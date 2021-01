Kim Kardashian et Kanye WestL ‘histoire d’ amour d ‘est confrontée à une profonde transformation.

Après six ans de mariage et plus de huit ans ensemble, le E! La star de la télé-réalité et le rappeur se séparent. Kim, cependant, n’a pas encore demandé le divorce.

Kimye, qui a rendu public leur relation en avril 2012, partage quatre enfants ensemble, Nord Ouest, sept, Saint Ouest, 5, Chicago Ouest, 2 et Psaume Ouest, 20 mois.

« C’est arrivé au point où ils n’ont pas passé du temps ensemble en tant que couple marié depuis des mois », a déclaré une source à E! Nouvelles exclusivement. « Ils se sont vus pour le bien des enfants mais vivent séparément. Kim sait que le mariage est terminé. Elle est connue depuis un moment. »

Alors pourquoi Kim n’a-t-il pas officialisé la séparation? Notre initié note: « Elle veut s’assurer qu’elle prend la bonne décision pour les enfants. »

Ajoute la source: « Il ne s’agit plus du mariage, elle prendra toujours soin de Kanye mais c’est fini entre eux. Kim se concentre uniquement sur ce qui est le mieux pour les enfants. C’est une décision difficile pour elle et elle est en train de le découvrir. »