impression que quelque chose a pris fin. Indépendamment de ce qui se passe pour la Belgique, cela ressemble à la fin d’un cycle et avec cela, la fin de leur fameuse “Golden Generation”.

2 Connexe

Après leur défaite 2-0 contre le Maroc, l’ambiance à l’intérieur et à l’extérieur du vestiaire de l’équipe au stade Al Thumama dimanche était lourde – presque trop lourde après un résultat choc survenu quatre jours après une heureuse victoire 1-0 contre le Canada en que dominaient leurs adversaires de la CONCACAF. Le défenseur Jan Vertonghen venait de parler à la télévision, pour révéler qu’il préférait ne pas dire ce qu’il pensait. Le défenseur central de 35 ans a cependant exprimé une pensée. Il a riposté à Kevin De Bruyne, qui a déclaré aux médias du monde entier que l’équipe était “trop ​​​​vieille”, et au capitaine Eden Hazard, qui a affirmé que “nos défenseurs ne sont pas les plus rapides et ils le savent”, avant le match.

Vertonghen n’a pas tardé à réagir : “Je suppose que nous attaquons mal parce que nous sommes aussi trop vieux devant. Nous n’avons pas créé assez d’occasions.” La fouille était si évidente que vous pouviez imaginer l’ambiance et l’impact de ces mots dans ce vestiaire.

Pour expliquer le recul de l’équipe masculine n°2 mondiale (selon le dernier classement mondial de la FIFA), cela commence par ce que Vertonghen a bien voulu dire. Bien que les joueurs aient nié tout rapport faisant état d’une rupture au sein de l’équipe, il y a clairement des problèmes sur le terrain qui ont leurs origines.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

Pour n’en citer que quelques-unes : il y a des tensions entre certains joueurs de l’équipe, des questions sur la raison pour laquelle certains ont été amenés au Qatar (notamment les attaquants Michy Batshuayi et Dries Mertens) ou sont dans le onze de départ (Hazard, Axel Witsel), des interrogations sur le rôle de Roberto Martinez choix tactiques, problèmes de condition physique pour les joueurs clés (comme l’attaquant Romelu Lukaku) et frustration évidente d’autres comme le gardien Thibaut Courtois (qui a fracassé le côté du banc avec son poing en revenant vers le tunnel) ou De Bruyne.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Il a suggéré que la loyauté manifestée par Martinez envers certains joueurs lui coûte cher, ainsi qu’à l’équipe. Cette équipe belge est l’une des plus âgées du tournoi – l’âge moyen de leur onze de départ contre le Maroc était de plus de 30 ans – alors où est le jeune talent ? Des fissures sont apparues lors du camp d’entraînement au Koweït avant l’arrivée de l’équipe à Doha, mais les problèmes sont là depuis l’Euro 2020, lorsqu’ils ont remporté leurs trois matches de groupe et battu le Portugal en huitièmes de finale, pour ensuite perdre face aux futurs champions italiens. en quart de finale.

La Belgique pourrait bien encore passer à la Coupe du monde 2022, mais on a le sentiment que c’est une dernière danse plutôt qu’une réelle chance de tout gagner. Elsa/Getty Images

Après la défaite du Maroc, seule une poignée de joueurs belges – Vertonghen, Courtois, Hazard, Amadou Onana et Timothy Castagne – se sont arrêtés dans la zone mixte pour parler aux journalistes et ils n’ont pas pu s’entendre sur le problème qui retenait l’équipe. retour.

Onana a déclaré qu'”il n’y a aucune raison de s’inquiéter, la seule chose qui manquait contre le Maroc, ce sont les buts”. Pour Castagne, en revanche, c’était beaucoup plus négatif. “Nous devons nous réveiller. Nous n’avons pas encore vu la vraie Belgique”, a déclaré le défenseur de Leicester City. “Peut-être que nous avons besoin d’une finale à jouer, comme celle contre la Croatie pour lancer notre tournoi.” [His point about a ‘final’ refers to the state of Group F: Belgium will definitely qualify with a win vs. Croatia, and will top the group if Morocco draw/lose. If they draw and Morocco win/draw, Belgium are out.]

Malgré tous ses joueurs vétérans, il y a un manque évident de leadership au sein de cette équipe belge. La blessure de Lukaku, qui n’a joué que 10 minutes contre le Maroc dimanche, a été un coup dur sur et en dehors du terrain. Hazard a été un excellent leader offensif, mais pas le genre de présence vocale dont ils ont besoin, notamment parce que son niveau de forme physique signifie qu’il peut à peine jouer une heure avant de perdre son influence sur le jeu. De Bruyne est désormais censé être ce leader à sa place, mais le langage corporel du milieu de terrain n’est pas bon et il est clair qu’il est frustré. Il a cédé 28 fois le ballon contre le Maroc, un montant incroyable pour un joueur de son talent et de son calibre.

L’ancien capitaine belge Vincent Kompany a récemment déclaré lors du Gab & Juls Meet d’ESPN : “[De Bruyne] a besoin d’un plan. Ensuite, il sera le réalisateur et exécutera le plan à la perfection avec les joueurs qui l’entourent.” Le problème est qu’il n’y a pas de plan, ce qui signifie pas de plan pour De Bruyne. Il ne s’entend pas bien avec Batshuayi devant lui, il a du mal à se connecter de manière significative avec Hazard à côté de lui, car ce dernier est bien au-delà de son meilleur, ou avec Thomas Meunier, qui est une option inférieure à l’aile arrière sur le flanc droit.

Le plus gros problème pour la Belgique est que si De Bruyne est absent, il n’y a pas de créativité ailleurs dans l’équipe et, par conséquent, ils offrent peu de menace dans le tiers offensif. « Nous ne nous créons presque pas d’occasions offensivement, ce n’est pas suffisant. Nous ne créons rien devant. Nous avons eu la chance de battre le Canada et [on Sunday], nous n’avons pas eu de chance. Nous méritions de perdre”, a ajouté Vertonghen.

jouer 1:03 Eden Hazard s’exprime sur les rumeurs d’agitation dans les vestiaires et réagit aux commentaires de Kevin De Bruyne selon lesquels l’équipe belge est “trop ​​​​vieille” pour remporter la Coupe du monde.

Cela relève aussi de la tactique. Martinez est en fin de contrat après la Coupe du monde et l’ambiance actuelle donne l’impression que tout le monde a accepté que ce sera la fin de son mandat, qui a commencé en 2016. Le fait qu’il ait changé de joueurs ou de formations à la mi-temps dans les deux matchs de groupe donc loin montre que sa tactique initiale a été mauvaise. La Belgique est trop plate et prévisible lorsqu’elle est en position, tandis que Martinez n’arrive pas non plus à se décider entre une forme défensive à trois ou à quatre.

Plusieurs joueurs ne comprennent pas pourquoi Martinez persiste avec un trois arrière, ce qui nécessite trois défenseurs centraux. Ils le trouvent daté et inadapté au personnel que Martinez a amené au Qatar, en particulier avec Alderweireld et Vertonghen. La Belgique n’a pas non plus de vrais ailiers – une autre exigence pour cette formation – en particulier à gauche, alors pourquoi Martinez insiste-t-il pour utiliser des joueurs hors de position ?

Rendre toute planification de succession plus délicate est le fait que Martinez est également le directeur technique de la fédération, et toute sortie potentielle laisserait deux gros trous à combler. Cependant, si la Belgique est éliminée jeudi, il n’aura d’autre choix que de partir. Il devrait probablement partir s’ils sont également éliminés en huitièmes de finale, s’ils réussissent.

Interrogé directement sur son avenir avec la Belgique, Martinez a évité la question, tandis que des sources ont déclaré à ESPN que la fédération se penchera sur la question après la Coupe du monde. Mais pour le moment, il n’y a pas de plan B pour l’équipe qui va de l’avant, alors que personne ne sait quel est le pronostic pour sa configuration actuelle.

Avant la défaite de dimanche, la Belgique n’avait pas perdu un match de groupe de la Coupe du monde depuis 1994, lorsqu’elle avait été surprise 1-0 par l’Arabie saoudite. C’est une triste situation pour une nation qui a produit certains des meilleurs joueurs individuels des 15 dernières années. Mais comment leur histoire va-t-elle se terminer au Qatar ? C’est aux joueurs de se rallier et d’obtenir un résultat contre une solide équipe croate au stade Ahmad bin Ali jeudi.