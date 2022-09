Pourquoi la banque centrale chinoise soutient le yuan

Le yuan chinois a chuté à son plus bas niveau en deux ans par rapport au dollar américain au cours des dernières semaines.

Cependant, les dernières actions de Pékin montrent à quel point le taux de change yuan-dollar est toujours important, ont déclaré lundi l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu, et une équipe dans un rapport.

De tels mouvements réduisent théoriquement la pression d’affaiblissement sur le yuan, qui a chuté de plus de 8 % cette année pour atteindre des creux de deux ans par rapport au dollar américain.

De plus, le billet vert – tel que mesuré par l’indice du dollar américain – a profité des creux de 20 ans de l’euro et d’une chute similaire du yen japonais.

Ce ralentissement économique a contribué à l’affaiblissement du yuan, ce qui peut contribuer à rendre les exportations chinoises moins chères pour les acheteurs aux États-Unis et dans d’autres pays.

Pendant ce temps, la croissance économique de la Chine a ralenti au cours des trois dernières années, en particulier avec le choc de la pandémie en 2020. Des contrôles Covid plus stricts cette année, y compris un verrouillage de deux mois de Shanghai, ont incité de nombreux économistes à réduire leurs prévisions de PIB à près de 3 %.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées au cours des dernières années, entraînant des tarifs et des sanctions contre les entreprises technologiques chinoises.

“Nous pensons que la PBOC pourrait tolérer une nouvelle dépréciation du CNY par rapport à l’USD, d’autant plus que l’USD au sens large continue de se renforcer, bien qu’elle veuille peut-être éviter une dépréciation continue et trop rapide à sens unique si possible”, a déclaré l’analyste de Goldman Sachs Maggie Wei et un a déclaré l’équipe dans un rapport lundi.

Les analystes ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le yuan se déprécie à 7% par rapport au dollar au cours des trois prochains mois. Les analystes des changes de Nomura prévoient un niveau de 7,2 d’ici la fin de l’année.

Le yuan s’est échangé pour la dernière fois à près de 7,2 contre le dollar vers mai 2020 et septembre 2019, selon les données de Wind Information.

“Je ne pense pas que cela ira bien au-delà [7]certainement en quelque sorte au-delà des 7,2 que nous avons vus pendant la guerre commerciale “, a déclaré mardi Julian Evans-Pritchard, économiste chinois principal chez Capital Economics sur CNBC”Squawk Box Asie.”