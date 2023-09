Pourquoi Kim Jong Un et Vladimir Poutine ont besoin l’un de l’autre en ce moment

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL — Le président russe Vladimir Poutine est connu pour faire attendre les dirigeants du monde entier lors des réunions programmées. Pourtant, mercredi, Poutine s’est présenté 30 minutes plus tôt pour saluer Kim Jong Un de la Corée du Nord. Que ce soit intentionnel ou non, la ponctualité inhabituelle de Poutine a mis en évidence son vif intérêt pour une rencontre avec Kim – l’un des seuls amis de Poutine au lendemain de l’invasion russe de l’Ukraine. Ce sentiment a été clairement partagé par le voyage en train de plusieurs jours effectué par son homologue coréen lors de son premier voyage à l’étranger en quatre ans.

La rencontre des deux dirigeants, devenus des parias en Occident, montre à quel point ils ont besoin l’un de l’autre en ce moment.

Pour Poutine, il s’agit surtout d’un besoin à court terme de munitions de l’ère soviétique pour poursuivre sa guerre en Ukraine ; Les besoins de Kim sont à plus long terme, notamment une assistance technique pour développer des armes, un programme spatial et stimuler son économie.

Kim a été accueilli avec faste et hospitalité diplomatique. Poutine l’a guidé dans une visite d’un port spatial russe clé, lui montrant sa technologie, avant de dîner avec une salade de canard et des raviolis au crabe. Poutine a même emmené Kim, un passionné d’automobile, dans sa limousine présidentielle.

Aucun des deux dirigeants n’a annoncé un accord sur les armes après leur sommet, et il est possible qu’ils ne le fassent jamais publiquement. Le Kremlin a déclaré que la coopération entre les deux pays dans certains domaines « sensibles » ne devait pas être rendue publique, et il n’y a pas eu de communiqué commun ni de conférence de presse.

« D’une manière ou d’une autre, les actions de Poutine montrent qu’il prend Kim très au sérieux », a déclaré Lee Jai-chun, ancien ambassadeur sud-coréen en Russie. « Le traitement spécial de Poutine est un coup de pouce pour Kim, le dirigeant d’un des pays les plus pauvres du monde. »

La main soudaine et forte de Kim

Alors que la guerre russe contre l’Ukraine se prolonge, Poutine est à court de munitions et les dirigeants du monde soutiennent sa violation des frontières internationales reconnues. En Kim, il peut trouver les deux.

La Corée du Nord disposerait d’un important stock d’obus d’artillerie et de roquettes obsolètes qui seraient compatibles avec les systèmes d’armes russes. La Corée du Nord dispose également d’une capacité de production qui pourrait aider la Russie à maintenir son taux élevé de consommation de munitions.

Cela signifie que Kim dispose soudainement d’une monnaie d’échange rare. Et c’est un renversement dans leurs relations, compte tenu de l’histoire de dépendance militaire de la Corée du Nord à l’égard de l’Union soviétique, y compris lors de son invasion du Sud soutenue par les Soviétiques qui a déclenché la guerre de Corée de 1950-1953. La guerre s’est terminée par un cessez-le-feu et les deux Corées ont conservé des stocks de munitions et d’armes au cas où le conflit reprendrait.

Mercredi, Kim a déclaré qu’il soutenait « toutes les décisions du président Poutine et du gouvernement russe ». Il a déclaré qu’ils étaient alignés dans leur « lutte contre l’impérialisme », faisant référence à la confrontation avec les États-Unis et leurs alliés.

« Si les yeux de Kim sont tournés vers la balle et vers le plus gros prix, les deux pays risquent de devenir l’épine dans le pied des États-Unis », a déclaré Soo Kim, responsable du secteur de pratique politique au sein du cabinet de conseil LMI basé en Virginie et ancien Analyste de la CIA.

«Nous lisons cela comme un signe de désespoir pour Kim et Poutine. Et oui, c’est peut-être toujours vrai, mais la crise s’est peut-être transformée en opportunité pour Kim et Poutine.»

Leur relation a longtemps été une relation transactionnelle – et en Kim, un autre paria international, Poutine peut trouver un partenaire anti-américain prêt à embêter les États-Unis, selon les experts.

« La Russie profite de toute personne, de tout outil ou de toute entité pour s’opposer au mouvement sécuritaire dirigé par les États-Unis », a déclaré Wi Sung-lac, ancien ambassadeur de Corée du Sud en Russie et ancien négociateur en chef sud-coréen auprès des six partis nucléaires. négociations. « C’est pourquoi Kim Jong Un, malgré sa mauvaise réputation, a été adopté par Poutine comme un outil utile. »

Ensemble, Kim et Poutine envoient le message qu’ils sont prêts à faire fi des sanctions imposées par les États-Unis à leur profit, a déclaré Wi. Par exemple, deux des responsables nord-coréens qui se sont rendus en Russie – membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU – sont confrontés à une interdiction de voyager en vertu des sanctions de l’ONU.

« L’un des signaux envoyés par Poutine et Kim Jong Un est que la Corée du Nord et la Russie ne se soucient pas des normes internationales, y compris des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies », a déclaré Wi.

Les intérêts à long terme de Kim

Kim a visité le cosmodrome de Vostochny avec un entourage de hauts dirigeants en charge de la production d’armes, de la stratégie de défense et de la technologie spatiale – signe qu’il est intéressé par les gains à long terme de ses relations avec Poutine, selon les analystes.

Il existe une asymétrie dans les transactions actuelles entre Moscou et Pyongyang, écrit Ryo Hinata-Yamaguchi, professeur adjoint à l’Université de Tokyo : « Les bénéfices de la Russie sont à plus court terme avec l’acquisition de munitions, tandis que ceux de la Corée du Nord sont à plus long terme avec Pyongyang. obtenir une assistance technique pour la recherche et le développement de technologies spatiales et d’armes avancées.

Kim poursuit un plan militaire quinquennal visant à renforcer son armement, ce qui est essentiel pour garantir une position de négociation plus forte s’il reprend les négociations de dénucléarisation avec les États-Unis.

La technologie spatiale, en particulier le développement de satellites de reconnaissance militaires, est une priorité absolue pour Kim.

La visite de Kim au centre spatial avec Poutine et sa visite prévue aux installations aériennes et militaires russes suggèrent que la coopération entre les deux pays pourrait s’étendre dans ces domaines.

« La coopération par satellite sera déguisée en coopération scientifique pacifique. La Corée du Nord recherche clairement la Russie [intelligence, surveillance, and reconnaissance] technologies satellitaires », a déclaré Go Myong-hyun, expert en défense et chercheur à l’Institut Asan d’études politiques de Séoul.

La Russie pourrait également fournir un soutien en matière de suivi et d’information à la Corée du Nord pour ses lancements de satellites, a déclaré Go. La Corée du Nord a procédé à deux lancements ratés de satellites au cours des six derniers mois et a promis de procéder à de nouveaux tests en octobre.

Poutine a déclaré avoir parlé avec Kim du développement de l’agriculture, sur lequel la Russie « a quelque chose à offrir ». L’aide humanitaire à la Corée du Nord n’est pas limitée par les sanctions des Nations Unies. Poutine a également évoqué des « projets intéressants » avec la Corée du Nord dans les domaines du transport et de la logistique.

Poutine a accepté l’invitation de Kim à se rendre à Pyongyang, et ils devraient faire de nouveaux progrès dans leurs relations bilatérales dans un avenir proche, estiment les analystes.

Il n’est toutefois pas certain que la Russie transférera réellement sa technologie de défense avancée et convoitée à la Corée du Nord. Même si la Russie devait le faire, cela se déroulerait à huis clos pour échapper aux sanctions occidentales, estiment les experts.

« Si la Russie n’avait pas subi de pertes dans le conflit ukrainien, Poutine n’aurait pas contacté Kim aussi désespérément comme maintenant », a déclaré Park Won-gon, un expert de la Corée du Nord à l’Université pour femmes Ewha de Séoul. « La Corée du Nord comprend également que les avancées récentes sont transactionnelles et que Kim cherche à obtenir des gains rapides de la part de la Russie. Parmi ceux-ci figurent la nourriture, l’énergie et les engrais.

Les analystes disent qu’ils surveillent la réaction de Pékin au réchauffement des relations entre Pyongyang et Moscou – et si les trois pays travailleront plus étroitement ensemble. La Chine, bouée de sauvetage économique de la Corée du Nord, partage les inquiétudes des deux autres pays quant à l’influence croissante des États-Unis dans la région et au renforcement de la coopération en matière de sécurité entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Mais un soutien ouvert aux ventes d’armes nord-coréennes à la Russie affaiblirait les affirmations de Pékin selon lesquelles neutralité dans la guerre en Ukraine.

Dans une tentative apparente de se distancier du sommet, le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié mercredi la visite de Kim de « quelque chose entre leurs deux pays », tout en soulignant que les relations de Pékin avec Pyongyang progressent.

« Pékin ne veut pas entrer dans une sorte de nouveau triangle du Nord parce qu’une nouvelle guerre froide est totalement contraire aux intérêts de la Chine », a déclaré Zhu Feng, doyen des études internationales à l’Université de Nanjing. « Assister à une sorte de reprise d’une alliance militaire entre Moscou et Pyongyang serait un peu effrayant pour la Chine. »