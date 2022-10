Pourquoi la baisse des investissements pourrait être positive pour le secteur de la santé numérique

Financement de la santé numérique a ralenti par rapport aux investissements massifs observés l’année dernière. Mais certains investisseurs disent que le ralentissement pourrait avoir un côté positif pour le marché.

“Il est difficile de regarder 2021 – ce qui, avec le recul, se révélera anormal – et d’avoir l’impression que les gens faisaient des paris intelligents, qu’ils étaient disciplinés, qu’ils réfléchissaient aux valorisations. Je pense que nous allons voir beaucoup de récits édifiants de l’année dernière », a déclaré Robert Garber, associé chez 7wireVentures, lors d’une discussion au Conférence hybride mondiale Frontiers Health cette semaine.

Bien qu’un marché baissier soit douloureux pour les dirigeants de startups qui tentent de lever des capitaux, Tanja Dowe, PDG du Debiopharm Innovation Fund, a déclaré que cela pouvait pousser les entrepreneurs à se concentrer sur la valeur qu’ils créent.

“Ces temps vous obligent vraiment à vous concentrer fortement sur la voie de la rentabilité, et non sur la maximisation de l’apport de capital”, a-t-elle déclaré. “[…] Nous obtenons peut-être moins de capital, peut-être une valorisation plus faible, mais nous arrivons au prochain point d’inflexion de la valeur. Je pense donc que ce n’est pas entièrement négatif. C’est positif, du moins de par la qualité des startups qui ont survécu à ce marché.”

Pendant ce temps, de nombreuses petites entreprises de santé numérique ont du mal à évoluer dans un environnement plus concurrentiel. Garber a déclaré que cela encouragera la consolidation, car les entreprises cherchent à acquérir des actifs susceptibles d’augmenter leurs revenus, d’attirer plus de clients et d’élargir leurs offres de produits.

“Nous avons tout simplement beaucoup trop d’entreprises qui sont sous-dimensionnées. Nous devons donc trouver un moyen de créer une échelle en rassemblant certains des candidats les plus probables”, a-t-il déclaré. “J’espère que cela crée quelque chose qui a une valeur d’actif significative et qui peut croître même dans un marché baissier.”

Rana Lonnen, directrice générale de dRx Capital de Novartis, a déclaré que l’acquisition pour la croissance dans un marché lent est définitivement une motivation. Mais de son point de vue en tant que bras de risque pour une société pharmaceutique, les attentes des clients pour les produits de santé numériques évoluent également.

“Lorsque nous avons commencé à investir il y a quatre ou cinq ans, nous étions assez heureux de travailler avec des entreprises, de faire un pilote ici, de travailler avec une autre, de faire un pilote ici, chacune d’entre elles offrant des solutions ponctuelles”, a déclaré Lonnen. “Maintenant, le besoin de l’industrie pharmaceutique concerne vraiment une à trois entreprises. Ils me fournissent un service couvrant tous les différents besoins que j’ai, et je veux maintenant aller à l’échelle.”

Bien que les plates-formes gagnent en popularité par rapport à une myriade de solutions ponctuelles différentes pour différents problèmes de santé, Dowe note qu’il est important pour les startups de se concentrer.

“Vous devez montrer une certaine profondeur quelque part”, a-t-elle déclaré. “Nous recherchons donc, par exemple, des entreprises qui ont peut-être commencé avec une solution ponctuelle ou qui ont des connaissances et une expertise approfondies dans un domaine, mais qui ont clairement cette capacité du point de vue de la gestion et de la technologie pour tirer parti et construire la plate-forme dans les années à venir.”