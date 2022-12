Pourquoi la bataille pour la petite ville de Bakhmut est si importante pour la Russie et l’Ukraine

Le bourbier de carnage qui dévore actuellement la ville ukrainienne de Bakhmut a été pour la plupart négligé, étant donné les succès de l’Ukraine sur le champ de bataille contre l’armée russe ailleurs.

Mais la lutte exténuante et horrible de six mois pour la ville de la région du Donbass pourrait bientôt atteindre son point culminant, et le résultat prend une importance démesurée pour les deux parties.

“Cela me rappelle une situation de la Première Guerre mondiale”, a déclaré le colonel ukrainien à la retraite Serhiy Grabskiy, aujourd’hui analyste militaire basé dans la capitale, Kyiv.

Les champs et les villages entourant Bakhmut sont grêlés de trous de renard, remplis de soldats frissonnants. Les troupes des deux camps se tirent dessus au-dessus de tranchées boueuses et remplies d’eau qui serpentent sur des dizaines de kilomètres à travers la campagne déchirée.

Un membre de la 68e brigade indépendante Jager de l’armée ukrainienne déplace ses positions afin de scruter l’horizon pour les militaires russes depuis sa position dans les tranchées près de la ligne de front dans la région du Donbass, dans le sud de l’Ukraine, le 29 novembre. (Leah Mills/Reuters)

Avant l’invasion de la Russie, Bakhmut avait une population de 70 000 personnes et était principalement connue pour sa grande mine de sel et comme plaque tournante du transport où plusieurs autoroutes se croisaient.

Mais depuis le printemps, la ville fait partie de la défense de première ligne de l’Ukraine.

Des pertes énormes

Face aux Ukrainiens, certains des soldats russes les mieux équipés, dont beaucoup sont des mercenaires rémunérés du groupe Wagner, contrôlé par Yevgeny Prigozhin, un confident du président russe Vladimir Poutine.

Combattant aux côtés des forces de Wagner, des prisonniers enrôlés de force sont enrôlés de force dans les rangs des combattants, ainsi que peut-être des dizaines de milliers de recrues russes nouvellement mobilisées.

REGARDER | L’Ukraine et la Russie se sont livrées à une bataille brutale pour Bakhmut :

Bakhmut, en Ukraine, devient le centre d’une bataille brutale et interminable La ville ukrainienne de Bakhmut est au centre d’attaques russes incessantes depuis près de six mois, créant des scènes apocalyptiques de soldats morts dans des tranchées. Alors que l’hiver s’installe, les troupes russes lancent une contre-offensive agressive pour reprendre la ville.

Ensemble, ils ont battu Bakhmut sans relâche alors qu’ils tentaient de prendre le contrôle des routes principales menant au nord et à l’ouest.

Grabskiy dit que la plupart des troupes russes sont sacrifiées dans des attaques à haut risque pour découvrir les emplacements des lignes défensives ukrainiennes les plus solides.

“Les Russes envoient vague après vague contre [fortified] positions ukrainiennes”, a-t-il déclaré.

La zone autour de la ville de Bakhmut ressemble à une scène de la Première Guerre mondiale, avec des tranchées boueuses serpentant à travers la campagne déchirée. (Reuters)

Une fois que les Ukrainiens ont riposté, leurs positions sont alors ciblées et touchées par les mortiers et l’artillerie russes. Le résultat a été un bain de sang.

“Nous devons accepter que les pertes des deux côtés du conflit sont énormes.”

Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont dit combien de personnes ont été tuées au cours des six mois de combats à Bakhmut, mais Grabskiy estime que l’Ukraine perd désormais “une demi-compagnie” – environ 30 à 50 soldats – chaque jour.

Il dit que les pertes russes pourraient être quatre ou cinq fois supérieures.

Objectifs militaires stratégiques

Une vidéo publiée par le ministère ukrainien de la Défense montre des soldats russes se cachant dans une série de tranchées et de trous de renard sur le terrain de ce qui était autrefois une station-service juste à l’extérieur de Bakhmut.

Des drones ukrainiens sont vus larguer des grenades et d’autres munitions au-dessus de leurs positions, alors que certains hommes se précipitent pour se mettre à l’abri. Dans d’autres cas, certains soldats changent à peine de position après une frappe rapprochée, ce qui suggère qu’ils sont peut-être déjà blessés ou souffrent d’hypothermie.

Une autre vidéo publiée plus tôt cette semaine sur la chaîne “Bakhmut Life” du site de médias sociaux russe Telegram montre des obus d’artillerie russes frappant l’extérieur coloré de ce qui était autrefois un jardin d’enfants appelé Smile. Le bâtiment est vu brûler.

Cette photographie prise le 29 novembre montre un bâtiment détruit à Bakhmut. (Yevhen Titov/AFP/Getty Images)

Cette attaque initiale a été suivie de plusieurs autres volées d’artillerie russe.

L’assaut russe sur Bakhmut rappelle des campagnes antérieures et finalement réussies pour capturer la ville portuaire de Marioupol et les villes jumelles de Severodonetsk et Lysychansk – avec quelques différences notables.

Toutes ces villes ont été reconnues comme des objectifs militaires stratégiques et des centres de population majeurs, alors que Bakhmut n’est ni l’un ni l’autre.

“C’est une question d’argent”

Pourtant, alors même que les troupes russes se retiraient en désarroi de la région de Kharkiv en septembre et abandonnaient la ville de Kherson en novembre, l’assaut contre Bakhmut se poursuivait sans relâche.

Ce qui soulève la question : pourquoi la Russie consacre-t-elle autant de sa puissance militaire à la capture d’une ville périphérique ?

“C’est une question d’argent”, a déclaré Grabskiy.

Les visiteurs posent pour une photo à l’extérieur du PMC Wagner Center à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 4 novembre. Le projet de construction a été mis en œuvre par Yevgeny Prigozhin, l’homme d’affaires et fondateur du groupe militaire privé Wagner, qui est impliqué dans la bataille de Bakhmut, Ukraine. (Igor Russak/Reuters)

Il dit que le groupe Wagner s’est probablement vu confier la tâche de capturer Bakhmut par le Kremlin, et cela s’accompagnera d’une récompense financière importante, quel que soit le nombre de vies russes perdues.

Prigozhin “jouera son rôle et montrera qu’il est un élément important de la machine militaire russe”, a déclaré Grabskiy.

La région du Donbass – composée des oblasts de Lougansk et de Donetsk – a été “annexée” par la Russie fin septembre lors d’une cérémonie au Kremlin que la plupart du monde a rejetée comme illégale et non pertinente.

Grabskiy dit que la seule partie de la longue ligne de front où la Russie semble avoir la capacité de passer à l’offensive est autour de Bakhmut, et il est important que l’armée fournisse un succès sur le champ de bataille à Poutine.

Les forces ukrainiennes tiennent bon

Les raisons de la position ferme de l’Ukraine à Bakhmut sont plus difficiles à discerner.

Les forces russes ont réussi à capturer plusieurs villages au sud, et les blogueurs militaires du pays affirment que le reste de la ville pourrait également tomber.

Un char ukrainien roule sur une route près de Bakhmut, dans la région de Donetsk, le 30 novembre. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

Mais les analystes de l’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington, DC, qui suivent de près les publications sur les réseaux sociaux sur les combats, ne sont pas convaincus.

Ils ne voient pas non plus la probabilité d’une percée russe même s’ils prennent Bakhmut, car il existe d’autres lignes de défense naturelles sur lesquelles les troupes ukrainiennes peuvent se replier.

“Les troupes russes sont coincées dans de minuscules colonies sans conséquence”, a déclaré Karolina Hird, analyste du groupe de réflexion indépendant. “[They have] dégradé leur main-d’œuvre et leur équipement et jeté les gars mobilisés les plus mal formés pour combler les lacunes. Et ces corps continueront de s’accumuler.”

En fait, la stratégie ukrainienne pourrait consister à répéter ce qui s’est passé à Severodonetsk, où, après avoir entraîné les Russes dans une bataille de plusieurs mois, l’Ukraine a ouvert de nouvelles offensives, finalement couronnées de succès, au nord et au sud, où les lignes russes s’étaient étirées. .

“Je pense que nous constatons le même effet autour de Bakhmut”, a déclaré Hird.

La situation “est difficile”

Mais la stratégie comporte des risques pour l’Ukraine.

Les responsables de l’OTAN affirment que la Russie dispose toujours d’une immense quantité d’équipements, de troupes et d’armes à l’intérieur de l’Ukraine, et il semble peu probable que son armée manque de fantassins.

Une femme passe devant un bâtiment endommagé par des frappes de missiles à Bakhmut le 1er novembre. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Les responsables russes disent qu’ils viennent de terminer la mobilisation de 300 000 soldats, et il y a des rapports persistants selon lesquels une autre série d’appels pourrait avoir lieu après Noël.

Même si certaines des meilleures armes de l’OTAN continuent d’affluer dans le pays, les responsables occidentaux craignent que l’Ukraine ne subisse de lourdes pertes militaires et civiles – jusqu’à 100 000 de ses soldats pourraient avoir été tués ou blessés.

Le président ukrainien Volodomyr Zelenskyy a déclaré que le nombre de victimes ukrainiennes était une question de sécurité et qu’il n’en parlait pas. Mais dans une allocution plus tôt cette semaine, il a indiqué que la situation à Bakhmut est sombre.

“La situation sur la ligne de front est difficile. Malgré des pertes extrêmement importantes, les occupants tentent toujours d’avancer sur la région de Donetsk”, a-t-il déclaré.

La Russie contrôle environ la moitié de l’oblast de Donetsk, mais lors d’un briefing avec des journalistes plus tôt cette semaine, Pavlo Kyrylenko, l’administrateur de la partie détenue par l’Ukraine, a tenté de rassurer que les troupes russes n’avanceraient pas beaucoup plus loin.

“La situation est toujours sous contrôle”, a-t-il déclaré.