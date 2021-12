Pourquoi Kim Kardashian peut toujours devenir avocate «dans les délais» malgré les revers du baby-bar

Bien que Kim Kardashian ait échoué trois fois à l’examen du baby-bar avant de le réussir à sa quatrième tentative, un avocat de premier plan a déclaré à HollywoodLife qu’elle pouvait toujours devenir avocate au cours de l’année à venir.

Kim Kardashian, 41 ans, a révélé le 13 décembre qu’elle avait finalement réussi l’examen de « baby bar » de Californie, ce qui lui a permis de faire un pas de plus vers la profession d’avocate. Et même si la future ex-femme de Kanye West, 44 ans, a échoué à l’examen à trois reprises avant de le réussir finalement à sa quatrième tentative, Morghan L. Richardson – un avocat de premier plan chez Davidoff Hutcher & Citron LLP à New York – a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que cela n’a peut-être pas éloigné Kim de son objectif initial, qui était de passer l’examen complet du barreau au cours de l’année à venir – 2022 – faisant d’elle un avocat.

En avril 2019, Vogue magazine a révélé que Kim avait commencé un apprentissage de quatre ans dans un cabinet d’avocats basé à San Francisco un an auparavant, à l’été 2018. L’ancienne star de télé-réalité a déclaré qu’elle avait travaillé avec un avocat. Jessica Jackson, qui a fondé un groupe de défense national bipartite sur la réforme de la justice pénale appelé #cut50. Au cours de la première année de travail de Kim comme apprentie en 2018, elle a tristement aidé à libérer un prisonnier nommé Alice Marie Johnson, qui est une femme de 67 ans qui a été emprisonnée pendant 19 ans pour une accusation de drogue non violente. En 2019, CNN a rapporté que Kim a aidé à libérer 17 détenus en 90 jours. Depuis lors, elle a continué à travailler avec diligence, luttant pour la cause dans les prisons du pays.

Maintenant, près de quatre ans après que Kim ait attiré l’attention nationale en libérant Johnson, l’avocat Richardson a EXCLUSIVEMENT révélé à HollywoodLa Vie les étapes restantes que Kim doit franchir pour atteindre son objectif de devenir un avocat en exercice qui, éventuellement, veut démarrer son propre cabinet d’avocats comme son défunt père, Robert Kardashian.

HL : Kim Kardashian peut-elle passer l’examen complet du barreau en 2022 même si elle a échoué trois fois à l’examen du baby-bar ?

Morghan L. Richardson : « Pour être autorisée à prendre le barreau complet, Kim doit terminer quatre années d’études sous la supervision de l’avocat. Ses tentatives infructueuses à l’examen du baby-bar ne la ralentiraient que si elle arrêtait de travailler sur le terrain pendant que cela se passait. Cependant, à en juger par les nombreux cas très médiatisés sur lesquels elle a travaillé, il ne semble pas qu’elle ait du tout fait une pause dans son apprentissage.

HL : Quel est le taux de réussite à l’examen Baby Bar ? Est-ce anormal que quelqu’un doive le prendre quatre fois ?

Morghan L. Richardson : « Le taux de passage au « baby bar » pour la Californie est de 21 %, ce qui est bien inférieur à celui de ceux qui ont passé l’examen régulier du barreau. Kim est tenace, astucieuse et persistante. Elle a absolument montré au monde qu’elle n’est pas stupide et ne doit pas être sous-estimée. Normalement, les étudiants n’ont que 3 tentatives pour l’examen, mais en raison de Covid-19, les étudiants ont eu une quatrième chance, et Kim l’a fait fonctionner.

HL : Pouvez-vous expliquer ce que Kim a laissé faire pour obtenir son diplôme en droit et devenir avocate en exercice ?

Morghan L. Richardson : « Kim a passé l’examen des étudiants en droit de première année, une exigence du programme pour qu’elle puisse continuer ses études pour devenir avocate. Maintenant, elle doit poursuivre ses études juridiques sous la direction des avocats qui la supervisent et elle finira par se qualifier pour passer l’examen régulier/complet du barreau. Pour être autorisée à prendre le barreau complet, elle devra effectuer quatre années d’études sous la supervision de l’avocat. Si elle a commencé en 2018 et n’a pris aucune pause, elle peut devenir avocate après avoir passé le barreau complet.

HL : Que lui reste-t-il à faire après avoir réussi l’examen complet du barreau ?

Morghan L. Richardson : « Une fois que les avocats ont réussi l’examen du barreau et l’examen de la personnalité et de la condition physique, nous sommes admis au barreau et commençons le vrai travail d’avocat. Kim semble concentré sur la réforme de la justice pénale et les condamnations injustifiées, et c’est un domaine si important du droit qui est souvent négligé. Les avocats qui travaillent dans des organisations telles que Innocence Project (lutte contre les condamnations injustifiées) et les bureaux des défenseurs publics sont généralement sous-payés et doivent faire face à une charge de travail importante. Avoir la célébrité de Kim et peut-être un financement supplémentaire qui l’accompagne pourrait vraiment être un énorme avantage pour créer un système plus juste.

HL : Au fil des ans, les gens ont frappé Kim pour ne pas avoir suivi la voie traditionnelle, qui est d’aller à la faculté de droit. Cependant, le chemin que Kim a choisi ne semble pas plus facile. Quelle est la différence entre les deux chemins ?

Morghan L. Richardson : « Bien avant l’avènement d’Internet, les gens pouvaient devenir avocats en travaillant pour d’autres avocats (apprentissage) ou en fréquentant une faculté de droit. De nos jours, les facultés de droit sont une voie claire vers cet objectif, mais la valeur de travailler pour d’autres avocats est toujours forte, et en fait peut être plus un défi que de simplement assister à des cours. De nos jours, de nombreuses facultés de droit proposent également des travaux cliniques afin que les étudiants puissent acquérir une formation pratique, car le droit n’est pas seulement académique. Seuls quelques États proposent encore cette voie d’apprentissage pour devenir avocat, et franchement, quiconque travaille assez dur pour rejoindre ma profession obtient mon respect – il n’y a tout simplement pas de moyen facile de devenir avocat !

HL : Étant vous-même mère, à quel point est-ce plus difficile d’être maman tout en étudiant pour devenir avocate ?

Morghan L. Richardson : « Être maman est un travail difficile et très sous-payé (rires) ! Les mamans avocates sont une race spéciale de femmes (moi y compris) et je l’accueillerai avec plaisir dans notre club. Je donne des cours de droit à Pace Law à NY et mes étudiants savent que je suis toujours dans leur équipe dans cette entreprise ! Il y aura toujours des gens qui critiqueront Kim ou quiconque emprunte un chemin moins fréquenté et obtient la même place que quelqu’un qui est allé à Yale. Mais en fin de compte, ce que nous faisons tous avec nos diplômes en droit est ce qui compte le plus (et non comment nous y sommes arrivés). Je suis pour elle et pour tous ceux qui s’en chargent.