Pourquoi la banque alimentaire du nord de l’Illinois n’a pas vu la demande diminuer depuis la pandémie – Shaw Local

Si vous pouvez vous tenir debout sur une surface dure pendant quelques heures et que vous êtes capable de sourire, vous êtes prêt à faire du bénévolat pour la banque alimentaire du nord de l’Illinois.

Cette aide est toujours nécessaire parce que la demande de nourriture n’a pas diminué.

C’était le mercredi à emporter pour une vingtaine de nouveaux arrivants se préparant pour un quart de travail de deux heures au centre de distribution de la banlieue nord de la banque alimentaire à Lake Forest.

Le bénévolat a presque doublé depuis que l’opération a déménagé de Park City et a presque triplé de taille dans un bâtiment réaménagé dans un parc d’activités juste à l’est de l’Interstate 94 sur la route 176.

Il y a beaucoup de place pour plus, a déclaré le représentant américain Brad Schneider lors d’une brève orientation avant le changement alors que le centre célèbre son anniversaire.

« Ceci est une grosse affaire. Avec ce centre, plus de gens peuvent faire du bénévolat », a déclaré Schneider.

Le Highland Park Democrat a obtenu 750 000 $ pour la nouvelle installation, qui dessert les comtés de Lake et McHenry.

La banque alimentaire du nord de l’Illinois dessert au total 13 comtés, qui comprennent également Ogle, DeKalb, Kane, DuPage, Kendall, Grundy et Will.

Schneider et d’autres ont déclaré que le pic d’insécurité alimentaire provoqué par la pandémie de coronavirus n’a pas diminué dans le comté de Lake ou dans tout le pays.

Le représentant américain Brad Schneider, à gauche, apprend le tri des aliments le mercredi 16 août 2023, au centre de distribution de la banlieue nord de la Northern Illinois Food Bank à Lake Forest. Schneider a obtenu un financement de 750 000 $ pour la nouvelle installation agrandie célébrant son anniversaire. (Mick Zawislak)

Les facteurs contributifs comprennent une diminution des prestations d’urgence du gouvernement; les personnes atteintes de COVID-19 à long terme qui n’ont peut-être pas repris le travail ; inflation; et la hausse des prix de la nourriture, du gaz et d’autres produits de première nécessité.

Le centre de Green Oaks est un centre de distribution où une variété d’aliments, y compris de la viande et des produits frais, sont préparés pour les garde-manger, les marchés mobiles ou les installations éphémères.

Au cours de la première année, 3 800 bénévoles du centre de Green Oaks ont aidé à traiter 1,2 million de repas et les agences locales ont récupéré plus d’un million de repas pour les voisins dans le besoin, a déclaré Julie Yurko, présidente et chef de la direction de la Northern Illinois Food Bank.

L’année dernière, dans le comté de Lake, la banque alimentaire a servi 13,3 millions de repas et servi en moyenne 100 000 résidents par mois. Environ 15 % des 82 millions de repas distribués l’an dernier aux familles, aux personnes âgées et aux enfants confrontés à la faim dans l’ensemble du système ont été préparés par des bénévoles.

Dans le comté de McHenry, 4,9 millions de repas ont été distribués l’an dernier, selon le rapport annuel de la banque alimentaire. 16,4 millions supplémentaires ont été distribués dans le comté de DuPage, 11,8 millions dans le comté de Will, 10,3 millions dans le comté de Kane, 2,3 millions dans le comté de DeKalb, 1,4 million dans le comté de Kendall, 671 000 dans le comté d’Ogle et 519 000 dans le comté de Grundy.

Le centre de distribution de la banque alimentaire du nord de l’Illinois est en effervescence le mercredi 16 août 2023, alors que des bénévoles inspectent et emballent les aliments. Le centre déplacé et agrandi, qui dessert les comtés de Lake et McHenry, a ouvert ses portes il y a un an. (Mick Zawislak)

Mercredi, des volontaires débutants de Plexus Corp. à Buffalo Grove et Ascension of Our Lord Greek Orthodox Church dans le Lincolnshire ont inspecté l’emballage des barres énergétiques et des boîtes de pois et de maïs non marquées, puis les ont préparés pour la distribution.

Le mouvement était continu et une liste de lecture Spotify de tubes des années 80 et 90 a explosé dans tout l’établissement.

« C’est bien d’aider », a déclaré Danielle Barber, une résidente d’Antioche, qui fait du bénévolat depuis plusieurs semaines. « Ça te fait du bien. »

Ascension a donné de l’argent, mais c’était la première fois que des bénévoles participaient activement.

« Nous sommes impatients d’accueillir des groupes [here] régulièrement », a déclaré la paroissienne Anna Duros.

https://www.dailyherald.com/news/20230817/why-the-northern-illinois-food-bank-has-not-seen-demand-subside-since-pandemic