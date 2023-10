Crédit d’image : Angela Pham/BFA/Shutterstock

Kourtney Kardashian et Scott DisickLa relation entre eux appartient à l’histoire. Cependant, il est toujours en bons termes avec le reste de sa famille et il joue actuellement dans leur émission Hulu, Les Kardashian. Après une histoire d’amour tumultueuse, Scott et Kourtney se sont définitivement séparés, et elle a un jour révélé quelle était la véritable raison de leur rupture.

Pourquoi Kourtney Kardashian et Scott Disick ont-ils rompu ?

Au cours de l’année 2021 KUWTK spécial retrouvailles, Kourtney a admis Andy Cohen que la toxicomanie de Scott était la « rupture de l’accord ».

« L’infidélité – je n’en ai eu connaissance qu’à la fin – donc je pense que la toxicomanie a été la rupture. » Scott a également reconnu ses erreurs à l’époque, en déclarant : « Je ne veux trouver aucune excuse pour mon comportement. Je n’aurais certainement pas fait ces choses en étant sobre, mais c’était complètement faux. Je pensais juste que c’était normal, pour être honnête.

Cependant Kris Jenner est devenu l’un des plus grands partisans de Scott, a avoué la maman un jour sur KUWTK qu’elle était préoccupée par la relation de sa fille avec le fondateur de Talentless. Cependant, Scott avait juré à l’époque qu’il ne manquerait jamais de respect à Kourtney en la trompant.

« J’ai de sérieux doutes à propos de Scott », a déclaré Kris dans l’épisode diffusé en 2007. « J’ai découvert qu’il trompait Kourtney et, en tant que mère, je veux lui dire, mais je ne sais pas comment. »

Le couple s’est séparé puis s’est réconcilié à plusieurs reprises au fil des ans. Ils se sont séparés pour la première fois en 2008, mais ont ravivé leur amour l’année suivante. En 2009, Kourtney a révélé qu’elle et Scott s’étaient mis en relation, ce qui avait entraîné sa première grossesse. En 2010, cependant, ils ont de nouveau arrêté parce que Kourtney a remarqué à quel point Scott devenait furieux chaque fois qu’il buvait trop.

Après cinq années supplémentaires ensemble, Kourtney et Scott se sont officiellement séparés en 2015 après qu’il ait de nouveau été accusé de tricherie. Au cours d’une KWUTK À l’époque, la fondatrice de Lemme avait admis qu’elle était « au bord de la dépression ».

«Je n’arrive pas à croire que c’est là où en est ma vie en ce moment», a-t-elle admis. « J’ai travaillé si dur pour garder cette famille unie. Cela me rend juste triste pour les enfants. Il n’est pas un bon partenaire pour moi. Je ne pourrais jamais compter sur lui, dépendre de lui pour une seule chose, et je ne veux pas montrer à mes enfants que ce n’est pas grave. J’adore Scott, mais je fais face à ça depuis si longtemps que ce n’est définitivement pas bon pour moi. À ce stade, j’essaie simplement de me concentrer sur moi et sur les enfants et d’en faire la priorité.

Pourtant, l’ancien couple a parfois été vu se rapprocher après leur rupture en 2015, laissant entendre qu’ils s’étaient réconciliés. Cependant, Kourtney a mis fin aux rumeurs lors de la KUWTK Spécial retrouvailles 2021.

Combien d’enfants Kourtney et Scott ont-ils ?

Scott et Kourtney partagent trois enfants ensemble : Penelope, Mason et Reign Disick. Malgré leur relation passée stressante, les deux sont restés des coparents dévoués.

Depuis qu’ils partagent la garde de leurs enfants, les stars de télé-réalité veillent à donner la priorité à leurs enfants avant toute autre chose. Maintenant qu’ils jouent tous les deux dans Les Kardashianleurs petits font également parfois des apparitions devant la caméra.

Kourtney et Scott sont-ils toujours amis ?

Bien qu’ils entretiennent une forte amitié après leur séparation, il ne semble pas que les ex soient aussi proches aujourd’hui. Depuis que Kourtney a commencé à sortir avec son mari, Travis Barkeren 2020, elle et Scott sont devenus distants.