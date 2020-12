Kristin Cavallari ne peut pas résister à certains Charme du Sud.

Ces dernières semaines, les fans de la culture pop ont remarqué le Très Cavallari star développant une amitié avec Austen Kroll. En fait, le Bravolebrity a soulevé quelques sourcils après avoir commenté le récent bikini de Kristin au bord de la piscine. « À la semaine prochaine! » il a écrit. « Continuez à casser Internet en attendant. »

Avance rapide jusqu’au dimanche 13 décembre lorsque Austen a rejoint la co-star Craig Conover, Kristin et d’autres amis pour un week-end amusant. Comme on le voit sur un coiffeur de célébrités Justin AndersonInstagram, le groupe a apprécié dîner à Nashville.

Ils apparaîtront plus tard sur un Instagram en direct où ils ont dansé Taylor Swift« Mean ». Et oui, nous avons totalement attrapé une certaine chimie entre Austen et Kristin.

Donc quoi vraiment passe entre ces deux? Les deux stars ne confirment ni ne nient aucune romance. Mais le mois dernier, Austen a fait la lumière sur cette amitié inattendue.