Pourquoi Kourtney Kardashian fait de la thérapie de la langue alors que la romance avec Travis Barker se réchauffe

Kourtney Kardashian a entrepris une thérapie de la langue alors qu’elle cherche à amener sa relation avec Travis Barker à un autre niveau.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 41 ans, a vu sa romance avec le batteur de Blink-182 se réchauffer ces dernières semaines et sa marque de style de vie, Poosh, a annoncé qu’elle embrassait l’exercice de sa langue.

Bien que certains pensent qu’il y a une mauvaise raison de suivre une thérapie de la langue, il semblerait qu’il y ait de grandes raisons qui améliorent la vie pour que cela fasse partie de sa routine de santé et de bien-être.

Selon le site, Kourtney a travaillé avec The Breathe Institute sur la thérapie myofonctionnelle, qui est le nom officiel de ces exercices de langue.









On pense qu’en renforçant sa langue et en relaxant les muscles de son cou, cela peut améliorer les voies respiratoires, ce qui aide à ronfler et à bien dormir.

La star de télé-réalité entreprend maintenant des exercices quotidiens avec sa langue, et elle fait apparemment des merveilles avec ses «habitudes de respiration».

L’étoile KUWTK a travaillé pour obtenir la « position idéale de la langue », qui la voit reposer facilement contre le toit de la bouche, avec le bout de la langue juste derrière les dents de devant.

Cela renforce naturellement une respiration nasale saine et facilite les fonctions de mastication, de déglutition et de parole.









Les tentatives de Kourtney pour s’améliorer au fur et à mesure que sa relation se développe avec Travis, 45 ans, surviennent après qu’il ait partagé une douce note qu’elle lui avait écrite le mois dernier.

Le musicien a partagé le message manuscrit de sa nouvelle petite amie sur son histoire Instagram et il semblerait que le couple ne va pas retenir leurs expériences ensemble.

La note de Kourt déclare: « Pour beaucoup d’aventures amusantes. Puissions-nous nous détruire complètement. Amour, Kourtney. »

Il semblerait que tout commence par Kourtney obtenant sa langue afin d’aider à embrasser la nouvelle relation.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.